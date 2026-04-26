Війська РФ активізували наступ практично по всій лінії фронту, водночас ворог уже відчуває дефіцит ракет ППО, - Сирський

Сирський розповів про ситуацію на фронті генералу Канади Дженні Каріньян

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на полі бою, зауваживши, що російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії фронту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський розповів під час зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Дженні Каріньян.

Ситуація на фронті

Так, Сирський поінформував про поточну обстановку на лінії бойового зіткнення.

"Ситуація залишається складною. Противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів", - розповів він.

У РФ дефіцит ракет ППО

За словами головнокомандувача, системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони противника, який уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

Допомога Україні

Також Сирський подякував канадському народові за підтримку та співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократичних цінностей у Європі та світі.

"Подякував генералу та Уряду Канади за вагому військову допомогу Україні. Високо цінуємо внески Канади до ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL), фонду NSATU, а також участь у Чеській ініціативі. Особливо важливою є провідна роль Канади в діяльності "Коаліції винищувачів". Відзначив вагомий внесок канадської сторони у підготовку військовослужбовців Збройних Сил України та готовність і надалі продовжувати цю діяльність", - додав він.

Топ коментарі
+9
Щось по дебільному написано.
Типу " ворог наступає по всіх напрямках але якось не потужно, якось слабувато". Це свідчить що наш штаб Потужний - керує як треба
26.04.2026 17:34 Відповісти
+9
і ворог відчуває дефіцит неіснуючих zельоних фламінгів ))

а також ворог відчуває підтримку руснявого м'ясного сирка з батьками на паРаші )
26.04.2026 17:35 Відповісти
+6
У нас два головних коментатори військових подій....сирський і зільонський. Два чоботи пара !
26.04.2026 17:58 Відповісти
Тибіл...
Якщо він наступає, то куди витрачає всі ракети ппо ?
26.04.2026 17:32 Відповісти
На наші БПЛА, які, наприклад, "гостювали, сьогодні, на Ярославському НПЗ... Ти ж не думаєш, що туди летіло їх, всього п"ятнадцять (судячи з кількості вибухів, кацапами порахованих)? Летіло більше, і летіла купа "обманок", по яких кацапи і витрачали свої ракети...
26.04.2026 18:19 Відповісти
Так кацапські дрони щоденно " гостюють " в Харкові , Дніпрі ,Одесі ,Запоріжжі і т.д. - ета што-та другоє ?
26.04.2026 19:05 Відповісти
Ти можеш щось "змінить"? Ні?
Тоді сприймай це, як "данність" , в реальному світі...
26.04.2026 19:10 Відповісти
А кому потрібна ця пропагандистська маячня творожнікова про те що в кацапів закінчились ракети ?
26.04.2026 19:12 Відповісти
У тебе є докази, які стверджують зворотнє? Маєш дані по кількості застосованих кацапами, ракет ППО, в динаміці, хоча-б, за останній місяць? Маєш дані, стосовно динаміки виробництва кацапами, ракет ППО, за той же період? Маєш дані по динаміці поповнення запасів ракет ППО, на складах РФ, за той самий період? Ні?
Тоді на що ти спираєшся , критикуючи, бездоказово, слова Сирського? Якщо критикуєш - ДОВЕДИ, що він "БРЕШЕ"... Саме так ведуться спори, у серйозних колах... Це називається "змагальністю процесу"... А не : "Ти дурень, тому що я так думаю...". В подібних суперечках - це рівень "підворіття", після літру пива, чи пляшки горілки...
26.04.2026 19:31 Відповісти
Друже! Доведення покладається на стверджуючого... Ти СТВЕРДЖУЄШ? Так ДОВЕДИ своє ствердження, а не вимагай, щоб я довів тобі те, про що мені не відомо... Ти ЗНАЄШ? От і доведи мені, це, з посиланням на дані, які я тобі перечислив... Саме так іде процес полеміки...
26.04.2026 19:47 Відповісти
Я не вірю НІКОМУ, без доказів... І тобі - теж...
26.04.2026 19:56 Відповісти
Ну і "розійшлися"...
26.04.2026 20:44 Відповісти
Щось по дебільному написано.
Типу " ворог наступає по всіх напрямках але якось не потужно, якось слабувато". Це свідчить що наш штаб Потужний - керує як треба
26.04.2026 17:34 Відповісти
Головна міць Сирського в балоболистичних ударах по адептах телемарафону. Знайди головну відмінність.

25.04.26 Джерело: https://censor.net/ua/n3612316


21.03.26 Джерело: https://censor.net/ua/n3606378
26.04.2026 18:36 Відповісти
Значить десь готують прорив, можливо на декількох напрямках, значить мають підготовлені резерви.Наші резерви , сточенні оцим кацапом , в отих лютнево- березневих"контрнаступах" на посадки які видихаючись перейшли на квітневі контратаки , щоб Вава могла відосіки показувати племеніі партнерам.І це не може так бути завжди із-за браку досвіду, знань чи взагалі розуму, такі ситуації створюються спеціально і штучно в інтересах ворога, протягом всієї діяльності цього гундосо - кацапського тандему.
26.04.2026 21:54 Відповісти
і ворог відчуває дефіцит неіснуючих zельоних фламінгів ))

а також ворог відчуває підтримку руснявого м'ясного сирка з батьками на паРаші )
26.04.2026 17:35 Відповісти
У нас два головних коментатори військових подій....сирський і зільонський. Два чоботи пара !
26.04.2026 17:58 Відповісти
Ви забули про антагоністів,наприклад :https://censor.net/ua/user/420666
26.04.2026 18:58 Відповісти
А ми відчуваємо дефіцит штурмовиків 50+ ? Чи для тебе то вже не люди а універсальні солдати?!
26.04.2026 18:11 Відповісти
Оцьому кацапу вигідно щоб вони наступали, лікування батька в мацкві і маєток самі собі не зароблять, я не здивуюся якщо в нього теж є персональні двушки.
26.04.2026 18:12 Відповісти
Кароче: кацапи наступають, але їм дуже некомфортно.
26.04.2026 18:21 Відповісти
Ну якби був президент-патріот то їм би булу дуже уйьово.
26.04.2026 18:38 Відповісти
але при ЗЄльоному - кароче: кацапи наступають

.
26.04.2026 19:04 Відповісти
Все як у відомому мемі про воєначальника який доповідає: ворог боягузливо наступає, а наші доблесні війська героїчно відступають.
26.04.2026 19:47 Відповісти
Ай красунчик рюський - в Україні вже заржавіли 3000 ракет від кращого друга зеленського та керівника файер поінт. А деж вони ті міліарди крон - а вони вже попереджені та виїхали туди з відки нікого з евреїв не випускають.
26.04.2026 18:37 Відповісти
 
 