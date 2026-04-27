Новости Полицейские на фронте
1 644 39

200 полицейских на следующей неделе отправляются на усиленные тренировки на полигон, - Клименко

МВД начинает подготовку полицейских на полигонах: первая группа из 200 человек начнет обучение уже на следующей неделе. Акцент делается на психологической устойчивости и работе в прифронтовых условиях.

Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Первая группа на полигоне

Министр сообщил, что уже со следующей недели первая группа из около 200 человек прибудет на полигон.

"Мы уже на этой неделе подбираем дополнительных инструкторов, это инструкторы спецподразделений Нацполиции. Это - инструкторы из подразделений военных, боевых бригад и корпусов, как я и говорил, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Места на полигонах уже определены", - заявил Клименко.

По его словам, к учениям будут привлекаться действующие боевые офицеры и сержанты, а сами программы уже утверждены.

  • Основное внимание будет уделяться не только тактическим навыкам, но и психологической устойчивости правоохранителей в современных условиях: "когда очень много оружия, патронов, боеприпасов - соответственно, полицейский всегда должен быть готов к действиям в таких экстремальных ситуациях".

Клименко отдельно подчеркнул, что речь не идет о массовом направлении полиции на фронт:

"Что касается фронта, то я хотел бы здесь четко подчеркнуть: речь шла не о фронте. У нас есть боевые подразделения, и наши полицейские, прошедшие курс базовой военной подготовки, находятся на фронте".

Вместо этого часть правоохранителей планируется направлять в прифронтовые регионы для практики и стажировки.

Ото вже побухають
Так на два місяці на полігоні потім по домівках, а ви що думали? Що в окоп відразу? Он приїдуть с бзвп і будуть простачків звичайних на окопи ловити, вони що дурні щоб туди піти?
У них окремі полігони спеціально для поліції, комфортабельні будинки з обігрівачами, холодильниками, пральними машинами, ніхто їх не буде селити до бусифікованих.
Ого як багато !!!!!
Це не так просто як здається.Я був на полігоні за 16 км.до найближчого села.Збігать в два кінці 32.Навіть алкаші чесали рєпу і нікуди не ходили,бо після дня занять 32 км.не пройдеш,а ключі від машин забирав командир.Глово в таких місцях немає.
А місцеве населення хіба не організувало "виїзну торгівлю" у кущах поза видимістю з КПП?
Ніт.Це треба було їхать машиною,а чужі машини привертають увагу патрулів і всп.Ну може б встигли щось продать,а отримали б проблем у 100 раз більше ніж ціна бухла.В нас на ротації на Шир Лані приїжджали місцеві селюки з самогоном,командир пообіцяв по ним йпнуть з рпг.Більше їх не бачили.
Отакої! Аж не віриться!
До любої справи треба підходить творчо,з головою.Один братанчик на полігоні попросив організувати бухлішка з нагоди дня народження.Купить то таке,як завезти на базу.Ми з водієм перелили бухло в пляшки Прозора і засунули в паки.Заносили прямо при командирові,а увечері був фуршет.
На шир лані хоч до Кринок хоч до колишньої Ульянівки йти немає що. Ходили в усі часи. Патрулі лише в Ульянівці рідко і там завжди були повні кафешки. Горілка як легальна так і не легальна. Місцеві возять все. Навіть є сауни з дівчатами. Так що проблем немає. Ха ха ха.
А на суботу неділю додому. Починають роз'їжджатися ще у п'ятницю. Приїдуть в понеділок на шикування. В якщо забавляють, то ні на який полігон їхати не треба. Просто числився там, що тіпа є. Ха ха ха.
Село не Кринки, а Кринички. Ще в село за ставки на іншому боці шир лану піти можна. Там до речі в рибному хозяйстві солярка можна здати. Ха ха ха.
На Шир Лані до Ульянівки і я ходив.Від того місця де стояли було кілометрів 6.Там де було 16 км-дальній куток Яворівського полігона.Там навіть телефон ловив тільки на горі.
.. УБД отр .. додому потім
Які окопи? Уважно читайте, їх не для фронту будуть тренувати, а в прифронтовій зоні шаритись, що ще з 14-го до 22-го відпрацьовано - місяць на блокпосту за 30-50км від передової і УБД обмивати. Ще й потужно як, аж 200 з 200000.
Це уже потужно, чи ще незламно???
Міндіч з єрмаком і банановим та шиферами, теж відправляються до зеленського???
незламно-патужна патужність!
Хто б сумнівався,потужно,як завжди
Стійкість в роботі на прифронтових умовах - то добре.

А як зі співучастю в роботі з бандитами в балаклавах на підконтрольних територіях ?

Якщо троє без документів і розпізнавальних знаків мутузять цивільного, а поряд стоїть представник ПРАВООХОРОННИХ отранів і цього не бачить, то нах він там стоїть ? Може йому сліпому краще в лісопосадку ?
Тому він і стає тимчасово сліпим, щоб не поїхати в посадку
ВЛК сліпим зрєніє з мінусть шість або з плюс вісім робить придатним на півхвилини
Я думаю його тре направити на влк, там і зір повертають і хромі криві починають ходити
А як же, оті «мудрили реформовані» у керівництві МВС і НацПолу разом з держсекретарем та купою заступників, теж на полігоні будуть, у VIP- наметах ???
- в перекладі на людську - ніхто їх туди відправляти і не збирається !
Всі ці 200 проклинають людину, яка зняла відео про звичайні будні поліції
Шашлики,банька,рибалка,дєвочкі,коньяк!
"Девочкі" свої, вже економія для бюджету...
ще УБД отримают
Їх відправлять на курорт десь в Карпати.
Окозамилювання розпочалося🤡
Відправте їх в табір підготовки Лють чи Азов...це ж мвс
Можна відновити практику Авакова, коли було створено більше десятка поліцейських батальйонів, в яких за ротаційним принципом копи їздили в АТО...
Ничего не меняется, фронт и война отдельно полиция отдельно.
О! Оце я розумі. На фразу - Хлопці, не туди їдете, фронт в другій стороні! -будуть відповідати - А ми ваевалі уже, вот і удостовереніє єсть!
Це прорив .
Та цієї нечесті більше стоїть лише на одному їхньому так званому блохфості
з 220 тисяч аж 200 з початку війни це прикриття банди в погонаг.в них одне завдання причина зупинки -перевірка документів.бусифікація. та не знання законів України
