Молодик вистрибнув з даху зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА: поліція розслідує самогубство
27 квітня хлопець зістрибнув із даху будівлі Миколаївської ОДА, зруйнованої ракетним ударом військ РФ у 2022 році. Він загинув.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім та обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Правоохоронці зазначили: про те, що людина зістрибнула з даху ОДА, їм повідомили приблизно о 12:50. Поліціянти, криміналісти та судово-медичний експерт установили, що молодик загинув.
Подію, попередньо, кваліфікували за ст. 115 Кримінального кодексу України — "умисне вбивство", з приміткою "самогубство". Наразі всі обставини трагічної події та особу загиблого встановлюють.
Що передувало?
- Нагадаємо, будівлю Миколаївської ОДА росіяни зруйнували ракетним ударом 29 березня 2022 року. Тоді загинули 20 людей, ще кілька десятків постраждали.
Забули пароль або логін? Відновити пароль