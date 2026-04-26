Германия передаст Украине мобильные энергоустановки для 3 млн человек, – посол

ФРГ поставит Украине десятки когенерационных установок и котельных к зиме

Этой весной Германия передаст Украине десятки мобильных когенерационных установок и котельных, которые обеспечат теплом более 3 миллионов человек следующей зимой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал посол Германии в Украине Гайко Томс во время конференции Ukraine Energy Coordination Group.

Энергетическая помощь

По словам дипломата, новое оборудование станет важной частью подготовки к отопительному сезону.

Он подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину в энергетическом секторе.

Общий объем помощи

Как отметил Томс, объем двусторонней помощи Германии в энергетике уже достиг 1,2 млрд евро.

Из этой суммы 560 млн евро Берлин предоставил Фонду поддержки энергетики Украины, оставаясь его крупнейшим донором.

Военная поддержка

Посол также сообщил о договоренностях относительно помощи в сфере безопасности.

В частности, Германия планирует профинансировать сотни ракет для систем Patriot, а также передать дополнительные пусковые установки IRIS-T в ближайшие годы.

Дополнительное финансирование

Кроме того, Берлин объявил о выделении еще 230 млн евро гражданской помощи, часть которой пойдет на энергетические нужды.

В то же время дипломат подчеркнул, что этого недостаточно, и призвал международных партнеров усилить поддержку Украины.

Кабміндічі з єрмаком і свириденко, глибоко знервовані!!
26.04.2026 13:28 Ответить
Herzlichen Dank ,an das deutsche Volk,
26.04.2026 13:32 Ответить
У організаторів "шлагбаумів" вже тремтять рученята в очікуванні навару на різноманітних дозволах, проектах, схемах розподілу...
26.04.2026 13:33 Ответить
НКРЕКП вже докерувалося що когенераційні установки стали невигідні. Німці дарма стараються.
26.04.2026 13:38 Ответить
Дякуємо, Друзі.
26.04.2026 13:42 Ответить
Курочка ще в гнізді,а ми вже яйце жаримо. В нас якась фобія--- більшість повідомлень,про плани,, про домовленість, про обіцянки і т.інш. Якось воно не подорослому.
26.04.2026 13:54 Ответить
Де там ще будує собі палац ? Я думаю туди і поїде це обладнання.
Нахріна воно.простим смердам.
26.04.2026 15:05 Ответить
 
 