200 поліціянтів наступного тижня вирушають на посилені тренування на полігон, - Клименко

МВС запускає підготовку поліцейських на полігонах: перша група з 200 осіб розпочне навчання вже наступного тижня. Акцент — на психологічній стійкості та роботі в прифронтових умовах.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Перша група на полігоні

‎Міністр поінформував, що вже з наступного тижня перша група з близько 200 осіб заїжджає на полігон.

"Ми вже цього тижня підбираємо додаткових інструкторів, це інструктори спецпідрозділів Нацполіції. Це - інструктори з підрозділів військових, бойових бригад і корпусів, як я і говорив, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Місця на полігонах вже визначені", - заявив Клименко.

За його словами, до навчань залучатимуть чинних бойових офіцерів і сержантів, а самі програми вже затверджені.

  • Основна увага приділятиметься не лише тактичним навичкам, а й психологічній стійкості правоохоронців у сучасних умовах: "коли дуже багато зброї, патронів, боєприпасів — відповідно, поліцейський завжди має бути готовим до дії у таких екстремальних ситуаціях".

Клименко окремо наголосив, що йдеться не про масове направлення поліції на фронт:

"Що стосується фронту, то я хотів би тут чітко підкреслити: мова йшла не про фронт. У нас є бойові підрозділи, і наші поліцейські, які пройшли курс базової військової підготовки, перебувають на фронті".

Натомість частину правоохоронців планують направляти до прифронтових регіонів для практики та стажування.

Топ коментарі
Ото вже побухають
27.04.2026 19:26
Так на два місяці на полігоні потім по домівках, а ви що думали? Що в окоп відразу? Он приїдуть с бзвп і будуть простачків звичайних на окопи ловити, вони що дурні щоб туди піти?
27.04.2026 19:26
У них окремі полігони спеціально для поліції, комфортабельні будинки з обігрівачами, холодильниками, пральними машинами, ніхто їх не буде селити до бусифікованих.
27.04.2026 19:29
Ого як багато !!!!!
27.04.2026 19:24
Це не так просто як здається.Я був на полігоні за 16 км.до найближчого села.Збігать в два кінці 32.Навіть алкаші чесали рєпу і нікуди не ходили,бо після дня занять 32 км.не пройдеш,а ключі від машин забирав командир.Глово в таких місцях немає.
27.04.2026 19:37
А місцеве населення хіба не організувало "виїзну торгівлю" у кущах поза видимістю з КПП?
27.04.2026 19:48
Ніт.Це треба було їхать машиною,а чужі машини привертають увагу патрулів і всп.Ну може б встигли щось продать,а отримали б проблем у 100 раз більше ніж ціна бухла.В нас на ротації на Шир Лані приїжджали місцеві селюки з самогоном,командир пообіцяв по ним йпнуть з рпг.Більше їх не бачили.
27.04.2026 20:19
Отакої! Аж не віриться!
27.04.2026 20:36
До любої справи треба підходить творчо,з головою.Один братанчик на полігоні попросив організувати бухлішка з нагоди дня народження.Купить то таке,як завезти на базу.Ми з водієм перелили бухло в пляшки Прозора і засунули в паки.Заносили прямо при командирові,а увечері був фуршет.
27.04.2026 20:55
На шир лані хоч до Кринок хоч до колишньої Ульянівки йти немає що. Ходили в усі часи. Патрулі лише в Ульянівці рідко і там завжди були повні кафешки. Горілка як легальна так і не легальна. Місцеві возять все. Навіть є сауни з дівчатами. Так що проблем немає. Ха ха ха.
27.04.2026 20:47
А на суботу неділю додому. Починають роз'їжджатися ще у п'ятницю. Приїдуть в понеділок на шикування. В якщо забавляють, то ні на який полігон їхати не треба. Просто числився там, що тіпа є. Ха ха ха.
27.04.2026 20:52
Село не Кринки, а Кринички. Ще в село за ставки на іншому боці шир лану піти можна. Там до речі в рибному хозяйстві солярка можна здати. Ха ха ха.
27.04.2026 21:01
На Шир Лані до Ульянівки і я ходив.Від того місця де стояли було кілометрів 6.Там де було 16 км-дальній куток Яворівського полігона.Там навіть телефон ловив тільки на горі.
27.04.2026 21:07
.. УБД отр .. додому потім
27.04.2026 19:53
Які окопи? Уважно читайте, їх не для фронту будуть тренувати, а в прифронтовій зоні шаритись, що ще з 14-го до 22-го відпрацьовано - місяць на блокпосту за 30-50км від передової і УБД обмивати. Ще й потужно як, аж 200 з 200000.
27.04.2026 20:28
Це уже потужно, чи ще незламно???
27.04.2026 19:27
Хто б сумнівався,потужно,як завжди
27.04.2026 19:27
Стійкість в роботі на прифронтових умовах - то добре.

А як зі співучастю в роботі з бандитами в балаклавах на підконтрольних територіях ?

Якщо троє без документів і розпізнавальних знаків мутузять цивільного, а поряд стоїть представник ПРАВООХОРОННИХ отранів і цього не бачить, то нах він там стоїть ? Може йому сліпому краще в лісопосадку ?
27.04.2026 19:29
Тому він і стає тимчасово сліпим, щоб не поїхати в посадку
27.04.2026 19:38
ВЛК сліпим зрєніє з мінусть шість або з плюс вісім робить придатним на півхвилини
27.04.2026 19:42
Я думаю його тре направити на влк, там і зір повертають і хромі криві починають ходити
27.04.2026 23:44
А як же, оті «мудрили реформовані» у керівництві МВС і НацПолу разом з держсекретарем та купою заступників, теж на полігоні будуть, у VIP- наметах ???
27.04.2026 19:31
- в перекладі на людську - ніхто їх туди відправляти і не збирається !
27.04.2026 19:33
Всі ці 200 проклинають людину, яка зняла відео про звичайні будні поліції
27.04.2026 19:37
Шашлики,банька,рибалка,дєвочкі,коньяк!
27.04.2026 19:46
"Девочкі" свої, вже економія для бюджету...
27.04.2026 19:57
ще УБД отримают
27.04.2026 22:51
Їх відправлять на курорт десь в Карпати.
27.04.2026 19:47
27.04.2026 19:47
Окозамилювання розпочалося🤡
27.04.2026 19:49
Відправте їх в табір підготовки Лють чи Азов...це ж мвс
27.04.2026 19:50
Можна відновити практику Авакова, коли було створено більше десятка поліцейських батальйонів, в яких за ротаційним принципом копи їздили в АТО...
27.04.2026 20:07
Ничего не меняется, фронт и война отдельно полиция отдельно.
27.04.2026 19:59
О! Оце я розумі. На фразу - Хлопці, не туди їдете, фронт в другій стороні! -будуть відповідати - А ми ваевалі уже, вот і удостовереніє єсть!
27.04.2026 20:11
Це прорив .
27.04.2026 20:13
Та цієї нечесті більше стоїть лише на одному їхньому так званому блохфості
27.04.2026 21:30
з 220 тисяч аж 200 з початку війни це прикриття банди в погонаг.в них одне завдання причина зупинки -перевірка документів.бусифікація. та не знання законів України
27.04.2026 21:31
 
 