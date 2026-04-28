Бывшего заместителя министра Польши Толвинского осудили за оскорбления украинцев и подстрекательство к ненависти

Бывшего заместителя министра финансов Польши Кшиштофа Толвинского признали виновным в разжигании межнациональной розни за оскорбительные высказывания в адрес украинцев

Как сообщает GazetaWyborcza.

Прокуратура дважды закрывала дело Толвинского, не обнаружив состава уголовного преступления. Однако украинский журналист и общественный активист Игорь Кравец при поддержке польского Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал новое заявление.

Суть дела

В нем приводились высказывания бывшего польского чиновника, содержавшие оскорбительные и дискриминационные оценки в отношении украинцев и, по версии заявителей, носивших характер разжигания ненависти. В частности, "Бандеровская голота, примитивы, единственной целью которых является уничтожение нашей культуры и порядка!" и "Мы должны избавиться от них, прежде чем эта украинская зараза полностью заразит наше общество!".

Белостоцкий районный суд признал Толвинского виновным в преступлениях, совершенных на почве национальной ненависти. Суд установил, что в период с 30 марта по 10 мая 2022 года он публично оскорблял украинцев из-за их национальности и подстрекал к вражде.

Адвокат Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения Магдалена Списак заявила, что суд не принял аргументы защиты, которая пыталась оправдать высказывания историческим контекстом.

"Важно, что обвиняемый использовал термин "бандеровцы" как взаимозаменяемый для обозначения украинцев, что нельзя принять. Этот приговор также служит напоминанием о том, что при публикации контента в интернете необходимо учитывать юридическую ответственность за свои слова", - объясняет она.

Позиция Толвинского

Толвинский заявил, что не согласен с приговором, однако назвал его "политическим вопросом", который, по его словам, "улучшает его политическое резюме", а сам факт решения суда - "честью" для него.

Он известен как сторонник политики Беларуси под руководством Александра Лукашенко, которого ранее называл "государственным деятелем и настоящим политиком", а саму страну - "одной из лучших в управлении". Также политик неоднократно распространял в соцсетях пророссийские заявления.

Кроме того, за день до оглашения приговора он сообщил о намерении принять участие в мероприятиях в Варшаве на кладбище советских солдат, посвященных завершению Второй мировой войны, под лозунгом "Польскость - это не русофобия".

