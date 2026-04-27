УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14265 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Росії з Іраном
1 776 11

Очільник МЗС Ірану їде до Москви на заплановану зустріч із Путіним

МЗС Ірану анонсувало візит до Москви: Аракчі зустрінеться з Путіним

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 27 квітня відвідає Москву, де планує провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили  посол Ірану у РФ Казем Джалал та МЗС Ірану.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається,  що Аракчі також зустрінеться з високопоставленими офіційними особами РФ. З ними він обговорить поточний стан переговорів зі США, припинення вогню та пов'язані з ним питання.

Очікується, що главу іранського МЗС прийме диктатор  Путін.

"Якщо будуть якісь ініціативи, обидві сторони проведуть консультації та обговорення щодо них, а також щодо спільних ініціатив", - зазначив Джалал.

Що передувало? 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може звернутися до Сполучених Штатів для досягнення домовленостей щодо завершення війни.

Іран передав оновлену пропозицію після скасування поїздки делегації США до Пакистану, - Трамп

Автор: 

Іран (3304) путін володимир (25300)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
зброю просити буде
показати весь коментар
27.04.2026 06:42 Відповісти
+6
Гівно їде до сраки.
показати весь коментар
27.04.2026 07:15 Відповісти
+6
- Руззкэ,помоги нам воевать с американскэ,мы же помогать вам с шахедами.
- Русские с американцами не воюют,мы их покупаем.
- У аятолли нэт дэнги,америкнэц закрыл ормуд, иранский нэфт на Китай не плыть.
- Значить Дональд вас будет продолжать бомбить,терпите,мы можем только организовать свою агентуру писать пакости про Дональда на украинском сайте ЦН.
- Вы есть плехой и неблагодарный народ.
- Нам пох.
показати весь коментар
27.04.2026 07:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Літаком?
показати весь коментар
27.04.2026 06:48 Відповісти
пароплавом
показати весь коментар
27.04.2026 06:49 Відповісти
Все правильно. А за згадку ЦН можуть блокаду устроить
показати весь коментар
27.04.2026 08:07 Відповісти
Путін "спить і бачить", як-би йому "вивернуться", щоб не допомагать Ірану, і відмовиться платить за надану ним, зброю та **********... І, одночасно, щоб Іран надовше колошматив Близький Схід...
показати весь коментар
27.04.2026 09:12 Відповісти
Це той з яким воює трампутлєр?
показати весь коментар
27.04.2026 07:42 Відповісти
Формується ось проти США.

Китай у стороні лукаво "наблюдает" - все працює на Китай і Кремль. "Яка радість що у сусіда корова захворіла - чисто по українськи...

Трамп теж indirectl/ОПОСЕРЕДКОВАНО/косвенно не на стороні США - попсуй spoil the master/майстер/подпорти мастер
показати весь коментар
27.04.2026 08:05 Відповісти
із маскви потім подзвонить Трампу, бо той так чекає на дзвінок
показати весь коментар
27.04.2026 08:54 Відповісти
Їде,бо в Ірані немає телефону! А в москві, з автомату, з аеропорту - зателефонує трампу,щоб не хвилювався дуже...
показати весь коментар
27.04.2026 09:13 Відповісти
 
 