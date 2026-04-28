ППО України знищила 95 ворожих БпЛА з 123, - Повітряні сили
У ніч на 28 квітня Росія атакувала Україну 123 дронами різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Пуски шахедів зафіксовані з напрямків:
- Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА", - зазначили у Повітряних силах.
Iryna LIV #303361
28.04.2026 09:18
