Глава МИД Ирана едет в Москву на запланированную встречу с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили посол Ирана в РФ Казем Джалал и МИД Ирана.

Отмечается, что Аракчи также встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ. С ними он обсудит текущее состояние переговоров с США, прекращение огня и связанные с ним вопросы.

Ожидается, что главу иранского МИД примет диктатор Путин.

"Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам", - отметил Джалал.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может обратиться к Соединенным Штатам для достижения договоренностей о завершении войны.

