ППО України знищила 95 ворожих БпЛА з 123, - Повітряні сили

У ніч на 28 квітня Росія атакувала Україну 123 дронами різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Пуски шахедів зафіксовані з напрямків:

Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА", - зазначили у Повітряних силах.

