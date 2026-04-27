Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 326 460 человек (+810 за сутки), 11 892 танка, 40 737 артиллерийских систем, 24 467 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 326 460 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 326 460 (+810) человек
  • танков – 11 892 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 467 (+4) шт.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 40 737 (+26) шт.
  • РСЗО – 1 753 (+0) шт.
  • средства ПВО – 1 354 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 259 219 (+1 128) шт.
  • крылатые ракеты – 4 579 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 91 710 (+128) шт.
  • специальная техника – 4 136 (+0) ед.

Уничтожение врага на утро 27 апреля

Топ комментарии
+17
Минув 4450 день москальсько-української війни.
158! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня мінімум (без танчиків), логістика та арта норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 176000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 326 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
27.04.2026 08:56 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
27.04.2026 08:39 Ответить
27.04.2026 08:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
27.04.2026 08:39 Ответить
падає середньє по всьому....шось вони задумали
27.04.2026 08:42 Ответить
готовятся к 9 мая... или наступление на фронте, или захват Нарвы, или Сувалкский коридор белохрень-Литва
27.04.2026 08:48 Ответить
дуже схоже...на 9 те їм тре якийсь гарний флаговтик
27.04.2026 10:09 Ответить
Все і зразу - захоплення балтії, Берліна, Вашінгтона, Арктики, Антарктики... полюсів Місяця... екватора Марса...
27.04.2026 11:27 Ответить
Погода. Вітер дуже сильний. Не всі дрони літають.
27.04.2026 08:55 Ответить
І танки не їздять, третю добу по нулям
27.04.2026 09:44 Ответить
здуває на х
27.04.2026 10:08 Ответить
Вчора грали Кривбас і Динамо - після першого тайму Кривбас вигравав 4-1, після перерви помінялися воротами - Динамо виграло 6-5. Вітер.
27.04.2026 10:16 Ответить
Задумали Казань на перше травня (1 330 000)
27.04.2026 09:41 Ответить
27.04.2026 08:57 Ответить
На пітьмі траур по курсантах Рязанського військового училища "ВДВ".



27.04.2026 12:09 Ответить
И что характерно - все пасаны были в трусиках. Ну, почти все... Какие-то пасаны в это время занимались друг-другом....
27.04.2026 12:59 Ответить
Фсьо ідьот по плану. Ну от же, дрібним текстом, на 962-й сторінці плану, другим шрифтом чітко і недвозначно написано на квітень 2026:
- знащення туапсинського НПЗ та нафтові дощі на всьому чорноморському узбережжі засрашки;
- удари ЗСУ далекобійними дронами по Єкатеринбургу та Чєлябінську;
- прицільні влучання по казармах курсантів "учіліща ВДВ" в Рязані.

Особистим почєрком ***** писано в грудні 2021 року. Дата, підпис, печатка канцелярії. Все як годиться!
27.04.2026 15:37 Ответить
 
 