За четыре месяца потери России на фронте в четыре раза превышают украинские, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за последние четыре месяца Россия потеряла на фронте в четыре раза больше военных, чем Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца - извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", - заявил президент Финляндии.

Стубб также добавил, что 95% этих потерь было нанесено с помощью дронов, причем на одного погибшего украинца приходилось пять погибших россиян.

Что предшествовало?

По состоянию на 26 апреля Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 325 650 российских оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов батальона SIGNUM поразили 10 оккупантов FPV-дронами в Лиманском районе. ВИДЕО