Новости Нападение на людей
5 972 54

В Риме радикалы напали на активистов с украинскими флагами, - СМИ

В Италии во время марша избили активистов с флагами Украины и применили газ

В Риме во время мероприятий, посвященных Дню освобождения, группа радикалов напала на активистов, которые несли украинские флаги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Corriere della Sera.

Что произошло

Инцидент произошел 25 апреля во время традиционного антифашистского марша.

Активисты из движений +Europa и Radicali Italiani пришли на мероприятие с флагами Украины и Палестины, заявив о поддержке народов, борющихся за свободу.

Нападение радикалов

Еще до начала марша на них напали представители леворадикальной организации Cambiare Rotta.

Нападавшие требовали убрать украинские флаги, называя их "провокацией", и выкрикивали оскорбительные лозунги.

Во время столкновения они вырывали флаги, пытались их сжечь, толкали участников и применили перцовый спрей.

Пострадавшие и реакция полиции

В результате нападения несколько человек получили травмы, некоторым потребовалась медицинская помощь.

Пострадали также полицейские, которые пытались прекратить столкновение.

Правоохранители открыли производство по факту нападения.

Реакция Украины

В посольстве Украины в Италии осудили инцидент, назвав насилие против людей с украинскими флагами неприемлемым.

Дипломаты подчеркнули, что украинский флаг является символом борьбы за свободу, демократию и независимость.

+34
"Провокація" там - це, скоріше, виставляння прапорів "Палестини"... Бо ніхто не заважає "палестинцям" створювать "свою державу"... Вони, "свою", будувать не хочуть - просто, бажають знищення чужої...
26.04.2026 15:19 Ответить
+23
Ну ставити палестинські прапори поряд з українськими і прирівнювати арабських терористів до української визвольної боротьби, це якийсь сюр! Шо в тій Європі коїться?
26.04.2026 15:21 Ответить
+18
Італійським радикакалам підкинули рублів.
26.04.2026 15:16 Ответить
Це вже українофобія чи ні?
26.04.2026 15:15 Ответить
гадаю це антисемітизм якись..
26.04.2026 15:16 Ответить
Саме так !
26.04.2026 15:34 Ответить
так, українці це семіти.
ну, я себе вважаю семітом, після прийняття того закону про захист семітів.
26.04.2026 15:49 Ответить
кінці в Дніпрі коли будемо рубати, гражданє новообращьоні сєміти ?
Мойсєя чекаємо ?
так він вже сьомий рік з Банкової водить нас по пустелі

.
26.04.2026 19:11 Ответить
Це прокацапобЄсіє, стопудова там лаптями воняє.
26.04.2026 15:41 Ответить
Ці "червоні" "зміни", "бригади" ще з часів сере-сер - кацапскі курви
26.04.2026 16:27 Ответить
26.04.2026 15:16 Ответить
26.04.2026 15:19 Ответить
Усі ліві це повії, так як і праві фашисти з провінції Больцано.
26.04.2026 15:34 Ответить
Уся ця "шобла" вийшла з "червоних бригад", які були створені на гроші СРСР, ще при "Великому бровеносці" - Льоні Брєжнєву. Створювалися вони для розхитування демоуратичних інститутів у Європі. Так само, як ІРА - у Північній Ірландії... СРСР щез - і ці банди "попливли, без стерна, і без вітрил...". Але звичка до "халявних грошнй - залишилася...
26.04.2026 17:56 Ответить
Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в Ізраїлі, ЄС і США терористичною організацією.

"Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську владу на чолі з ФАТХ", - заявив Боррель у п'ятницю, 19 січня, під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії.

ХАМАС "керує" Сектором Гази з 2007 року після збройного захоплення влади. Тоді відбулися сутички з прихильниками партії ФАТХ - найсильнішої фракції в Організації визволення Палестини (ООП), що визнає право Ізраїлю на існування та вважається у більшості західних країн представником палестинців.

Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару.
26.04.2026 16:42 Ответить
"агенція Рейтер". Завжди так було.
26.04.2026 19:03 Ответить
Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС
26.04.2026 19:04 Ответить
Ніхто не заважає палестинцям створювати свою державу??? Поцікався яка територія була у палестини 50 років тому, і яка стала зараз! Якраз Україну очікує доля Палестини.
26.04.2026 16:43 Ответить
Ромчику! Я не тільки "цікавився"... Уявляєш - я її ЗНАЮ... До 1948 року "Палестини", як держави, НЕ ІСНУВАЛО, взагалі.... Була "підмандатна територія", якою, після розвалу Османської імпенії, управляла Велика Британія.... І жили, там поряд, багато народів. Основними були арабомовні мусульмани, юдеї, та християни-друзи. !4 травня, згідно з рішенням Генасамблеї ООН, на цій території було створено дві країни - Ізраїль - для юдеїв, і "Палестина" - для мусульман... Євреї взялися за будівництво держави, а мусульмани - за зброю...
Так що "не треба нас дурить, маленьких...". "Хто на що вчився...".
26.04.2026 17:31 Ответить
І яке співвідношення було за розміром території того Ізраїлю і тієї Палестини? І яким чином після того територія Ізраїлю почала збільшуватися? Коли ти відгризаєш землі у свого сусіда це називається будівництво держави? Так може і кацапи зараз займаються будівництвом своєї держави? За твоєю логікою
26.04.2026 17:37 Ответить
Так візьми карту, яка додавалася до резолюції ООН, і подивися... Я, що, винен, що сусіди "території Палестини", розпочавши війни з Ізраїлем, тихенько підім'яли під себе більшу половину земель, які планувалися для створення "держави Палестина"? Ті ж самі "Голанські висоти" Сирії не належали... Але постійна загроза , з їх боку, Ізраїлю, змусила Ізраїль ліквідувать її, в ході чергової сирійсько-ізраїльської війни... Ти з ким сперечаєшся? З ООН?
26.04.2026 18:09 Ответить
Ну так, Ізраїль побачив загрозу з голанських висот, а ерефія побачила загрозу зі сторони України. Методички у Ізраїля і ерефії однакові. І ти їм підспівуєш
26.04.2026 18:17 Ответить
Ромчику! Ти - ідіот? Чи тобі за ідіотизм гроші платять? Так - Ізраїль окупував Голанські висоти... Але він не захопив землі, які належали "державі Палестина". Він відібрав "ОКУПОВАНІ Сирією, землі, які планувалися для створення "держави Палестина"... Тобто, одна окупація, змінилася іншою... Можливо, прийде час, зникне загроза Ізраїлю, з боку Сирії, і Голанські висоти стануть осередком зародження "арабської держави Палестина"... А поки - "не тряси яйцями" - ти смішно виглядиш...
26.04.2026 18:27 Ответить
А хто окупував Київську Русь?))
26.04.2026 18:36 Ответить
Ромчику... Ти не відповів на поставлені мною питання... Задаю наступне: "Тобі "потриндіть" захотілося? Судячи з твоє ї "настирливості в ідіотизмі" - ти таки, "ідіот на зарплаті", а не "вроджений"...
26.04.2026 18:39 Ответить
Народи, які жили у Палестині всі є палестинцями. Як відомо, палестинці - не етнос. Палестинцями були і євреї, які жили у Палестині, а після створення на частині території Палестини держави Ізраїль, визнаної ООН, називають себе ізраїльтянами.
26.04.2026 18:08 Ответить
Коли залишки українців зженуть на три західні області, то потім будеш розповідати, хто був українцем, а хто був росіянином. Може хоч тоді до вас дійде, що доля України така сама, як і доля Палестини
26.04.2026 18:12 Ответить
Доля України дуже мало схожа на долю держави Палестина. Окрім того, що на її території
відбуваються військові дії
За бажанням проаналізуйте відомості про ******* державу Палестину і порівняйте з державою Україною. У поміч вам деяка інформація :

Держава Палестина на сьогодні є унікальним міжнародно-правовим випадком: вона має значне дипломатичне визнання, але їй бракує багатьох практичних ознак повноцінної суверенної держави.
Відсутність чітких кордонів: Палестина не має міжнародно узгоджених і демаркованих кордонів. Більшість країн, що визнають її незалежність, роблять це в межах територій, окупованих Ізраїлем у 1967 році, а саме Західного берега річки Йордан (включаючи Східний Єрусалим) та Сектора Гази.
Контроль над територією: Фактичний контроль над цими землями фрагментований. Ізраїль контролює зовнішні кордони, повітряний простір, територіальні води та значну частину Західного берега. Сектор Гази з 2007 року перебував під контролем руху ХАМАС і зараз є ареною бойових дій.
Уряд : Палестиною офіційно керує Палестинська національна адміністрація (ПНА) на чолі з президентом Махмудом Аббасом (у Рамаллі). Проте її влада обмежена і не поширюється на весь заявлений суверенітет.
Конституція: Роль основного закону виконує Палестинський Основний закон (Basic Law), прийнятий у 2002 році (з правками 2003 та 2005 років). Він визначає політичну систему як демократичну парламентську республіку та гарантує розділення гілок влади.
Символіка: Палестина має офіційний прапор, герб та гімн.
Дипломатія: Має розгалужену мережу посольств і дипломатичних місій у понад 140 країнах, а також статус держави-спостерігача в ООН.
Армія та валюта: Власної регулярної армії Палестина не має. Офіційною валютою на палестинських територіях залишається ізраїльський новий шекель, також використовуються йорданський динар та долар США.
Столиця: Конституція визначає столицею Єрусалим, проте фактичним адміністративним центром є місто Рамалла.
Отже, хоча держава Палестина відповідає деяким формальним ознакам державності за декларативною теорією (наявність населення, уряду, здатності до міжнародних відносин), вона не відповідає критерію ефективного контролю над визначеною територією. Палестина не має і ніколи не мала міжнародно узгоджених і демаркованих кордонів.
Україна втратила контроль над частиною своєї міжнародно визнаної території та кордонами з 2014 року через агресивний напад РФ і неспроможність ефективно протидіяти армії та агентам ворога.
26.04.2026 20:22 Ответить
26.04.2026 15:21 Ответить
Радикали оцінюють державу по президенту.
26.04.2026 15:35 Ответить
Йшло б ти за рюцьким кораблем!
26.04.2026 15:48 Ответить
Коли кацапи захоплять більшу частину України, українцям тільки і залишиться, що здійснювати теракти на окупованих територіях. Ти теж будеш тих українців називати терористами?
26.04.2026 16:46 Ответить
він буде прислужувати бурятам. бо він явно не на фронті воює, значить чекає бурятів.
26.04.2026 16:55 Ответить
Та ти вже в бурятів на побігеньках, бот недобитий!
26.04.2026 17:58 Ответить
ні, я не бот і не підкоряюсь бурятам. ти як завжди брешеш.
а от такі як ти бувші мусорки, яких на фронт палкою не заженеш, бурятам будуть кланятись низенько.
26.04.2026 18:02 Ответить
Ти ідіот або кацап! Палестинські терористи таке саме лайно, як і кацапи, і підтримуються кацапами і іраном! В цих виродків ні хто землю не захоплював, тільки аони не хочуть жити в мирі!
26.04.2026 17:52 Ответить
26.04.2026 16:42 почитай, хто спонсорує ХАМАС
26.04.2026 18:00 Ответить
У якому мирі? Ізраїльському? Ну то чому ти не хочеш жити в руському мірє?
26.04.2026 18:03 Ответить
Подивись, які території у палестинців були років 60 назад і які зараз! Куди вони поділись? Чому їх території перейшли під контроль Ізраїлю? Якщо ти підтримуєш перехід палестинських земель під контроль Ізраїлю, значить ти підтримуєш перехід українських земель під контроль кацапів.
26.04.2026 18:06 Ответить
Яке ж ти тупе та прорусячене! Ізраїль законно отримав свої землі від Великої Британії! Все життя Ізраїлю на них нападали араби і за те, що вони нападали в них окупували частину їхніх земель! Ти прокацаплений тупий ідіот, якщо порівнюєш Україну з неіснуючою палестиною! Там навіть немає президента, уряду і парламенту! Там керує банда терористів хамас! Все життя Ізраїль відбивається від арабських терористів, як Україна від кацапських терористів! Чому ти таке тупе??? Чи ти руснявий троляка?
26.04.2026 20:21 Ответить
В нас теж скоро не буде президента і парламента. Що тоді заспіваєш?
26.04.2026 20:34 Ответить
Ще раз повторю - ти ідіот і руснявий троль! Ти ніхєріща не знаєш про Ізраїль і Україну! Іди мий дупи кадирівським паханам!
26.04.2026 20:53 Ответить
Забавно что самые неадекватные и агрессивные это леваки. Классика жанра
26.04.2026 16:16 Ответить
А вообще, непонятно что наш флаг делал рядом с террористической страной Палестина
26.04.2026 16:18 Ответить
Ну, коли Україна втратить майже всі свої землі, і патріоти-українці будуть здійснювати теракти на окупованих територіях, ти теж тих українців будеш називати терористами, в Україну терористичною країною? В нас з палестиною на багато більше спільного, ніж з ізраїлем
26.04.2026 16:55 Ответить
Кацапе, не ний! Україна ніколи не втратить свої землі! Ботяра руснчва тут скиглить!
26.04.2026 17:56 Ответить
одні ліваки побили інших ліваків

та що ж це в світі робиться!
26.04.2026 16:23 Ответить
я скажу вам хто ці радікали ,бо прожила в Італії 6 років , здебільшого це італійські євреї коммуністи , і ви не уявляєте як вони маскуються під італійців ...
26.04.2026 16:31 Ответить
"італійські євреї коммуністи " ?! це як?! це навіть не оксюморон, це якийсь абсурдний парадокс
26.04.2026 16:54 Ответить
Ніт ,це не парадокс ,це клановий внутрішній екстрімізм ...молоді і дуже ралікальні ...
26.04.2026 17:00 Ответить
"прийшли на захід із прапорами України та Палестини "
А потім рашистськи пропагандони в Ізраільських пабліках старанно росповсюджують, яка антісемітська Украіна і ворог Ізраіля..
26.04.2026 16:57 Ответить
Мінуси?
26.04.2026 17:11 Ответить
Радикали🤣 якась журнашлюшка совкової пропананди надивилась. Жабогадюкінг - де одна зі сторін прикривалась українським прапором. Це як соловьев в вишиванці🤮
26.04.2026 18:00 Ответить
Якого біса українські прапори розгортати біля палестинських? Яким ми боком до мальчіків у сандаліках, які забивають жінок камінням за косо одітий хеджаб?
26.04.2026 18:52 Ответить
ви хочите сказати шо це італієц ?!!! це єврейський синок ,з секти коммуніста !!!
26.04.2026 21:09 Ответить
я доросла людина ,але здається шо Тора перевернула мізки людям , нема більше тих хто залишився після війни ,інтелігентів, освідченних і дуже культурних євреїв, їх вбили по гулагах та концтаборах ,свої ж ...бо до влади в світі з 1917р прийшли сірі вбивці , бандити , і де вони , кругом війна ,це жесть , вони мстливі ,брехливі не контрольовані в агресії, так дозволяє ставитися до людей їх Тора ...Це секта мамоністів ,і це біда для світу !!!...
26.04.2026 21:16 Ответить
 
 