УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14265 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 327 15

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 326 460 осіб (+810 за добу), 11 892 танки, 40 737 артсистем, 24 467 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 326 460 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 326 460 (+810) осіб
  • танків – 11 892 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 467 (+4) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 40 737 (+26) од.
  • РСЗВ  – 1 753 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 354 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 259 219 (+1 128) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 710 (+128) од.
  • спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За чотири місяці втрати Росії на фронті вчетверо перевищують українські, - Стубб

Знищення ворога на ранок 27 квітня

Автор: 

армія рф (20824) Генштаб ЗС (8253) ліквідація (4726) знищення (9981)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Минув 4450 день москальсько-української війни.
158! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня мінімум (без танчиків), логістика та арта норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 176000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 326 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
показати весь коментар
27.04.2026 08:56 Відповісти
+16
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
27.04.2026 08:39 Відповісти
+9
показати весь коментар
27.04.2026 08:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
27.04.2026 08:39 Відповісти
падає середньє по всьому....шось вони задумали
показати весь коментар
27.04.2026 08:42 Відповісти
готовятся к 9 мая... или наступление на фронте, или захват Нарвы, или Сувалкский коридор белохрень-Литва
показати весь коментар
27.04.2026 08:48 Відповісти
дуже схоже...на 9 те їм тре якийсь гарний флаговтик
показати весь коментар
27.04.2026 10:09 Відповісти
Все і зразу - захоплення балтії, Берліна, Вашінгтона, Арктики, Антарктики... полюсів Місяця... екватора Марса...
показати весь коментар
27.04.2026 11:27 Відповісти
Погода. Вітер дуже сильний. Не всі дрони літають.
показати весь коментар
27.04.2026 08:55 Відповісти
І танки не їздять, третю добу по нулям
показати весь коментар
27.04.2026 09:44 Відповісти
здуває на х
показати весь коментар
27.04.2026 10:08 Відповісти
Вчора грали Кривбас і Динамо - після першого тайму Кривбас вигравав 4-1, після перерви помінялися воротами - Динамо виграло 6-5. Вітер.
показати весь коментар
27.04.2026 10:16 Відповісти
Задумали Казань на перше травня (1 330 000)
показати весь коментар
27.04.2026 09:41 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 08:56 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 08:57 Відповісти
На пітьмі траур по курсантах Рязанського військового училища "ВДВ".



показати весь коментар
27.04.2026 12:09 Відповісти
И что характерно - все пасаны были в трусиках. Ну, почти все... Какие-то пасаны в это время занимались друг-другом....
показати весь коментар
27.04.2026 12:59 Відповісти
Фсьо ідьот по плану. Ну от же, дрібним текстом, на 962-й сторінці плану, другим шрифтом чітко і недвозначно написано на квітень 2026:
- знащення туапсинського НПЗ та нафтові дощі на всьому чорноморському узбережжі засрашки;
- удари ЗСУ далекобійними дронами по Єкатеринбургу та Чєлябінську;
- прицільні влучання по казармах курсантів "учіліща ВДВ" в Рязані.

Особистим почєрком ***** писано в грудні 2021 року. Дата, підпис, печатка канцелярії. Все як годиться!
показати весь коментар
27.04.2026 15:37 Відповісти
 
 