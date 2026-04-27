За 40 лет после Чернобыля украинские АЭС внедрили более 1100 мер безопасности, Тарас Ткач

Безопасность на АЭС: какие изменения внедрили специалисты?

Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС украинские атомные станции провели более 1100 мероприятий по модернизации и постепенно отказались от российского ядерного топлива.

Об этом рассказал директор Ривненской АЭС Тарас Ткач в спецпроекте "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, именно уроки Чернобыля, а впоследствии и аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году заставили кардинально изменить подходы к безопасности — от формального соблюдения норм к системному управлению рисками.

После "Фукусимы" украинские АЭС совместно с международными партнерами провели так называемые стресс-тесты, которые стали основой для масштабной правительственной программы повышения безопасности.

"Программа предусматривает 1295 мероприятий. Она реализуется с 2012 года, и на данный момент выполнено более 1100 из них. С 2014 года к финансированию присоединились ЕБРР и Евратом", - сообщил директор РАЭС.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину принцип культуры безопасности как безусловного приоритета приобрел для атомных станций еще большее значение.

"По состоянию на 2022 год на стороне Украины было два ключевых фактора - высокая степень выполнения постфукусимских мероприятий и реализованный проект диверсификации топлива с привлечением Westinghouse. Это позволило полностью отказаться от топлива российского производства", - отметил Ткач.

Отдельный акцент после начала полномасштабного вторжения был сделан на риске потери внешнего электропитания из-за обстрелов.

Для этого, в частности, на Ривненской АЭС созданы дополнительные резервные источники питания при поддержке Argonne National Laboratory. Украинские станции получили мобильные дизель-генераторы и внедрили решения для защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, на РАЭС внедрены новые системы безопасности, в частности системы внешнего охлаждения корпуса реактора и длительного отвода тепла.

"Эти системы способны обеспечить целостность ключевых физических барьеров реакторной установки", - пояснил Ткач.

По словам директора РАЭС, реализация таких решений стала возможной благодаря сочетанию международной поддержки и системных изменений в подходах к ядерной безопасности, которые Украина внедряет на протяжении последних десятилетий.

А скільки вкрали?
27.04.2026 11:49 Ответить
Під ці програми крали 80% і продовжують це робити.
27.04.2026 12:01 Ответить
Наумова пам'ятаєте? Це той "бригадний хенерал", який здриснув на початку вторгнення. Який кришував усю контрабанду при ЗЕ. При Пороху ввдточував свою майстерність на Черноб.АЕС, на розкраданні коштів, а потім доказів свою назамінність у кізденні грошей отримав підвищення.
27.04.2026 12:06 Ответить
Він досі не сидить? Креатура Галущенка і організатор "шлагбаума". Просувають далі
27.04.2026 15:44 Ответить
 
 