ПВО Украины уничтожила 95 вражеских БПЛА из 123, - Воздушные силы

В ночь на 28 апреля Россия атаковала Украину 123 дронами различных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Пуски Shahed зафиксированы со следующих направлений:

Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА", - отметили в Воздушных силах.

