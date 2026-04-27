Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 326 460 человек (+810 за сутки), 11 892 танка, 40 737 артиллерийских систем, 24 467 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 326 460 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 326 460 (+810) человек

танков – 11 892 (+0) шт.

боевых бронированных машин – 24 467 (+4) шт.

артиллерийских систем / artillery systems – 40 737 (+26) шт.

РСЗО – 1 753 (+0) шт.

средства ПВО – 1 354 (+0) шт.

самолетов – 435 (+0) шт.

вертолетов – 350 (+0) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 259 219 (+1 128) шт.

крылатые ракеты – 4 579 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 91 710 (+128) шт.

специальная техника – 4 136 (+0) ед.

