За чотири місяці втрати Росії на фронті вчетверо перевищують українські, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що за останні чотири місяці Росія втратила на фронті вчетверо більше військових, ніж Україна.

Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці - вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", - заявив президент Фінляндії.

Стубб також додав, що 95% цих втрат було завдано за допомогою дронів, причому на одного загиблого українця припадало п’ять загиблих росіян.



Станом на 26 квітня Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 325 650 російських окупантів.

