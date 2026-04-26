ЄБРР планує підтримати створення 700 МВт нової генерації в Україні, - президент банку
Європейський банк реконструкції та розвитку планує підтримати створення в Україні 700 МВт нових генеруючих потужностей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві.
Які потужності планують створити
За словами очільниці банку, йдеться передусім про генерацію для потреб опалення та розвиток розподіленої енергетики.
Проєкти мають посилити енергостійкість України в умовах війни.
Інші напрямки співпраці
ЄБРР також працює разом з Україною над проєктами, пов’язаними з імпортом газу.
Водночас у банку наголошують на необхідності пришвидшення реалізації енергетичних проєктів і постачання обладнання.
Інвестиції та реформи
Рено-Бассо підкреслила, що для залучення великих інвесторів Україна має забезпечити прозорі правила роботи на енергетичному ринку.
За її словами, важливо поєднувати швидкі рішення з довгостроковими реформами.
Плани уряду
Під час тієї ж конференції перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до початку опалювального сезону Україна планує накопичити 14,6 млрд кубометрів газу.
Також до зими в енергосистему має додатися щонайменше 6 ГВт потужностей – як відновлених після атак, так і нових.
