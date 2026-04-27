Очільник МЗС Ірану їде до Москви на заплановану зустріч із Путіним
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 27 квітня відвідає Москву, де планує провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили посол Ірану у РФ Казем Джалал та МЗС Ірану.
Зазначається, що Аракчі також зустрінеться з високопоставленими офіційними особами РФ. З ними він обговорить поточний стан переговорів зі США, припинення вогню та пов'язані з ним питання.
Очікується, що главу іранського МЗС прийме диктатор Путін.
"Якщо будуть якісь ініціативи, обидві сторони проведуть консультації та обговорення щодо них, а також щодо спільних ініціатив", - зазначив Джалал.
Що передувало?
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може звернутися до Сполучених Штатів для досягнення домовленостей щодо завершення війни.
- Русские с американцами не воюют,мы их покупаем.
- У аятолли нэт дэнги,америкнэц закрыл ормуд, иранский нэфт на Китай не плыть.
- Значить Дональд вас будет продолжать бомбить,терпите,мы можем только организовать свою агентуру писать пакости про Дональда на украинском сайте ЦН.
- Вы есть плехой и неблагодарный народ.
- Нам пох.
Формується ось проти США.
Китай у стороні лукаво "наблюдает" - все працює на Китай і Кремль. "
Яка радість що у сусіда корова захворіла - чисто по українськи...
Трамп теж indirectl/ОПОСЕРЕДКОВАНО/косвенно не на стороні США - попсуй spoil the master/майстер/подпорти мастер