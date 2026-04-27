Парень прыгнул с крыши разрушенного здания Николаевской ОГА: полиция расследует самоубийство
27 апреля молодой человек прыгнул с крыши здания Николаевской ОГА, разрушенного ракетным ударом войск РФ в 2022 году. Он погиб.
Об этом сообщили глава областной военной администрации Виталий Ким и областная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Правоохранители отметили: о том, что человек спрыгнул с крыши ОГА, им сообщили примерно в 12:50. Полицейские, криминалисты и судебно-медицинский эксперт установили, что молодой человек погиб.
Событие, предварительно, квалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — "умышленное убийство", с пометкой "самоубийство". Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия и личность погибшего.
Что предшествовало?
- Напомним, здание Николаевской ОГА россияне разрушили ракетным ударом 29 марта 2022 года.Тогда погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали.
