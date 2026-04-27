Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 326 460 осіб (+810 за добу), 11 892 танки, 40 737 артсистем, 24 467 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 326 460 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 326 460 (+810) осіб

танків – 11 892 (+0) од.

бойових броньованих машин – 24 467 (+4) од.

артилерійських систем / artillery systems – 40 737 (+26) од.

РСЗВ – 1 753 (+0) од.

засоби ППО – 1 354 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 259 219 (+1 128) од.

крилаті ракети – 4 579 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 91 710 (+128) од.

спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За чотири місяці втрати Росії на фронті вчетверо перевищують українські, - Стубб