За чотири місяці втрати Росії на фронті вчетверо перевищують українські, - Стубб

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що за останні чотири місяці Росія втратила на фронті вчетверо більше військових, ніж Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці - вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", - заявив президент Фінляндії.

Стубб також додав,  що 95% цих втрат було завдано за допомогою дронів, причому на одного загиблого українця припадало п’ять загиблих росіян.

Що передувало?

Станом на 26 квітня Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 325 650 російських окупантів.

Топ коментарі
+10
Навіть якщо в 10 раз, то що це у пана означає - ХАЙ ЖИВЕ ВІЧНА ВІЙНА та ВІЧНЕ ЦАРЮВАННЯ НАЙВЕЛИЧНІШОГО?!

Я з історії знаю, що за часів Совітсько-Фінської війни 1939-1940 років пропорція втрат у фінів та мацковитів була десь така, як стверджує пан ... звісно на користь фінів.

Але добре, що у фінів був Маннергейм, який був розумною та адекватною людиною , та ще й нічого не вживав через свій ніс ... фінське керівництво вимушено "заключило сделку" ( кажучи словами Рудого Діда ) і зараз Фінляндія номальна країна, член НАТО та ЄС .

А як би Маннергейм щось нюхав , був сіоніствуючим самодержцем і верещав - "Ніякого перемир'я! Тільки кордони 1939 року!" ... де б зараз була та Фінляндія?
27.04.2026 08:34 Відповісти
+8
Коли Европа ніхера не допомагає, та ще лається, що наші дрони залітають, вилазять такі Стубби та починають своє пусте балабольство.
27.04.2026 07:10 Відповісти
+7
скільки тисяч солдат у нас мобілізують кожного місяця? напиши офіційну цифру. це не секретна інформація
27.04.2026 07:27 Відповісти
в 10 раз
27.04.2026 07:13 Відповісти
27.04.2026 08:34 Відповісти
Додам ще. Чогось цей Стубб мовчить про приклад Фінляндії з тою війною ... бо проводить лінію гнилуватих євроЛідоров, які зацікавлені ціною знекровленя Україні в нескінченій війні послаблення Мацковії, щоб Європа була в кращих позиціях на майбутніх перемовинах з новим мацковитським керівництвом, коли Путло Погане сконає або буде усунуто від керівництва більш адекватними та молодими діячами .
27.04.2026 08:40 Відповісти
"Перемир'я" не буде. Росія наполягає на мирній угоді із визнанням Україною "нового" кордону, з підписанням відповідного договору.
Це той ідіот, який свого часу верещав: "чому немає миру?" - просто не знав, що означає "мир" в цій ситуації. Тому заяви Буданова про те, що ми нічого не визнаємо, тут ніяк не катять.
Трамп може закривати в себе ООН як абсолютно нікчемну і паразитичну організацію, що дасть йому можливість зекономити кругленьку суму на внесках. А Папа Римський може викинути своє Святе Письмо на смітник, бо від нього стільки ж користі, як від ООН.
27.04.2026 09:05 Відповісти
І до чого тут ПАПА РИМСЬКИЙ?
27.04.2026 11:28 Відповісти
Підтримую на 100%. Але зараз у Вас є ризик, що адміністратор-іудей Вас зараз заблокує, як і мене регулярно тут на сайті за критичні зауваження про чужинців блокують.
27.04.2026 15:32 Відповісти
Мене періодично адміністратори сайту також блокують на 3 доби, тому я намагаюсь висловлюватись обережно та натяками і , звісно, НІКОЛИ не матюкаюсь та не ображаю!

Щоб "адміністратора-іудея" , то наскільки мені відомо - пана Бутусова Головний СлугаТогоНароду особисто люто ненавидить ... ще з довоєнних часів, коли майбутній ЦАР ще зустрічався з українськими журналістами на фуд-корті.
27.04.2026 16:02 Відповісти
Звісно. Насправді втрати русні не перевищують пари десятків тисяч, а Україна тільки вбитими втратила декілька мільйонів вояків.
Так китайці сказали. Китайці не брехатимуть.
27.04.2026 07:14 Відповісти
27.04.2026 07:27 Відповісти
А шо це тобі дасть? МОбілізація з втратами ніяк не корелює.
27.04.2026 08:33 Відповісти
Офіційні особи брешуть. Китайців треба слухати.
27.04.2026 14:05 Відповісти
Слов'яни - це мовна група. Всі російськомні це слов'яни. З євреями включно.
27.04.2026 07:17 Відповісти
вірно, слов'яни це не етнічна група.
ви не пишете по інструкціям тої верхівки влади, точно.
"З євреями включно." - точно, євреї це ж не семіти. інфа сотка.
27.04.2026 07:22 Відповісти
Семіти івритомовні.
27.04.2026 10:08 Відповісти
кацапи це мокши ,а не слов'яни
27.04.2026 07:23 Відповісти
Мокша (мокшани, мокшет) - це фіно-угорський народ, корінне населення Середньої Волги, переважно в Республіці Мордовія (РФ).
27.04.2026 07:24 Відповісти
Слов'ян? Наступний крок - написати "братніх народів"…
27.04.2026 08:16 Відповісти
27.04.2026 07:10 Відповісти
У тебе в прізвищі однієї літери не вистачає.
27.04.2026 07:25 Відповісти
у тебе двох
27.04.2026 07:29 Відповісти
Та ти шо😁
27.04.2026 07:31 Відповісти
Хохлятская неблагодарная натура. Все нам должны,а мы нихера никому и ничего. Европа охренеть как помогает,оружие покупает у США,свое передает,дроны вместе делаем, бюджет поддерживает, оборудование для ТЭЦ,которые наши миндичи ********,передает,и ещё охренеть как много помощи. Но **** обязательно хохлам или малоросам,мало. Надо чтобы пришли и воевали за нас ,пока Андрей Лавриненко пасквили в интернете пишет. Совести у тебя нет, Эндрю
27.04.2026 08:17 Відповісти
Те що ти написав-пусте балабольство. ЄС вже надав допомоги під Є200млрд.На цей рік заплановано рекордний обсяг допомоги.
27.04.2026 08:17 Відповісти
недавно було 1 до 8!
27.04.2026 08:30 Відповісти
Якщо вчетверо то це мало. ******* що ми в обороні. Треба щоб в разів в 10, причому і Сирський казав шо 1:8 (але понятно що Сирському вірити себе не поважати)
27.04.2026 08:31 Відповісти
30000х4=120000
120000/4=30000
тобто, згідно стубба, 30000 українців загинуло за чотири місяці війни?
злі язики кажуть, що бусифікують 20000 щомісяця.
20000х4=80000
80000-30000=50000
у нас 50000 сзч за чотири місяця?

найзеленіший гундосий зе!поц планує воювати, ще три роки.
30000х12х3=1080000
такий план у зеленого юдоклану?

а, якийсь зелений дегенерат холуй впевнено стверджує, про ще десять років війни.....
27.04.2026 08:41 Відповісти
це по кількості. а по якості втрати зі зворотною і абсолютно неспівставною пропорцією...
27.04.2026 09:32 Відповісти
Саме так - приклад шо є нещодавно - це хлопці мов їх обміняли з рашистського полону - але тримали свою ділянку фронту навіть коли втрачали свідомість від голоду. Але ж щюрі зеленского знали про те у якому вони стані - і офіцери і командири. Каже військовий - https://www.youtube.com/shorts/o5nW4lp1ffc
А от думка совкового генерала- https://www.youtube.com/watch?v=3NsYjGUf1NY
27.04.2026 10:41 Відповісти
він особисто рахував чи навіяло? краще хай порахує, скільки у нас загиблих і скалічених цивільних під час війни, скільки серед них дітей, це набагато простіше. І ще цікаво було дізнатися, скільки було вивезено мільярдів з України за час війни нашими бізнесменами- патріотами, це теж можна порахувати, але ніхто не хоче.
27.04.2026 10:09 Відповісти
И опять нико не считает тех украинцев в отличии от маскалей. Потом после войны посчитают? Или оно у тому времени уже никому не нужно будет?
27.04.2026 10:31 Відповісти
нічосі
27.04.2026 15:03 Відповісти
 
 