Війська РФ активізували наступ практично по всій лінії фронту, водночас ворог уже відчуває дефіцит ракет ППО, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на полі бою, зауваживши, що російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії фронту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський розповів під час зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Дженні Каріньян.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація на фронті

Так, Сирський поінформував про поточну обстановку на лінії бойового зіткнення.

"Ситуація залишається складною. Противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів", - розповів він.

У РФ дефіцит ракет ППО

За словами головнокомандувача, системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони противника, який уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

Допомога Україні

Також Сирський подякував канадському народові за підтримку та співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократичних цінностей у Європі та світі.

"Подякував генералу та Уряду Канади за вагому військову допомогу Україні. Високо цінуємо внески Канади до ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL), фонду NSATU, а також участь у Чеській ініціативі. Особливо важливою є провідна роль Канади в діяльності "Коаліції винищувачів". Відзначив вагомий внесок канадської сторони у підготовку військовослужбовців Збройних Сил України та готовність і надалі продовжувати цю діяльність", - додав він.