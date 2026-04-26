У Римі радикали напали на активістів з українськими прапорами, - ЗМІ

У Римі під час заходів до Дня визволення група радикалів напала на активістів, які несли українські прапори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Corriere della Sera.

Що сталося

Інцидент стався 25 квітня під час традиційного антифашистського маршу.

Активісти з рухів +Europa та Radicali Italiani прийшли на захід із прапорами України та Палестини, заявивши про підтримку народів, які борються за свободу.

Напад радикалів

Ще до початку маршу на них напали представники ліворадикальної організації Cambiare Rotta.

Нападники вимагали прибрати українські прапори, називаючи їх "провокацією", та вигукували образливі гасла.

Під час сутички вони виривали прапори, намагалися їх спалити, штовхали учасників і застосували перцевий спрей.

Постраждалі та реакція поліції

Унаслідок нападу кілька людей отримали травми, деяким знадобилася медична допомога.

Постраждали також поліцейські, які намагалися припинити сутичку.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом нападу.

Реакція України

У посольстві України в Італії засудили інцидент, назвавши насильство проти людей з українськими прапорами неприйнятним.

Дипломати наголосили, що український прапор є символом боротьби за свободу, демократію та незалежність.

