Украина ожидает снижения цен на дизель после возобновления транзита через "Дружбу", - Шмыгаль

Украина рассчитывает, что после возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" станет возможным возобновление поставок нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива, что может способствовать снижению его стоимости.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль журналистам после заседания Ukraine Energy Coordination Group в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной, должна использоваться, тем более что сейчас есть проблемы на рынке топлива. Поэтому это поможет нам получить дополнительные объемы, возможно удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство не ведет переговоры об импорте топлива — это вопрос компаний.

Но при этом министр подчеркнул, что вопрос дальнейшего импорта топлива "будет проработан" с "Укртранснафтой" и венгерской компанией MOL.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала перекачку нефти через "Дружбу"

Стоит отметить, что Украина преимущественно закупает у Венгрии дизельное топливо. Поставки осуществлялись преимущественно по железной дороге и нефтепродуктопроводу.

Венгрия и Словакия имеют исключение из запрета на импорт трубопроводной нефти из России. Но нефтепродукты из этой нефти обе страны могут использовать только для собственных нужд и импортировать исключительно в Украину.

Читайте также: В Венгрии говорят, что "Укртранснафта" завершила ремонт "Дружбы" и готова к возобновлению транзита

І яким це боком відкати Зельоним від Кацапії за транзит по нашій території нафти, вплинуть на заломлені Зельоними ціни на дизель?
26.04.2026 15:44 Ответить
є гарне українське прислів'я - "дурень думкою багатіє". убогі, бл.....!
26.04.2026 15:50 Ответить
рукаліцо карочє
26.04.2026 15:56 Ответить
нихай буде дружба
26.04.2026 15:23 Ответить
Для чого угорцям знижувати ціну? - а наварити
26.04.2026 15:27 Ответить
Хто тільки не стриже купони з тієї раша-пітьми. Завдяки стійкості України.
26.04.2026 15:36 Ответить
26.04.2026 15:44 Ответить
Взагалі-то, все паливо, а дизель в тому числі, в нас з Європи. Тому і...
26.04.2026 16:51 Ответить
26.04.2026 15:50 Ответить
26.04.2026 15:56 Ответить
о .. ахметівська гнида шмигаль всплило
26.04.2026 16:13 Ответить
Проганяти своєю територією, чи купляти кацапську нафту, чи готові продукти, щоб знизити ціну на паливо, але тоді нас буде вбивати дрон по суті зроблений за наші ж гроші. Сюр! Ця війна абсолютно втратила якийсь сенс для людей, які не дотичні до цього бізнесу на крові.
26.04.2026 16:16 Ответить
очікуємо від ахметівського холуя шмигаля підвищення цін на електроенергію

його хазяїну треба апартаменти утримувати

26.04.2026 16:20 Ответить
Ви ще не бачили, яка яхта в Порошенка! Ніхто не бачив!
26.04.2026 17:02 Ответить
В сенсі очікуемо ?!Вже все е.НКРЕКП з 1 травня 2026 року підвищила граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію для бізнесу, що відображено у рішеннях від 23 квітня. Максимальна ціна на ринку «на добу наперед» та балансуючому ринку зросте до 15000-17000грн/МВт·год. Це рішення спрямоване на покриття витрат генерації, але підвищує навантаження на непобутових споживачів.
26.04.2026 17:46 Ответить
додаткове підвищення
26.04.2026 17:47 Ответить
Тобто мало того що санкції самі похєрили і посприяли фінансуванню агресора, то ще й вентиль відкрили попередньо не домовившись про отримання хоч якоїсь вигоди для України. Паскуди.
26.04.2026 16:45 Ответить
Мадяри купують нафту у росіян, переробляють і продають Україні дизель. Так що на фронті українські танки заправляє росія, а за гроші від цих заправок по них же стріляє. Якось так
26.04.2026 20:28 Ответить
Завжди так було. І в АТО наші танки заправляв лукашенко з російської нафти та самі росіяни, які теж навіть не нафту, а готову солярку продавали нелегально через трубу біля Харкова. Фізична географія вперта штука, замінити в Східній Європі російську нафту складно і не вигідно. Бо свої запаси вже в основному потрачені в 20 столітті. А росія так само не може надовго відмовитись від експорту, бо гроші необхідні.
26.04.2026 21:51 Ответить
Причому вже від початку війни, українці заправляючи авто спонсорують рашу, фактично оплачують ракети що по них прилітають.
26.04.2026 21:55 Ответить
 
 