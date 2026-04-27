Глава МИД Ирана едет в Москву на запланированную встречу с Путиным
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили посол Ирана в РФ Казем Джалал и МИД Ирана.
Отмечается, что Аракчи также встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ. С ними он обсудит текущее состояние переговоров с США, прекращение огня и связанные с ним вопросы.
Ожидается, что главу иранского МИД примет диктатор Путин.
"Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам", - отметил Джалал.
Что предшествовало?
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может обратиться к Соединенным Штатам для достижения договоренностей о завершении войны.
- Русские с американцами не воюют,мы их покупаем.
- У аятолли нэт дэнги,америкнэц закрыл ормуд, иранский нэфт на Китай не плыть.
- Значить Дональд вас будет продолжать бомбить,терпите,мы можем только организовать свою агентуру писать пакости про Дональда на украинском сайте ЦН.
- Вы есть плехой и неблагодарный народ.
- Нам пох.
Формується ось проти США.
Китай у стороні лукаво "наблюдает" - все працює на Китай і Кремль. "
Яка радість що у сусіда корова захворіла - чисто по українськи...
Трамп теж indirectl/ОПОСЕРЕДКОВАНО/косвенно не на стороні США - попсуй spoil the master/майстер/подпорти мастер