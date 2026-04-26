ЕБРР планирует поддержать создание 700 МВт новой генерации в Украине, - президент банка
Европейский банк реконструкции и развития планирует поддержать создание в Украине 700 МВт новых генерирующих мощностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо во время конференции "Энергетический Рамштайн" в Киеве.
Какие мощности планируют создать
По словам главы банка, речь идет прежде всего о генерации для нужд отопления и развитии распределенной энергетики.
Проекты должны укрепить энергоустойчивость Украины в условиях войны.
Другие направления сотрудничества
ЕБРР также работает вместе с Украиной над проектами, связанными с импортом газа.
В то же время в банке подчеркивают необходимость ускорения реализации энергетических проектов и поставок оборудования.
Инвестиции и реформы
Рено-Бассо подчеркнула, что для привлечения крупных инвесторов Украина должна обеспечить прозрачные правила работы на энергетическом рынке.
По ее словам, важно сочетать быстрые решения с долгосрочными реформами.
Планы правительства
Во время той же конференции первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что к началу отопительного сезона Украина планирует накопить 14,6 млрд кубометров газа.
Также к зиме в энергосистему должны быть добавлены не менее 6 ГВт мощностей – как восстановленных после атак, так и новых.
