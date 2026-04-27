Російський дрон атакував Запорізький район: поранена жінка
27 квітня в Запорізькому районі внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістала 38-річна жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"російський безпілотник атакував Лежине. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений приватний будинок", - ідеться в повідомленні.
- Поранена жінка. Їй надана уся необхідна медична допомога.
