Парень прыгнул с крыши разрушенного здания Николаевской ОГА: полиция расследует самоубийство

Здание Николаевской ОГА
Фото: Будівля Миколаївської ОДА після російського удару / Віталій Кім

27 апреля молодой человек прыгнул с крыши здания Николаевской ОГА, разрушенного ракетным ударом войск РФ в 2022 году. Он погиб.

Об этом сообщили глава областной военной администрации Виталий Ким и областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Правоохранители отметили: о том, что человек спрыгнул с крыши ОГА, им сообщили примерно в 12:50. Полицейские, криминалисты и судебно-медицинский эксперт установили, что молодой человек погиб.

Событие, предварительно, квалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — "умышленное убийство", с пометкой "самоубийство". Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия и личность погибшего.

Что предшествовало?

  • Напомним, здание Николаевской ОГА россияне разрушили ракетным ударом 29 марта 2022 года.Тогда погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали.

Яке там самогубство. Все простіше. Шукав щось "зайве", що ще залишилось після ментів і бомжів. Звісно ті не дурні, в гору не підуть. А цей вирішив шукати "скарби" Кіма і ось знайшов
