В Риме радикалы напали на активистов с украинскими флагами, - СМИ

В Риме во время мероприятий, посвященных Дню освобождения, группа радикалов напала на активистов, которые несли украинские флаги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Corriere della Sera.

Что произошло

Инцидент произошел 25 апреля во время традиционного антифашистского марша.

Активисты из движений +Europa и Radicali Italiani пришли на мероприятие с флагами Украины и Палестины, заявив о поддержке народов, борющихся за свободу.

Нападение радикалов

Еще до начала марша на них напали представители леворадикальной организации Cambiare Rotta.

Нападавшие требовали убрать украинские флаги, называя их "провокацией", и выкрикивали оскорбительные лозунги.

Во время столкновения они вырывали флаги, пытались их сжечь, толкали участников и применили перцовый спрей.

Пострадавшие и реакция полиции

В результате нападения несколько человек получили травмы, некоторым потребовалась медицинская помощь.

Пострадали также полицейские, которые пытались прекратить столкновение.

Правоохранители открыли производство по факту нападения.

Реакция Украины

В посольстве Украины в Италии осудили инцидент, назвав насилие против людей с украинскими флагами неприемлемым.

Дипломаты подчеркнули, что украинский флаг является символом борьбы за свободу, демократию и независимость.

