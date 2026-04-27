200 поліціянтів наступного тижня вирушають на посилені тренування на полігон, - Клименко
МВС запускає підготовку поліцейських на полігонах: перша група з 200 осіб розпочне навчання вже наступного тижня. Акцент — на психологічній стійкості та роботі в прифронтових умовах.
Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Перша група на полігоні
Міністр поінформував, що вже з наступного тижня перша група з близько 200 осіб заїжджає на полігон.
"Ми вже цього тижня підбираємо додаткових інструкторів, це інструктори спецпідрозділів Нацполіції. Це - інструктори з підрозділів військових, бойових бригад і корпусів, як я і говорив, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Місця на полігонах вже визначені", - заявив Клименко.
Фронт
За його словами, до навчань залучатимуть чинних бойових офіцерів і сержантів, а самі програми вже затверджені.
- Основна увага приділятиметься не лише тактичним навичкам, а й психологічній стійкості правоохоронців у сучасних умовах: "коли дуже багато зброї, патронів, боєприпасів — відповідно, поліцейський завжди має бути готовим до дії у таких екстремальних ситуаціях".
Клименко окремо наголосив, що йдеться не про масове направлення поліції на фронт:
"Що стосується фронту, то я хотів би тут чітко підкреслити: мова йшла не про фронт. У нас є бойові підрозділи, і наші поліцейські, які пройшли курс базової військової підготовки, перебувають на фронті".
Натомість частину правоохоронців планують направляти до прифронтових регіонів для практики та стажування.
Клименко окремо наголосив, що йдеться не про масове направлення поліції на фронт Джерело: https://censor.net/ua/n4000233
А як зі співучастю в роботі з бандитами в балаклавах на підконтрольних територіях ?
Якщо троє без документів і розпізнавальних знаків мутузять цивільного, а поряд стоїть представник ПРАВООХОРОННИХ отранів і цього не бачить, то нах він там стоїть ? Може йому сліпому краще в лісопосадку ?
