Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 326 460 человек (+810 за сутки), 11 892 танка, 40 737 артиллерийских систем, 24 467 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 326 460 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 326 460 (+810) человек
- танков – 11 892 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 24 467 (+4) шт.
- артиллерийских систем / artillery systems – 40 737 (+26) шт.
- РСЗО – 1 753 (+0) шт.
- средства ПВО – 1 354 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 259 219 (+1 128) шт.
- крылатые ракеты – 4 579 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 91 710 (+128) шт.
- специальная техника – 4 136 (+0) ед.
158! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня мінімум (без танчиків), логістика та арта норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 176000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 326 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
- знащення туапсинського НПЗ та нафтові дощі на всьому чорноморському узбережжі засрашки;
- удари ЗСУ далекобійними дронами по Єкатеринбургу та Чєлябінську;
- прицільні влучання по казармах курсантів "учіліща ВДВ" в Рязані.
Особистим почєрком ***** писано в грудні 2021 року. Дата, підпис, печатка канцелярії. Все як годиться!