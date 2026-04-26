Німеччина передасть Україні мобільні енергоустановки для 3 млн людей, - посол
Німеччина цієї весни передасть Україні десятки мобільних когенераційних установок і котелень, які забезпечать теплом понад 3 мільйони людей наступної зими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів посол Німеччини в Україні Гайко Томс під час конференції Ukraine Energy Coordination Group.
Енергетична допомога
За словами дипломата, нове обладнання стане важливою частиною підготовки до опалювального сезону.
Він наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну в енергетичному секторі.
Загальний обсяг допомоги
Як зазначив Томс, обсяг двосторонньої допомоги Німеччини в енергетиці вже сягнув 1,2 млрд євро.
Із цієї суми 560 млн євро Берлін надав до Фонду підтримки енергетики України, залишаючись його найбільшим донором.
Військова підтримка
Посол також повідомив про домовленості щодо безпекової допомоги.
Зокрема, Німеччина планує фінансувати сотні ракет для систем Patriot, а також передати додаткові пускові установки IRIS-T у найближчі роки.
Додаткове фінансування
Окрім цього, Берлін оголосив про виділення ще 230 млн євро цивільної допомоги, частина якої піде на енергетичні потреби.
Водночас дипломат підкреслив, що цього недостатньо, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.
Нахріна воно.простим смердам.