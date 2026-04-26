УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5667 відвідувачів онлайн
Новини Напад на людей
5 922 54

У Римі радикали напали на активістів з українськими прапорами, - ЗМІ

В Італії під час маршу побили активістів з прапорами України та застосували газ

У Римі під час заходів до Дня визволення група радикалів напала на активістів, які несли українські прапори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Corriere della Sera.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сталося

Інцидент стався 25 квітня під час традиційного антифашистського маршу.

Активісти з рухів +Europa та Radicali Italiani прийшли на захід із прапорами України та Палестини, заявивши про підтримку народів, які борються за свободу.

Напад радикалів

Ще до початку маршу на них напали представники ліворадикальної організації Cambiare Rotta.

Нападники вимагали прибрати українські прапори, називаючи їх "провокацією", та вигукували образливі гасла.

Під час сутички вони виривали прапори, намагалися їх спалити, штовхали учасників і застосували перцевий спрей.

Постраждалі та реакція поліції

Унаслідок нападу кілька людей отримали травми, деяким знадобилася медична допомога.

Постраждали також поліцейські, які намагалися припинити сутичку.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом нападу.

Реакція України

У посольстві України в Італії засудили інцидент, назвавши насильство проти людей з українськими прапорами неприйнятним.

Дипломати наголосили, що український прапор є символом боротьби за свободу, демократію та незалежність.

Італія (1682) напад (1217) активіст (313)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
"Провокація" там - це, скоріше, виставляння прапорів "Палестини"... Бо ніхто не заважає "палестинцям" створювать "свою державу"... Вони, "свою", будувать не хочуть - просто, бажають знищення чужої...
показати весь коментар
26.04.2026 15:19 Відповісти
+23
Ну ставити палестинські прапори поряд з українськими і прирівнювати арабських терористів до української визвольної боротьби, це якийсь сюр! Шо в тій Європі коїться?
показати весь коментар
26.04.2026 15:21 Відповісти
+18
Італійським радикакалам підкинули рублів.
показати весь коментар
26.04.2026 15:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже українофобія чи ні?
показати весь коментар
26.04.2026 15:15 Відповісти
гадаю це антисемітизм якись..
показати весь коментар
26.04.2026 15:16 Відповісти
Саме так !
показати весь коментар
26.04.2026 15:34 Відповісти
так, українці це семіти.
ну, я себе вважаю семітом, після прийняття того закону про захист семітів.
показати весь коментар
26.04.2026 15:49 Відповісти
кінці в Дніпрі коли будемо рубати, гражданє новообращьоні сєміти ?
Мойсєя чекаємо ?
так він вже сьомий рік з Банкової водить нас по пустелі

.
показати весь коментар
26.04.2026 19:11 Відповісти
Це прокацапобЄсіє, стопудова там лаптями воняє.
показати весь коментар
26.04.2026 15:41 Відповісти
Ці "червоні" "зміни", "бригади" ще з часів сере-сер - кацапскі курви
показати весь коментар
26.04.2026 16:27 Відповісти
Усі ліві це повії, так як і праві фашисти з провінції Больцано.
показати весь коментар
26.04.2026 15:34 Відповісти
Уся ця "шобла" вийшла з "червоних бригад", які були створені на гроші СРСР, ще при "Великому бровеносці" - Льоні Брєжнєву. Створювалися вони для розхитування демоуратичних інститутів у Європі. Так само, як ІРА - у Північній Ірландії... СРСР щез - і ці банди "попливли, без стерна, і без вітрил...". Але звичка до "халявних грошнй - залишилася...
показати весь коментар
26.04.2026 17:56 Відповісти
Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в Ізраїлі, ЄС і США терористичною організацією.

"Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську владу на чолі з ФАТХ", - заявив Боррель у п'ятницю, 19 січня, під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії.

ХАМАС "керує" Сектором Гази з 2007 року після збройного захоплення влади. Тоді відбулися сутички з прихильниками партії ФАТХ - найсильнішої фракції в Організації визволення Палестини (ООП), що визнає право Ізраїлю на існування та вважається у більшості західних країн представником палестинців.

Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару.
показати весь коментар
26.04.2026 16:42 Відповісти
"агенція Рейтер". Завжди так було.
показати весь коментар
26.04.2026 19:03 Відповісти
Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС
показати весь коментар
26.04.2026 19:04 Відповісти
Ніхто не заважає палестинцям створювати свою державу??? Поцікався яка територія була у палестини 50 років тому, і яка стала зараз! Якраз Україну очікує доля Палестини.
показати весь коментар
26.04.2026 16:43 Відповісти
Ромчику! Я не тільки "цікавився"... Уявляєш - я її ЗНАЮ... До 1948 року "Палестини", як держави, НЕ ІСНУВАЛО, взагалі.... Була "підмандатна територія", якою, після розвалу Османської імпенії, управляла Велика Британія.... І жили, там поряд, багато народів. Основними були арабомовні мусульмани, юдеї, та християни-друзи. !4 травня, згідно з рішенням Генасамблеї ООН, на цій території було створено дві країни - Ізраїль - для юдеїв, і "Палестина" - для мусульман... Євреї взялися за будівництво держави, а мусульмани - за зброю...
Так що "не треба нас дурить, маленьких...". "Хто на що вчився...".
показати весь коментар
26.04.2026 17:31 Відповісти
І яке співвідношення було за розміром території того Ізраїлю і тієї Палестини? І яким чином після того територія Ізраїлю почала збільшуватися? Коли ти відгризаєш землі у свого сусіда це називається будівництво держави? Так може і кацапи зараз займаються будівництвом своєї держави? За твоєю логікою
показати весь коментар
26.04.2026 17:37 Відповісти
Так візьми карту, яка додавалася до резолюції ООН, і подивися... Я, що, винен, що сусіди "території Палестини", розпочавши війни з Ізраїлем, тихенько підім'яли під себе більшу половину земель, які планувалися для створення "держави Палестина"? Ті ж самі "Голанські висоти" Сирії не належали... Але постійна загроза , з їх боку, Ізраїлю, змусила Ізраїль ліквідувать її, в ході чергової сирійсько-ізраїльської війни... Ти з ким сперечаєшся? З ООН?
показати весь коментар
26.04.2026 18:09 Відповісти
Ну так, Ізраїль побачив загрозу з голанських висот, а ерефія побачила загрозу зі сторони України. Методички у Ізраїля і ерефії однакові. І ти їм підспівуєш
показати весь коментар
26.04.2026 18:17 Відповісти
Ромчику! Ти - ідіот? Чи тобі за ідіотизм гроші платять? Так - Ізраїль окупував Голанські висоти... Але він не захопив землі, які належали "державі Палестина". Він відібрав "ОКУПОВАНІ Сирією, землі, які планувалися для створення "держави Палестина"... Тобто, одна окупація, змінилася іншою... Можливо, прийде час, зникне загроза Ізраїлю, з боку Сирії, і Голанські висоти стануть осередком зародження "арабської держави Палестина"... А поки - "не тряси яйцями" - ти смішно виглядиш...
показати весь коментар
26.04.2026 18:27 Відповісти
А хто окупував Київську Русь?))
показати весь коментар
26.04.2026 18:36 Відповісти
Ромчику... Ти не відповів на поставлені мною питання... Задаю наступне: "Тобі "потриндіть" захотілося? Судячи з твоє ї "настирливості в ідіотизмі" - ти таки, "ідіот на зарплаті", а не "вроджений"...
показати весь коментар
26.04.2026 18:39 Відповісти
Народи, які жили у Палестині всі є палестинцями. Як відомо, палестинці - не етнос. Палестинцями були і євреї, які жили у Палестині, а після створення на частині території Палестини держави Ізраїль, визнаної ООН, називають себе ізраїльтянами.
показати весь коментар
26.04.2026 18:08 Відповісти
Коли залишки українців зженуть на три західні області, то потім будеш розповідати, хто був українцем, а хто був росіянином. Може хоч тоді до вас дійде, що доля України така сама, як і доля Палестини
показати весь коментар
26.04.2026 18:12 Відповісти
Доля України дуже мало схожа на долю держави Палестина. Окрім того, що на її території
відбуваються військові дії
За бажанням проаналізуйте відомості про ******* державу Палестину і порівняйте з державою Україною. У поміч вам деяка інформація :

Держава Палестина на сьогодні є унікальним міжнародно-правовим випадком: вона має значне дипломатичне визнання, але їй бракує багатьох практичних ознак повноцінної суверенної держави.
Відсутність чітких кордонів: Палестина не має міжнародно узгоджених і демаркованих кордонів. Більшість країн, що визнають її незалежність, роблять це в межах територій, окупованих Ізраїлем у 1967 році, а саме Західного берега річки Йордан (включаючи Східний Єрусалим) та Сектора Гази.
Контроль над територією: Фактичний контроль над цими землями фрагментований. Ізраїль контролює зовнішні кордони, повітряний простір, територіальні води та значну частину Західного берега. Сектор Гази з 2007 року перебував під контролем руху ХАМАС і зараз є ареною бойових дій.
Уряд : Палестиною офіційно керує Палестинська національна адміністрація (ПНА) на чолі з президентом Махмудом Аббасом (у Рамаллі). Проте її влада обмежена і не поширюється на весь заявлений суверенітет.
Конституція: Роль основного закону виконує Палестинський Основний закон (Basic Law), прийнятий у 2002 році (з правками 2003 та 2005 років). Він визначає політичну систему як демократичну парламентську республіку та гарантує розділення гілок влади.
Символіка: Палестина має офіційний прапор, герб та гімн.
Дипломатія: Має розгалужену мережу посольств і дипломатичних місій у понад 140 країнах, а також статус держави-спостерігача в ООН.
Армія та валюта: Власної регулярної армії Палестина не має. Офіційною валютою на палестинських територіях залишається ізраїльський новий шекель, також використовуються йорданський динар та долар США.
Столиця: Конституція визначає столицею Єрусалим, проте фактичним адміністративним центром є місто Рамалла.
Отже, хоча держава Палестина відповідає деяким формальним ознакам державності за декларативною теорією (наявність населення, уряду, здатності до міжнародних відносин), вона не відповідає критерію ефективного контролю над визначеною територією. Палестина не має і ніколи не мала міжнародно узгоджених і демаркованих кордонів.
Україна втратила контроль над частиною своєї міжнародно визнаної території та кордонами з 2014 року через агресивний напад РФ і неспроможність ефективно протидіяти армії та агентам ворога.
показати весь коментар
26.04.2026 20:22 Відповісти
Радикали оцінюють державу по президенту.
показати весь коментар
26.04.2026 15:35 Відповісти
Йшло б ти за рюцьким кораблем!
показати весь коментар
26.04.2026 15:48 Відповісти
Коли кацапи захоплять більшу частину України, українцям тільки і залишиться, що здійснювати теракти на окупованих територіях. Ти теж будеш тих українців називати терористами?
показати весь коментар
26.04.2026 16:46 Відповісти
він буде прислужувати бурятам. бо він явно не на фронті воює, значить чекає бурятів.
показати весь коментар
26.04.2026 16:55 Відповісти
Та ти вже в бурятів на побігеньках, бот недобитий!
показати весь коментар
26.04.2026 17:58 Відповісти
ні, я не бот і не підкоряюсь бурятам. ти як завжди брешеш.
а от такі як ти бувші мусорки, яких на фронт палкою не заженеш, бурятам будуть кланятись низенько.
показати весь коментар
26.04.2026 18:02 Відповісти
Ти ідіот або кацап! Палестинські терористи таке саме лайно, як і кацапи, і підтримуються кацапами і іраном! В цих виродків ні хто землю не захоплював, тільки аони не хочуть жити в мирі!
показати весь коментар
26.04.2026 17:52 Відповісти
26.04.2026 16:42 почитай, хто спонсорує ХАМАС
показати весь коментар
26.04.2026 18:00 Відповісти
У якому мирі? Ізраїльському? Ну то чому ти не хочеш жити в руському мірє?
показати весь коментар
26.04.2026 18:03 Відповісти
Подивись, які території у палестинців були років 60 назад і які зараз! Куди вони поділись? Чому їх території перейшли під контроль Ізраїлю? Якщо ти підтримуєш перехід палестинських земель під контроль Ізраїлю, значить ти підтримуєш перехід українських земель під контроль кацапів.
показати весь коментар
26.04.2026 18:06 Відповісти
Яке ж ти тупе та прорусячене! Ізраїль законно отримав свої землі від Великої Британії! Все життя Ізраїлю на них нападали араби і за те, що вони нападали в них окупували частину їхніх земель! Ти прокацаплений тупий ідіот, якщо порівнюєш Україну з неіснуючою палестиною! Там навіть немає президента, уряду і парламенту! Там керує банда терористів хамас! Все життя Ізраїль відбивається від арабських терористів, як Україна від кацапських терористів! Чому ти таке тупе??? Чи ти руснявий троляка?
показати весь коментар
26.04.2026 20:21 Відповісти
В нас теж скоро не буде президента і парламента. Що тоді заспіваєш?
показати весь коментар
26.04.2026 20:34 Відповісти
Ще раз повторю - ти ідіот і руснявий троль! Ти ніхєріща не знаєш про Ізраїль і Україну! Іди мий дупи кадирівським паханам!
показати весь коментар
26.04.2026 20:53 Відповісти
Забавно что самые неадекватные и агрессивные это леваки. Классика жанра
показати весь коментар
26.04.2026 16:16 Відповісти
А вообще, непонятно что наш флаг делал рядом с террористической страной Палестина
показати весь коментар
26.04.2026 16:18 Відповісти
Ну, коли Україна втратить майже всі свої землі, і патріоти-українці будуть здійснювати теракти на окупованих територіях, ти теж тих українців будеш називати терористами, в Україну терористичною країною? В нас з палестиною на багато більше спільного, ніж з ізраїлем
показати весь коментар
26.04.2026 16:55 Відповісти
Кацапе, не ний! Україна ніколи не втратить свої землі! Ботяра руснчва тут скиглить!
показати весь коментар
26.04.2026 17:56 Відповісти
одні ліваки побили інших ліваків

та що ж це в світі робиться!
показати весь коментар
26.04.2026 16:23 Відповісти
я скажу вам хто ці радікали ,бо прожила в Італії 6 років , здебільшого це італійські євреї коммуністи , і ви не уявляєте як вони маскуються під італійців ...
показати весь коментар
26.04.2026 16:31 Відповісти
"італійські євреї коммуністи " ?! це як?! це навіть не оксюморон, це якийсь абсурдний парадокс
показати весь коментар
26.04.2026 16:54 Відповісти
Ніт ,це не парадокс ,це клановий внутрішній екстрімізм ...молоді і дуже ралікальні ...
показати весь коментар
26.04.2026 17:00 Відповісти
"прийшли на захід із прапорами України та Палестини "
А потім рашистськи пропагандони в Ізраільських пабліках старанно росповсюджують, яка антісемітська Украіна і ворог Ізраіля..
показати весь коментар
26.04.2026 16:57 Відповісти
Мінуси?
показати весь коментар
26.04.2026 17:11 Відповісти
Радикали🤣 якась журнашлюшка совкової пропананди надивилась. Жабогадюкінг - де одна зі сторін прикривалась українським прапором. Це як соловьев в вишиванці🤮
показати весь коментар
26.04.2026 18:00 Відповісти
Якого біса українські прапори розгортати біля палестинських? Яким ми боком до мальчіків у сандаліках, які забивають жінок камінням за косо одітий хеджаб?
показати весь коментар
26.04.2026 18:52 Відповісти
ви хочите сказати шо це італієц ?!!! це єврейський синок ,з секти коммуніста !!!
показати весь коментар
26.04.2026 21:09 Відповісти
я доросла людина ,але здається шо Тора перевернула мізки людям , нема більше тих хто залишився після війни ,інтелігентів, освідченних і дуже культурних євреїв, їх вбили по гулагах та концтаборах ,свої ж ...бо до влади в світі з 1917р прийшли сірі вбивці , бандити , і де вони , кругом війна ,це жесть , вони мстливі ,брехливі не контрольовані в агресії, так дозволяє ставитися до людей їх Тора ...Це секта мамоністів ,і це біда для світу !!!...
показати весь коментар
26.04.2026 21:16 Відповісти
 
 