У Римі радикали напали на активістів з українськими прапорами, - ЗМІ
У Римі під час заходів до Дня визволення група радикалів напала на активістів, які несли українські прапори.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Corriere della Sera.
Що сталося
Інцидент стався 25 квітня під час традиційного антифашистського маршу.
Активісти з рухів +Europa та Radicali Italiani прийшли на захід із прапорами України та Палестини, заявивши про підтримку народів, які борються за свободу.
Напад радикалів
Ще до початку маршу на них напали представники ліворадикальної організації Cambiare Rotta.
Нападники вимагали прибрати українські прапори, називаючи їх "провокацією", та вигукували образливі гасла.
Під час сутички вони виривали прапори, намагалися їх спалити, штовхали учасників і застосували перцевий спрей.
Постраждалі та реакція поліції
Унаслідок нападу кілька людей отримали травми, деяким знадобилася медична допомога.
Постраждали також поліцейські, які намагалися припинити сутичку.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом нападу.
Реакція України
У посольстві України в Італії засудили інцидент, назвавши насильство проти людей з українськими прапорами неприйнятним.
Дипломати наголосили, що український прапор є символом боротьби за свободу, демократію та незалежність.
ну, я себе вважаю семітом, після прийняття того закону про захист семітів.
Мойсєя чекаємо ?
так він вже сьомий рік з Банкової водить нас по пустелі
.
"Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську владу на чолі з ФАТХ", - заявив Боррель у п'ятницю, 19 січня, під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії.
ХАМАС "керує" Сектором Гази з 2007 року після збройного захоплення влади. Тоді відбулися сутички з прихильниками партії ФАТХ - найсильнішої фракції в Організації визволення Палестини (ООП), що визнає право Ізраїлю на існування та вважається у більшості західних країн представником палестинців.
Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару.
Так що "не треба нас дурить, маленьких...". "Хто на що вчився...".
відбуваються військові дії
За бажанням проаналізуйте відомості про ******* державу Палестину і порівняйте з державою Україною. У поміч вам деяка інформація :
Держава Палестина на сьогодні є унікальним міжнародно-правовим випадком: вона має значне дипломатичне визнання, але їй бракує багатьох практичних ознак повноцінної суверенної держави.
Відсутність чітких кордонів: Палестина не має міжнародно узгоджених і демаркованих кордонів. Більшість країн, що визнають її незалежність, роблять це в межах територій, окупованих Ізраїлем у 1967 році, а саме Західного берега річки Йордан (включаючи Східний Єрусалим) та Сектора Гази.
Контроль над територією: Фактичний контроль над цими землями фрагментований. Ізраїль контролює зовнішні кордони, повітряний простір, територіальні води та значну частину Західного берега. Сектор Гази з 2007 року перебував під контролем руху ХАМАС і зараз є ареною бойових дій.
Уряд : Палестиною офіційно керує Палестинська національна адміністрація (ПНА) на чолі з президентом Махмудом Аббасом (у Рамаллі). Проте її влада обмежена і не поширюється на весь заявлений суверенітет.
Конституція: Роль основного закону виконує Палестинський Основний закон (Basic Law), прийнятий у 2002 році (з правками 2003 та 2005 років). Він визначає політичну систему як демократичну парламентську республіку та гарантує розділення гілок влади.
Символіка: Палестина має офіційний прапор, герб та гімн.
Дипломатія: Має розгалужену мережу посольств і дипломатичних місій у понад 140 країнах, а також статус держави-спостерігача в ООН.
Армія та валюта: Власної регулярної армії Палестина не має. Офіційною валютою на палестинських територіях залишається ізраїльський новий шекель, також використовуються йорданський динар та долар США.
Столиця: Конституція визначає столицею Єрусалим, проте фактичним адміністративним центром є місто Рамалла.
Отже, хоча держава Палестина відповідає деяким формальним ознакам державності за декларативною теорією (наявність населення, уряду, здатності до міжнародних відносин), вона не відповідає критерію ефективного контролю над визначеною територією. Палестина не має і ніколи не мала міжнародно узгоджених і демаркованих кордонів.
Україна втратила контроль над частиною своєї міжнародно визнаної території та кордонами з 2014 року через агресивний напад РФ і неспроможність ефективно протидіяти армії та агентам ворога.
а от такі як ти бувші мусорки, яких на фронт палкою не заженеш, бурятам будуть кланятись низенько.
та що ж це в світі робиться!
А потім рашистськи пропагандони в Ізраільських пабліках старанно росповсюджують, яка антісемітська Украіна і ворог Ізраіля..