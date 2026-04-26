Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 325 650 осіб (+960 за добу), 11 892 танки, 40 711 артсистем, 24 463 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 325 650 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 325 650 (+960) осіб
- танків - 11 892 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 24 463 (+5) од.
- артилерійських систем - 40 711 (+76) од.
- РСЗВ/ MLRS - 1 753 (+0) од.
- засоби ППО 1 354 (+1) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 258 091 (+2 229) од.
- крилаті ракети - 4 579 (+30) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 91 582 (+160) од.
- спеціальна техніка - 4 136 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
+19 Qq Qqq #455433
242!! одиниці знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня мінімум (без танчиків), логістика файно, арта та ППО супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 325 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
От і реакція з пітьми: