Новости Поддержка энергетики Украины
ЕБРР планирует поддержать создание 700 МВт новой генерации в Украине, - президент банка

Европейский банк реконструкции и развития планирует поддержать создание в Украине 700 МВт новых генерирующих мощностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо во время конференции "Энергетический Рамштайн" в Киеве.

Какие мощности планируют создать

По словам главы банка, речь идет прежде всего о генерации для нужд отопления и развитии распределенной энергетики.

Проекты должны укрепить энергоустойчивость Украины в условиях войны.

Другие направления сотрудничества

ЕБРР также работает вместе с Украиной над проектами, связанными с импортом газа.

В то же время в банке подчеркивают необходимость ускорения реализации энергетических проектов и поставок оборудования.

Инвестиции и реформы

Рено-Бассо подчеркнула, что для привлечения крупных инвесторов Украина должна обеспечить прозрачные правила работы на энергетическом рынке.

По ее словам, важно сочетать быстрые решения с долгосрочными реформами.

Планы правительства

Во время той же конференции первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что к началу отопительного сезона Украина планирует накопить 14,6 млрд кубометров газа.

Также к зиме в энергосистему должны быть добавлены не менее 6 ГВт мощностей – как восстановленных после атак, так и новых.

А що роблять дружбани зільонського - цукермани і міндічі ?
26.04.2026 14:41 Ответить
Цікаво якому конкретно приватному власнику подарують 700 МВт генеруючих потужностей?Чи поділять на всіх олігархів?
26.04.2026 15:14 Ответить
 
 