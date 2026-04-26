В Риме радикалы напали на активистов с украинскими флагами, - СМИ
В Риме во время мероприятий, посвященных Дню освобождения, группа радикалов напала на активистов, которые несли украинские флаги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Corriere della Sera.
Что произошло
Инцидент произошел 25 апреля во время традиционного антифашистского марша.
Активисты из движений +Europa и Radicali Italiani пришли на мероприятие с флагами Украины и Палестины, заявив о поддержке народов, борющихся за свободу.
Нападение радикалов
Еще до начала марша на них напали представители леворадикальной организации Cambiare Rotta.
Нападавшие требовали убрать украинские флаги, называя их "провокацией", и выкрикивали оскорбительные лозунги.
Во время столкновения они вырывали флаги, пытались их сжечь, толкали участников и применили перцовый спрей.
Пострадавшие и реакция полиции
В результате нападения несколько человек получили травмы, некоторым потребовалась медицинская помощь.
Пострадали также полицейские, которые пытались прекратить столкновение.
Правоохранители открыли производство по факту нападения.
Реакция Украины
В посольстве Украины в Италии осудили инцидент, назвав насилие против людей с украинскими флагами неприемлемым.
Дипломаты подчеркнули, что украинский флаг является символом борьбы за свободу, демократию и независимость.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську владу на чолі з ФАТХ", - заявив Боррель у п'ятницю, 19 січня, під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії.
ХАМАС "керує" Сектором Гази з 2007 року після збройного захоплення влади. Тоді відбулися сутички з прихильниками партії ФАТХ - найсильнішої фракції в Організації визволення Палестини (ООП), що визнає право Ізраїлю на існування та вважається у більшості західних країн представником палестинців.
Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару.
За бажанням проаналізуйте відомості про ******* державу Палестину і порівняйте з державою Україною. У поміч вам деяка інформація :
Держава Палестина на сьогодні є унікальним міжнародно-правовим випадком: вона має значне дипломатичне визнання, але їй бракує багатьох практичних ознак повноцінної суверенної держави.
Відсутність чітких кордонів: Палестина не має міжнародно узгоджених і демаркованих кордонів. Більшість країн, що визнають її незалежність, роблять це в межах територій, окупованих Ізраїлем у 1967 році, а саме Західного берега річки Йордан (включаючи Східний Єрусалим) та Сектора Гази.
Контроль над територією: Фактичний контроль над цими землями фрагментований. Ізраїль контролює зовнішні кордони, повітряний простір, територіальні води та значну частину Західного берега. Сектор Гази з 2007 року перебував під контролем руху ХАМАС і зараз є ареною бойових дій.
Уряд : Палестиною офіційно керує Палестинська національна адміністрація (ПНА) на чолі з президентом Махмудом Аббасом (у Рамаллі). Проте її влада обмежена і не поширюється на весь заявлений суверенітет.
Конституція: Роль основного закону виконує Палестинський Основний закон (Basic Law), прийнятий у 2002 році (з правками 2003 та 2005 років). Він визначає політичну систему як демократичну парламентську республіку та гарантує розділення гілок влади.
Символіка: Палестина має офіційний прапор, герб та гімн.
Дипломатія: Має розгалужену мережу посольств і дипломатичних місій у понад 140 країнах, а також статус держави-спостерігача в ООН.
Армія та валюта: Власної регулярної армії Палестина не має. Офіційною валютою на палестинських територіях залишається ізраїльський новий шекель, також використовуються йорданський динар та долар США.
Столиця: Конституція визначає столицею Єрусалим, проте фактичним адміністративним центром є місто Рамалла.
Отже, хоча держава Палестина відповідає деяким формальним ознакам державності за декларативною теорією (наявність населення, уряду, здатності до міжнародних відносин), вона не відповідає критерію ефективного контролю над визначеною територією. Палестина не має і ніколи не мала міжнародно узгоджених і демаркованих кордонів.
Україна втратила контроль над частиною своєї міжнародно визнаної території та кордонами з 2014 року через агресивний напад РФ і неспроможність ефективно протидіяти армії та агентам ворога.
