Германия передаст Украине мобильные энергоустановки для 3 млн человек, – посол
Этой весной Германия передаст Украине десятки мобильных когенерационных установок и котельных, которые обеспечат теплом более 3 миллионов человек следующей зимой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал посол Германии в Украине Гайко Томс во время конференции Ukraine Energy Coordination Group.
Энергетическая помощь
По словам дипломата, новое оборудование станет важной частью подготовки к отопительному сезону.
Он подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину в энергетическом секторе.
Общий объем помощи
Как отметил Томс, объем двусторонней помощи Германии в энергетике уже достиг 1,2 млрд евро.
Из этой суммы 560 млн евро Берлин предоставил Фонду поддержки энергетики Украины, оставаясь его крупнейшим донором.
Военная поддержка
Посол также сообщил о договоренностях относительно помощи в сфере безопасности.
В частности, Германия планирует профинансировать сотни ракет для систем Patriot, а также передать дополнительные пусковые установки IRIS-T в ближайшие годы.
Дополнительное финансирование
Кроме того, Берлин объявил о выделении еще 230 млн евро гражданской помощи, часть которой пойдет на энергетические нужды.
В то же время дипломат подчеркнул, что этого недостаточно, и призвал международных партнеров усилить поддержку Украины.
