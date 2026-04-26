Ворог вчинив 39 атак на Покровському напрямку, загалом на фронті - 161 боєзіткнення, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 161 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 26 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав 54 авіаційні удари, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3401 дрон-камікадзе та здійснив 1902 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Противник атакував один раз.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в напрямках населених пунктів Стариця, Лиман, Охрімівка та Землянки. Одна з цих штурмових дій триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожих штурми в бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка та Кучерівка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять спроб загарбників просунутися в напрямку Лиману та Діброви.

За даними Генштабу, на Слов’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог активних дій не проводив.

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру та Русиного Яру. Три з цих боїв тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Молодецьке та Філія. Чотири атаки ворога іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 35 окупантів та 23 – поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки та два укриття противника. Пошкоджено гармату, три одиниці автомобільної техніки та 100 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 151 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік населених пунктів Олександроград, Хороше, Калинівське, Січневе та Злагода.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів в бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне, Прилуки, Староукраїнка, Гірке, Воздвижівка та Святопетрівка. Три атаки ще продовжуються.

На Оріхівському напрямку противник один раз просувався до позицій наших оборонців в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні атаки.