ЄБРР планує підтримати створення 700 МВт нової генерації в Україні, - президент банку

Європейський банк реконструкції та розвитку планує підтримати створення в Україні 700 МВт нових генеруючих потужностей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві.

Які потужності планують створити

За словами очільниці банку, йдеться передусім про генерацію для потреб опалення та розвиток розподіленої енергетики.

Проєкти мають посилити енергостійкість України в умовах війни.

Інші напрямки співпраці

ЄБРР також працює разом з Україною над проєктами, пов’язаними з імпортом газу.

Водночас у банку наголошують на необхідності пришвидшення реалізації енергетичних проєктів і постачання обладнання.

Інвестиції та реформи

Рено-Бассо підкреслила, що для залучення великих інвесторів Україна має забезпечити прозорі правила роботи на енергетичному ринку.

За її словами, важливо поєднувати швидкі рішення з довгостроковими реформами.

Плани уряду

Під час тієї ж конференції перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до початку опалювального сезону Україна планує накопичити 14,6 млрд кубометрів газу.

Також до зими в енергосистему має додатися щонайменше 6 ГВт потужностей – як відновлених після атак, так і нових.

