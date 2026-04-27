Враг с начала суток 76 раз атаковал на линии фронта, больше всего боев - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток понедельника, 27 апреля, количество атак агрессора на фронте составляет 76.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Рогизное, Волфино, Кучеровка, Сопич, Коренок, Рыжовка, Атинское, Голышевское, Малушино, Уланово, Искрисковщина; Тимоновичи – в Черниговской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 22 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением РСЗО.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Тернового, Старицы и Охримовки. Одна из этих попыток продолжается.

На Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в сторону Купянска, Кондрашовки, Ковшаровки и Новоосинового.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении враг четыре раза проводил штурмовые действия в сторону Закитного и Рай-Александровки. Одна из этих штурмовых операций продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка. Одна из этих попыток продвижения еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 29 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Затышок, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее и Новопавловка. Четыре из этих атак еще продолжаются.

На Александровском направлении враг трижды атаковал в сторону населенных пунктов Новогригоровка и Вербовое. Одна из атак еще продолжается. Населенные пункты Лесное, Новоселовка и Покровское подверглись авиаудару.

Читайте также: На фронте зафиксировано 53 боестолкновения, наиболее активным остается Покровское направление, - Генштаб

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Прилук, Оленоконстантиновки, Зализнычного, Святопетровки, Мирного, Загирного. Две атаки продолжаются. Рождественка, Верхняя Терса, Широкое, Свобода, Долинка, Ривное, Новоселовка и Любицкое подверглись авиаударам.

На Ореховском направлении противник штурмовых действий не проводил, но нанес авиаудары в районах населенных пунктов Червоная Криница, Запорожец и Новоалександровка.

На Приднепровском направлении противник проводил три штурмовые операции в районах о. Белогрудый и Антоновского моста. Одна из них еще продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

"Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

Читайте также: Враг совершил 39 атак на Покровском направлении, всего на фронте - 161 боестолкновение, — Генштаб