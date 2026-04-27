Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 326 460 осіб (+810 за добу), 11 892 танки, 40 737 артсистем, 24 467 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 326 460 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 326 460 (+810) осіб
- танків – 11 892 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 467 (+4) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 40 737 (+26) од.
- РСЗВ – 1 753 (+0) од.
- засоби ППО – 1 354 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 259 219 (+1 128) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 710 (+128) од.
- спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
158! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня мінімум (без танчиків), логістика та арта норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 176000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 326 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
- знащення туапсинського НПЗ та нафтові дощі на всьому чорноморському узбережжі засрашки;
- удари ЗСУ далекобійними дронами по Єкатеринбургу та Чєлябінську;
- прицільні влучання по казармах курсантів "учіліща ВДВ" в Рязані.
Особистим почєрком ***** писано в грудні 2021 року. Дата, підпис, печатка канцелярії. Все як годиться!