Украина ожидает снижения цен на дизель после возобновления транзита через "Дружбу", - Шмыгаль

Украина рассчитывает, что после возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" станет возможным возобновление поставок нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива, что может способствовать снижению его стоимости.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль журналистам после заседания Ukraine Energy Coordination Group в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Прогноз Шмыгаля

"Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной, должна использоваться, тем более что сейчас есть проблемы на рынке топлива. Поэтому это поможет нам получить дополнительные объемы, возможно удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство не ведет переговоры об импорте топлива — это вопрос компаний.

Но при этом министр подчеркнул, что вопрос дальнейшего импорта топлива "будет проработан" с "Укртранснафтой" и венгерской компанией MOL.

Детали

Стоит отметить, что Украина преимущественно закупает у Венгрии дизельное топливо. Поставки осуществлялись преимущественно по железной дороге и нефтепродуктопроводу.

Венгрия и Словакия имеют исключение из запрета на импорт трубопроводной нефти из России. Но нефтепродукты из этой нефти обе страны могут использовать только для собственных нужд и импортировать исключительно в Украину.

