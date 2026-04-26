Германия передаст Украине мобильные энергоустановки для 3 млн человек, – посол

Этой весной Германия передаст Украине десятки мобильных когенерационных установок и котельных, которые обеспечат теплом более 3 миллионов человек следующей зимой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал посол Германии в Украине Гайко Томс во время конференции Ukraine Energy Coordination Group.

Энергетическая помощь

По словам дипломата, новое оборудование станет важной частью подготовки к отопительному сезону.

Он подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину в энергетическом секторе.

Общий объем помощи

Как отметил Томс, объем двусторонней помощи Германии в энергетике уже достиг 1,2 млрд евро.

Из этой суммы 560 млн евро Берлин предоставил Фонду поддержки энергетики Украины, оставаясь его крупнейшим донором.

Военная поддержка

Посол также сообщил о договоренностях относительно помощи в сфере безопасности.

В частности, Германия планирует профинансировать сотни ракет для систем Patriot, а также передать дополнительные пусковые установки IRIS-T в ближайшие годы.

Дополнительное финансирование

Кроме того, Берлин объявил о выделении еще 230 млн евро гражданской помощи, часть которой пойдет на энергетические нужды.

В то же время дипломат подчеркнул, что этого недостаточно, и призвал международных партнеров усилить поддержку Украины.

