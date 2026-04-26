Войска РФ активизировали наступление практически по всей линии фронта, при этом враг уже испытывает дефицит ракет ПВО, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на поле боя, отметив, что российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сырский рассказал во время встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньян.

Ситуация на фронте

Так, Сырский проинформировал о текущей обстановке на линии боевого столкновения.

"Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта. В то же время Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение имеющихся средств поражения. В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений", - рассказал он.

В РФ дефицит ракет ПВО

По словам главнокомандующего, системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают возможности противовоздушной обороны противника, который уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения.

Помощь Украине

Также Сырский поблагодарил канадский народ за поддержку и сотрудничество в интересах обороны Украины и защиты демократических ценностей в Европе и мире.

"Поблагодарил генерала и правительство Канады за весомую военную помощь Украине. Высоко ценим вклад Канады в инициативу Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL), фонд NSATU, а также участие в Чешской инициативе. Особенно важна ведущая роль Канады в деятельности "Коалиции истребителей". Отметил весомый вклад канадской стороны в подготовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины и готовность и в дальнейшем продолжать эту деятельность", - добавил он.