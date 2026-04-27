Очільник МЗС Ірану їде до Москви на заплановану зустріч із Путіним .

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 27 квітня відвідає Москву, де планує провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили посол Ірану у РФ Казем Джалал та МЗС Ірану.

Зазначається, що Аракчі також зустрінеться з високопоставленими офіційними особами РФ. З ними він обговорить поточний стан переговорів зі США, припинення вогню та пов'язані з ним питання.

Очікується, що главу іранського МЗС прийме диктатор Путін.

"Якщо будуть якісь ініціативи, обидві сторони проведуть консультації та обговорення щодо них, а також щодо спільних ініціатив", - зазначив Джалал.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може звернутися до Сполучених Штатів для досягнення домовленостей щодо завершення війни.

