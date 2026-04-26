Враг совершил 39 атак на Покровском направлении, всего на фронте - 161 боевое столкновение, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 161 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 26 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3401 дрон-камикадзе и осуществил 1902 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня. Противник атаковал один раз.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Старица, Лиман, Охримовка и Землянки. Одно из этих штурмовых действий продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в сторону населенных пунктов Петропавловка, Глушковка и Кучеровка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять попыток захватчиков продвинуться в направлении Лимана и Дибровы.

По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов на Константиновском направлении в сторону Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Иванополья, Александро-Шультыного, Софиевки, Кучерова Яра и Русина Яра. Три из этих боев продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподогороднее, Муравка, Молодецкое и Филия. Четыре атаки врага еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 35 оккупантов и 23 – ранены; уничтожена одна единица автомобильной техники и два укрытия противника. Повреждена пушка, три единицы автомобильной техники и 100 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 151 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении оккупанты шесть раз пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону населенных пунктов Александроград, Хорошее, Калиновское, Сичневое и Злагода.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализнычное, Варваровка, Чаривное, Прилуки, Староукраинка, Гиркое, Воздвижевка и Святопетровка. Три атаки еще продолжаются.

На Ореховском направлении противник один раз продвигался к позициям наших защитников в районе Степового.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешные атаки.