Российский дрон атаковал Запорожский район: ранена женщина
27 апреля в Запорожском районе в результате атаки российского беспилотника ранения получила 38-летняя женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
"Российский беспилотник атаковал Лежино. Взрывной волной и осколками поврежден частный дом", - говорится в сообщении.
- Ранена женщина. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль