За четыре месяца потери России на фронте в четыре раза превышают украинские, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за последние четыре месяца Россия потеряла на фронте в четыре раза больше военных, чем Украина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца - извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", - заявил президент Финляндии.
Стубб также добавил, что 95% этих потерь было нанесено с помощью дронов, причем на одного погибшего украинца приходилось пять погибших россиян.
Что предшествовало?
По состоянию на 26 апреля Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 325 650 российских оккупантов.
Я з історії знаю, що за часів Совітсько-Фінської війни 1939-1940 років пропорція втрат у фінів та мацковитів була десь така, як стверджує пан ... звісно на користь фінів.
Але добре, що у фінів був Маннергейм, який був розумною та адекватною людиною , та ще й нічого не вживав через свій ніс ... фінське керівництво вимушено "заключило сделку" ( кажучи словами Рудого Діда ) і зараз Фінляндія номальна країна, член НАТО та ЄС .
А як би Маннергейм щось нюхав , був сіоніствуючим самодержцем і верещав - "Ніякого перемир'я! Тільки кордони 1939 року!" ... де б зараз була та Фінляндія?
Це той ідіот, який свого часу верещав: "чому немає миру?" - просто не знав, що означає "мир" в цій ситуації. Тому заяви Буданова про те, що ми нічого не визнаємо, тут ніяк не катять.
Трамп може закривати в себе ООН як абсолютно нікчемну і паразитичну організацію, що дасть йому можливість зекономити кругленьку суму на внесках. А Папа Римський може викинути своє Святе Письмо на смітник, бо від нього стільки ж користі, як від ООН.
Щоб "адміністратора-іудея" , то наскільки мені відомо - пана Бутусова Головний СлугаТогоНароду особисто люто ненавидить ... ще з довоєнних часів, коли майбутній ЦАР ще зустрічався з українськими журналістами на фуд-корті.
Так китайці сказали. Китайці не брехатимуть.
ви не пишете по інструкціям тої верхівки влади, точно.
"З євреями включно." - точно, євреї це ж не семіти. інфа сотка.
120000/4=30000
тобто, згідно стубба, 30000 українців загинуло за чотири місяці війни?
злі язики кажуть, що бусифікують 20000 щомісяця.
20000х4=80000
80000-30000=50000
у нас 50000 сзч за чотири місяця?
найзеленіший гундосий зе!поц планує воювати, ще три роки.
30000х12х3=1080000
такий план у зеленого юдоклану?
а, якийсь зелений дегенерат холуй впевнено стверджує, про ще десять років війни.....
