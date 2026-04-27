200 поліціянтів наступного тижня вирушають на посилені тренування на полігон, - Клименко

МВС запускає підготовку поліцейських на полігонах: перша група з 200 осіб розпочне навчання вже наступного тижня. Акцент — на психологічній стійкості та роботі в прифронтових умовах.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Перша група на полігоні

‎Міністр поінформував, що вже з наступного тижня перша група з близько 200 осіб заїжджає на полігон.

"Ми вже цього тижня підбираємо додаткових інструкторів, це інструктори спецпідрозділів Нацполіції. Це - інструктори з підрозділів військових, бойових бригад і корпусів, як я і говорив, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Місця на полігонах вже визначені", - заявив Клименко.

Фронт

За його словами, до навчань залучатимуть чинних бойових офіцерів і сержантів, а самі програми вже затверджені.

Основна увага приділятиметься не лише тактичним навичкам, а й психологічній стійкості правоохоронців у сучасних умовах: "коли дуже багато зброї, патронів, боєприпасів — відповідно, поліцейський завжди має бути готовим до дії у таких екстремальних ситуаціях".

Клименко окремо наголосив, що йдеться не про масове направлення поліції на фронт:

"Що стосується фронту, то я хотів би тут чітко підкреслити: мова йшла не про фронт. У нас є бойові підрозділи, і наші поліцейські, які пройшли курс базової військової підготовки, перебувають на фронті".

Натомість частину правоохоронців планують направляти до прифронтових регіонів для практики та стажування.

