Німеччина передасть Україні мобільні енергоустановки для 3 млн людей, - посол

ФРН поставить Україні десятки когенераційних установок і котелень до зими

Німеччина цієї весни передасть Україні десятки мобільних когенераційних установок і котелень, які забезпечать теплом понад 3 мільйони людей наступної зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це  журналістам розповів посол Німеччини в Україні Гайко Томс під час конференції Ukraine Energy Coordination Group.

Енергетична допомога

За словами дипломата, нове обладнання стане важливою частиною підготовки до опалювального сезону.

Він наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну в енергетичному секторі.

Загальний обсяг допомоги

Як зазначив Томс, обсяг двосторонньої допомоги Німеччини в енергетиці вже сягнув 1,2 млрд євро.

Із цієї суми 560 млн євро Берлін надав до Фонду підтримки енергетики України, залишаючись його найбільшим донором.

Військова підтримка

Посол також повідомив про домовленості щодо безпекової допомоги.

Зокрема, Німеччина планує фінансувати сотні ракет для систем Patriot, а також передати додаткові пускові установки IRIS-T у найближчі роки.

Додаткове фінансування

Окрім цього, Берлін оголосив про виділення ще 230 млн євро цивільної допомоги, частина якої піде на енергетичні потреби.

Водночас дипломат підкреслив, що цього недостатньо, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Кабміндічі з єрмаком і свириденко, глибоко знервовані!!
26.04.2026 13:28 Відповісти
Herzlichen Dank ,an das deutsche Volk,
26.04.2026 13:32 Відповісти
У організаторів "шлагбаумів" вже тремтять рученята в очікуванні навару на різноманітних дозволах, проектах, схемах розподілу...
26.04.2026 13:33 Відповісти
НКРЕКП вже докерувалося що когенераційні установки стали невигідні. Німці дарма стараються.
26.04.2026 13:38 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
26.04.2026 13:42 Відповісти
Курочка ще в гнізді,а ми вже яйце жаримо. В нас якась фобія--- більшість повідомлень,про плани,, про домовленість, про обіцянки і т.інш. Якось воно не подорослому.
26.04.2026 13:54 Відповісти
Де там ще будує собі палац ? Я думаю туди і поїде це обладнання.
Нахріна воно.простим смердам.
26.04.2026 15:05 Відповісти
 
 