200 полицейских на следующей неделе отправляются на усиленные тренировки на полигон, - Клименко

МВД начинает подготовку полицейских на полигонах: первая группа из 200 человек начнет обучение уже на следующей неделе. Акцент делается на психологической устойчивости и работе в прифронтовых условиях.

Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Первая группа на полигоне

Министр сообщил, что уже со следующей недели первая группа из около 200 человек прибудет на полигон.

"Мы уже на этой неделе подбираем дополнительных инструкторов, это инструкторы спецподразделений Нацполиции. Это - инструкторы из подразделений военных, боевых бригад и корпусов, как я и говорил, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Места на полигонах уже определены", - заявил Клименко.

Фронт

По его словам, к учениям будут привлекаться действующие боевые офицеры и сержанты, а сами программы уже утверждены.

Основное внимание будет уделяться не только тактическим навыкам, но и психологической устойчивости правоохранителей в современных условиях: "когда очень много оружия, патронов, боеприпасов - соответственно, полицейский всегда должен быть готов к действиям в таких экстремальных ситуациях".

Клименко отдельно подчеркнул, что речь не идет о массовом направлении полиции на фронт:

"Что касается фронта, то я хотел бы здесь четко подчеркнуть: речь шла не о фронте. У нас есть боевые подразделения, и наши полицейские, прошедшие курс базовой военной подготовки, находятся на фронте".

Вместо этого часть правоохранителей планируется направлять в прифронтовые регионы для практики и стажировки.

