За чотири місяці втрати Росії на фронті вчетверо перевищують українські, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що за останні чотири місяці Росія втратила на фронті вчетверо більше військових, ніж Україна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці - вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", - заявив президент Фінляндії.
Стубб також додав, що 95% цих втрат було завдано за допомогою дронів, причому на одного загиблого українця припадало п’ять загиблих росіян.
Що передувало?
Станом на 26 квітня Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 325 650 російських окупантів.
Я з історії знаю, що за часів Совітсько-Фінської війни 1939-1940 років пропорція втрат у фінів та мацковитів була десь така, як стверджує пан ... звісно на користь фінів.
Але добре, що у фінів був Маннергейм, який був розумною та адекватною людиною , та ще й нічого не вживав через свій ніс ... фінське керівництво вимушено "заключило сделку" ( кажучи словами Рудого Діда ) і зараз Фінляндія номальна країна, член НАТО та ЄС .
А як би Маннергейм щось нюхав , був сіоніствуючим самодержцем і верещав - "Ніякого перемир'я! Тільки кордони 1939 року!" ... де б зараз була та Фінляндія?
