Україна очікує зниження цін на дизель після відновлення транзиту через "Дружбу", - Шмигаль
Україна розраховує, що після відновлення транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" стане можливим відновлення постачання нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизельного пального, що може сприяти зниженню його вартості.
Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль журналістам після засідання Ukraine Energy Coordination Group у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Прогноз Шмигаля
"Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною і Україною має використовуватися, тим більше, що зараз є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об’єми, можливо здешевити дизельні ресурси завдяки роботи трубопровідного транспорт", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що уряд не веде перемовини стосовно імпорту пального - це питання компаній.
Але при цьому, міністр підкреслив, що питання подальшого імпорту пального "буде пропрацьовано" з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.
Деталі
Варто зазначити, що Україна переважно купує в Угорщини дизельне пальне. Постачання здійснювалося переважно залізницею і нафтопродуктопроводом.
Угорщина і Словаччина мають виключення з заборони імпорту трубопровідной нафти з Росії. Але нафтопродуки з цієї нафти обидві країни можуть використовувати лише для власним потреб і імпорту виключно в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
