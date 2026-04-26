Україна очікує зниження цін на дизель після відновлення транзиту через "Дружбу", - Шмигаль

Ціни на дизель

Україна розраховує, що після відновлення транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" стане можливим відновлення постачання нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизельного пального, що може сприяти зниженню його вартості.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль журналістам після засідання Ukraine Energy Coordination Group у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прогноз Шмигаля

"Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною і Україною має використовуватися, тим більше, що зараз є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об’єми, можливо здешевити дизельні ресурси завдяки роботи трубопровідного транспорт", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд не веде перемовини стосовно імпорту пального - це питання компаній.

Але при цьому, міністр підкреслив, що питання подальшого імпорту пального "буде пропрацьовано" з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.

Деталі

Варто зазначити, що Україна переважно купує в Угорщини дизельне пальне. Постачання здійснювалося переважно залізницею і нафтопродуктопроводом.

Угорщина і Словаччина мають виключення з заборони імпорту трубопровідной нафти з Росії. Але нафтопродуки з цієї нафти обидві країни можуть використовувати лише для власним потреб і імпорту виключно в Україну.

нихай буде дружба
26.04.2026 15:23 Відповісти
Для чого угорцям знижувати ціну? - а наварити
26.04.2026 15:27 Відповісти
Хто тільки не стриже купони з тієї раша-пітьми. Завдяки стійкості України.
26.04.2026 15:36 Відповісти
Взагалі-то, все паливо, а дизель в тому числі, в нас з Європи. Тому і...
26.04.2026 16:51 Відповісти
о .. ахметівська гнида шмигаль всплило
26.04.2026 16:13 Відповісти
Проганяти своєю територією, чи купляти кацапську нафту, чи готові продукти, щоб знизити ціну на паливо, але тоді нас буде вбивати дрон по суті зроблений за наші ж гроші. Сюр! Ця війна абсолютно втратила якийсь сенс для людей, які не дотичні до цього бізнесу на крові.
26.04.2026 16:16 Відповісти
очікуємо від ахметівського холуя шмигаля підвищення цін на електроенергію

його хазяїну треба апартаменти утримувати

26.04.2026 16:20 Відповісти
Ви ще не бачили, яка яхта в Порошенка! Ніхто не бачив!
26.04.2026 17:02 Відповісти
В сенсі очікуемо ?!Вже все е.НКРЕКП з 1 травня 2026 року підвищила граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію для бізнесу, що відображено у рішеннях від 23 квітня. Максимальна ціна на ринку «на добу наперед» та балансуючому ринку зросте до 15000-17000грн/МВт·год. Це рішення спрямоване на покриття витрат генерації, але підвищує навантаження на непобутових споживачів.
26.04.2026 17:46 Відповісти
додаткове підвищення
26.04.2026 17:47 Відповісти
Тобто мало того що санкції самі похєрили і посприяли фінансуванню агресора, то ще й вентиль відкрили попередньо не домовившись про отримання хоч якоїсь вигоди для України. Паскуди.
26.04.2026 16:45 Відповісти
Мадяри купують нафту у росіян, переробляють і продають Україні дизель. Так що на фронті українські танки заправляє росія, а за гроші від цих заправок по них же стріляє. Якось так
26.04.2026 20:28 Відповісти
Завжди так було. І в АТО наші танки заправляв лукашенко з російської нафти та самі росіяни, які теж навіть не нафту, а готову солярку продавали нелегально через трубу біля Харкова. Фізична географія вперта штука, замінити в Східній Європі російську нафту складно і не вигідно. Бо свої запаси вже в основному потрачені в 20 столітті. А росія так само не може надовго відмовитись від експорту, бо гроші необхідні.
26.04.2026 21:51 Відповісти
Причому вже від початку війни, українці заправляючи авто спонсорують рашу, фактично оплачують ракети що по них прилітають.
26.04.2026 21:55 Відповісти
 
 