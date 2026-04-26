Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 325 650 осіб (+960 за добу), 11 892 танки, 40 711 артсистем, 24 463 ББМ

втрати військ рф

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 325 650 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 325 650 (+960) осіб 
  • танків - 11 892 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 24 463 (+5) од.
  • артилерійських систем - 40 711 (+76) од.
  • РСЗВ/ MLRS - 1 753 (+0) од.
  • засоби ППО  1 354 (+1) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 258 091 (+2 229) од.
  • крилаті ракети - 4 579 (+30) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 91 582 (+160) од.
  • спеціальна техніка - 4 136 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

+19
Минув 4449 день москальсько-української війни.
242!! одиниці знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня мінімум (без танчиків), логістика файно, арта та ППО супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 325 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
26.04.2026 09:03 Відповісти
Для поповнення піхоти для "м'ясних штурмів" на "СВО" у рашистів є така агітка (обережно - матюки!):

26.04.2026 08:52 Відповісти
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
26.04.2026 08:18 Відповісти
"Дроноуловители" кацапам теж потрібні - щоб відволікали увагу на себе, і таким чином, допомагали в штурмах..
26.04.2026 09:17 Відповісти
26.04.2026 09:06 Відповісти
І ППОшечка! 🛬💥

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
26.04.2026 09:35 Відповісти
"Бєлоє солнце пустині" : "Стрєлялі"

26.04.2026 10:18 Відповісти
26.04.2026 12:06 Відповісти
Африканские Бармалеи - они такие! 👌
26.04.2026 14:38 Відповісти
Рашист пише про "украинских операторов дронов":

26.04.2026 16:41 Відповісти
Дякують за оперативний звіт щодо удару БПЛА по командному пункту "ФСБ" в Донецьку:

26.04.2026 15:23 Відповісти
Писали, що вчора чи позавчора БПЛА долетіли до Рязані та вдарили по першому поверху казарми місцевого військового училища "ВДВ".
От і реакція з пітьми:

26.04.2026 18:17 Відповісти
 
 