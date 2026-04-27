Враг с начала суток 76 раз атаковал на линии фронта, больше всего боев - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток понедельника, 27 апреля, количество атак агрессора на фронте составляет 76.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Рогизное, Волфино, Кучеровка, Сопич, Коренок, Рыжовка, Атинское, Голышевское, Малушино, Уланово, Искрисковщина; Тимоновичи – в Черниговской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 22 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением РСЗО.
Обстановка на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Тернового, Старицы и Охримовки. Одна из этих попыток продолжается.
- На Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в сторону Купянска, Кондрашовки, Ковшаровки и Новоосинового.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении враг четыре раза проводил штурмовые действия в сторону Закитного и Рай-Александровки. Одна из этих штурмовых операций продолжается.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.
На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка. Одна из этих попыток продвижения еще продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 29 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Затышок, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее и Новопавловка. Четыре из этих атак еще продолжаются.
На Александровском направлении враг трижды атаковал в сторону населенных пунктов Новогригоровка и Вербовое. Одна из атак еще продолжается. Населенные пункты Лесное, Новоселовка и Покровское подверглись авиаудару.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Прилук, Оленоконстантиновки, Зализнычного, Святопетровки, Мирного, Загирного. Две атаки продолжаются. Рождественка, Верхняя Терса, Широкое, Свобода, Долинка, Ривное, Новоселовка и Любицкое подверглись авиаударам.
На Ореховском направлении противник штурмовых действий не проводил, но нанес авиаудары в районах населенных пунктов Червоная Криница, Запорожец и Новоалександровка.
На Приднепровском направлении противник проводил три штурмовые операции в районах о. Белогрудый и Антоновского моста. Одна из них еще продолжается.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
"Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль