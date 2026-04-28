Бывшего заместителя министра Польши Толвинского осудили за оскорбления украинцев и подстрекательство к ненависти

В Польше осудили экс-чиновника за оскорбления украинцев и подстрекательство к ненависти

Бывшего заместителя министра финансов Польши Кшиштофа Толвинского признали виновным в разжигании межнациональной розни за оскорбительные высказывания в адрес украинцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет GazetaWyborcza.

Прокуратура дважды закрывала дело Толвинского, не обнаружив состава уголовного преступления. Однако украинский журналист и общественный активист Игорь Кравец при поддержке польского Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал новое заявление.

Суть дела

В нем приводились высказывания бывшего польского чиновника, содержавшие оскорбительные и дискриминационные оценки в отношении украинцев и, по версии заявителей, носивших характер разжигания ненависти. В частности, "Бандеровская голота, примитивы, единственной целью которых является уничтожение нашей культуры и порядка!" и "Мы должны избавиться от них, прежде чем эта украинская зараза полностью заразит наше общество!".

Белостоцкий районный суд признал Толвинского виновным в преступлениях, совершенных на почве национальной ненависти. Суд установил, что в период с 30 марта по 10 мая 2022 года он публично оскорблял украинцев из-за их национальности и подстрекал к вражде.

Адвокат Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения Магдалена Списак заявила, что суд не принял аргументы защиты, которая пыталась оправдать высказывания историческим контекстом.

"Важно, что обвиняемый использовал термин "бандеровцы" как взаимозаменяемый для обозначения украинцев, что нельзя принять. Этот приговор также служит напоминанием о том, что при публикации контента в интернете необходимо учитывать юридическую ответственность за свои слова", - объясняет она.

Позиция Толвинского

Толвинский заявил, что не согласен с приговором, однако назвал его "политическим вопросом", который, по его словам, "улучшает его политическое резюме", а сам факт решения суда - "честью" для него.

Он известен как сторонник политики Беларуси под руководством Александра Лукашенко, которого ранее называл "государственным деятелем и настоящим политиком", а саму страну - "одной из лучших в управлении". Также политик неоднократно распространял в соцсетях пророссийские заявления.

Кроме того, за день до оглашения приговора он сообщил о намерении принять участие в мероприятиях в Варшаве на кладбище советских солдат, посвященных завершению Второй мировой войны, под лозунгом "Польскость - это не русофобия".

«Суд визнав винним» і що далі? Чому про вирок соромʼязливо забули написати? Штраф дві злотих? 🤣🤣🤣
От Степан Андрійович нажохав імперців шо кацапсячих шо пшековських. Він вже 67 років на небесах, а цих вилупків по сей день коробить від нього. Значить все правильно робив.
Ну на пожиттєвє точно не посадять. Визнали-то й добре. А у нас бужанський депутат ВР.
«Суд визнав винним» і що далі? Чому про вирок соромʼязливо забули написати? Штраф дві злотих? 🤣🤣🤣
Ну на пожиттєвє точно не посадять. Визнали-то й добре. А у нас бужанський депутат ВР.
😁 То як у Крилова, якого схоже цей підкацапник і аґент фсб обожнює, як і Пушкіна з Толстим і Достоєвським:
«Ах, я чем виноват?»
- «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и в темный лес Ягнёнка поволок." (басня "Волк і ягньонок")
Звичайно, перманентний кацап, як і вовк не винен у тому що він кацап - вовк. 🤣🤣🤣🤣😂
тобі той строк важливий? мені визнання провини важливіше?
до сраки визнання, якщо нема покарання. Це по перше. А по друге - де ти знайшов слово «строк» у моєму коментарі?
конкретно, що ти хочеш " буквоїд"?
Порада дня - прийми ліки і відпочивай.
Ти приперлося та висралося під коментом, а я щось хочу??? 😂 йди за відомим тобі напрямком
тобі напрямок відомий - то й іди
а бандерівець хіба образа ? )
Для поляка - так. От я, українець теж образився б, якби мене назвали пілсудчииком. 😊
В очах Толвінського - ТАК!
То який вирок суду???
От Степан Андрійович нажохав імперців шо кацапсячих шо пшековських. Він вже 67 років на небесах, а цих вилупків по сей день коробить від нього. Значить все правильно робив.
Мені цікаво одне - а після походів Хмельницького, на території історичних земель Польщі, українці, проти поляків, воювали? Річ Посполита втратила свою незалежність, в результаті поділу її між Росією, Австрією, та Прусією. Україна в цьому участь приймала? Чи вона ділила Польщу, з Німеччиною, у 1939 році?
Толвінський мостить шлях, для ТРЕТЬОГО "поділу" Польски? То який же він "патріот "Польскі непадлєглай"?!!!
Сьогодні просто чудові новини.
Я вважаю шо демократія це не коли кожний божевільний може йти у політику або займати якісь держ посади, демократія має мати імунітет проти такої навали - хоче облизувати педофілів - хай облизує з голови до п'ят але в політику зась
Кто-то ненавидит кацапов, кто-то украинцев. В каждом народе есть разные люди. Тем более, самые уважаемые западные издания, эксперты, историки всегда писали что "историческая ненависть оправдана". Правда только когда дело касалось диких восточных народов, в основном все должны были "исторически ненавидеть" кацапов.
