Новини
ППО України знищила 95 ворожих БпЛА з 123, - Повітряні сили

У ніч на 28 квітня Росія атакувала Україну 123 дронами різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Пуски шахедів зафіксовані з напрямків:

  • Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки БпЛА знищила ППО вночі 28 квітня

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА", - зазначили у Повітряних силах.

Сьогодні ефективність збиття десь 75 відсотків. Було і до 95. Може сьогодні новачки працювали?
28.04.2026 09:18
 
 