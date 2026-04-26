Войска РФ активизировали наступление практически по всей линии фронта, при этом враг уже испытывает дефицит ракет ПВО, - Сырский

Сырский рассказал о ситуации на фронте генералу Канады Дженни Кариньян

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на поле боя, отметив, что российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сырский рассказал во время встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньян.

Так, Сырский проинформировал о текущей обстановке на линии боевого столкновения.

"Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта. В то же время Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение имеющихся средств поражения. В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений", - рассказал он.

В РФ дефицит ракет ПВО

По словам главнокомандующего, системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают возможности противовоздушной обороны противника, который уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения.

Помощь Украине

Также Сырский поблагодарил канадский народ за поддержку и сотрудничество в интересах обороны Украины и защиты демократических ценностей в Европе и мире.

"Поблагодарил генерала и правительство Канады за весомую военную помощь Украине. Высоко ценим вклад Канады в инициативу Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL), фонд NSATU, а также участие в Чешской инициативе. Особенно важна ведущая роль Канады в деятельности "Коалиции истребителей". Отметил весомый вклад канадской стороны в подготовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины и готовность и в дальнейшем продолжать эту деятельность", - добавил он.

+9
Щось по дебільному написано.
Типу " ворог наступає по всіх напрямках але якось не потужно, якось слабувато". Це свідчить що наш штаб Потужний - керує як треба
26.04.2026 17:34 Ответить
+9
і ворог відчуває дефіцит неіснуючих zельоних фламінгів ))

а також ворог відчуває підтримку руснявого м'ясного сирка з батьками на паРаші )
26.04.2026 17:35 Ответить
+6
У нас два головних коментатори військових подій....сирський і зільонський. Два чоботи пара !
26.04.2026 17:58 Ответить
Тибіл...
Якщо він наступає, то куди витрачає всі ракети ппо ?
26.04.2026 17:32 Ответить
На наші БПЛА, які, наприклад, "гостювали, сьогодні, на Ярославському НПЗ... Ти ж не думаєш, що туди летіло їх, всього п"ятнадцять (судячи з кількості вибухів, кацапами порахованих)? Летіло більше, і летіла купа "обманок", по яких кацапи і витрачали свої ракети...
26.04.2026 18:19 Ответить
Так кацапські дрони щоденно " гостюють " в Харкові , Дніпрі ,Одесі ,Запоріжжі і т.д. - ета што-та другоє ?
26.04.2026 19:05 Ответить
Ти можеш щось "змінить"? Ні?
Тоді сприймай це, як "данність" , в реальному світі...
26.04.2026 19:10 Ответить
А кому потрібна ця пропагандистська маячня творожнікова про те що в кацапів закінчились ракети ?
26.04.2026 19:12 Ответить
У тебе є докази, які стверджують зворотнє? Маєш дані по кількості застосованих кацапами, ракет ППО, в динаміці, хоча-б, за останній місяць? Маєш дані, стосовно динаміки виробництва кацапами, ракет ППО, за той же період? Маєш дані по динаміці поповнення запасів ракет ППО, на складах РФ, за той самий період? Ні?
Тоді на що ти спираєшся , критикуючи, бездоказово, слова Сирського? Якщо критикуєш - ДОВЕДИ, що він "БРЕШЕ"... Саме так ведуться спори, у серйозних колах... Це називається "змагальністю процесу"... А не : "Ти дурень, тому що я так думаю...". В подібних суперечках - це рівень "підворіття", після літру пива, чи пляшки горілки...
26.04.2026 19:31 Ответить
Друже! Доведення покладається на стверджуючого... Ти СТВЕРДЖУЄШ? Так ДОВЕДИ своє ствердження, а не вимагай, щоб я довів тобі те, про що мені не відомо... Ти ЗНАЄШ? От і доведи мені, це, з посиланням на дані, які я тобі перечислив... Саме так іде процес полеміки...
26.04.2026 19:47 Ответить
Я не вірю НІКОМУ, без доказів... І тобі - теж...
26.04.2026 19:56 Ответить
Ну і "розійшлися"...
26.04.2026 20:44 Ответить
Головна міць Сирського в балоболистичних ударах по адептах телемарафону. Знайди головну відмінність.

25.04.26 Джерело: https://censor.net/ua/n3612316


21.03.26 Джерело: https://censor.net/ua/n3606378
26.04.2026 18:36 Ответить
Значить десь готують прорив, можливо на декількох напрямках, значить мають підготовлені резерви.Наші резерви , сточенні оцим кацапом , в отих лютнево- березневих"контрнаступах" на посадки які видихаючись перейшли на квітневі контратаки , щоб Вава могла відосіки показувати племеніі партнерам.І це не може так бути завжди із-за браку досвіду, знань чи взагалі розуму, такі ситуації створюються спеціально і штучно в інтересах ворога, протягом всієї діяльності цього гундосо - кацапського тандему.
26.04.2026 21:54 Ответить
Ви забули про антагоністів,наприклад :https://censor.net/ua/user/420666
26.04.2026 18:58 Ответить
А ми відчуваємо дефіцит штурмовиків 50+ ? Чи для тебе то вже не люди а універсальні солдати?!
26.04.2026 18:11 Ответить
Оцьому кацапу вигідно щоб вони наступали, лікування батька в мацкві і маєток самі собі не зароблять, я не здивуюся якщо в нього теж є персональні двушки.
26.04.2026 18:12 Ответить
Кароче: кацапи наступають, але їм дуже некомфортно.
26.04.2026 18:21 Ответить
Ну якби був президент-патріот то їм би булу дуже уйьово.
26.04.2026 18:38 Ответить
але при ЗЄльоному - кароче: кацапи наступають

.
26.04.2026 19:04 Ответить
Все як у відомому мемі про воєначальника який доповідає: ворог боягузливо наступає, а наші доблесні війська героїчно відступають.
26.04.2026 19:47 Ответить
Ай красунчик рюський - в Україні вже заржавіли 3000 ракет від кращого друга зеленського та керівника файер поінт. А деж вони ті міліарди крон - а вони вже попереджені та виїхали туди з відки нікого з евреїв не випускають.
26.04.2026 18:37 Ответить
 
 