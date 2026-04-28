Ексзаступника міністра Польщі Толвінського засудили за образи українців та підбурювання до ненависті
Ексзаступника міністра фінансів Польщі Кшиштофа Толвінського визнали винним у розпалюванні національної ворожнечі через образливі заяви про українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Gazeta Wyborcza.
Прокуратура двічі закривала справу Толвінського, не виявивши складу кримінального правопорушення. Однак український журналіст і громадський активіст Ігор Кравець за підтримки польського Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки подав нову заяву.
Суть справи
У ній наводилися висловлювання колишнього польського урядовця, які містили образливі та дискримінаційні оцінки щодо українців і, за версією заявників, мали характер розпалювання ненависті. Зокрема, "Бандерівська голота, примітиви, єдиною метою яких є знищення нашої культури й порядку!" та "Ми повинні позбутися їх, перш ніж ця українська зараза повністю інфікує наше суспільство!"
Білостоцький районний суд визнав Толвінського винним у злочинах, скоєних на ґрунті національної ненависті. Суд встановив, що в період із 30 березня до 10 травня 2022 року він публічно ображав українців через їхню національність і підбурював до ворожнечі.
Адвокатка Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки Магдалена Спісак заявила, що суд не прийняв аргументи захисту, який намагався виправдати висловлювання історичним контекстом.
"Важливо, що обвинувачений використовував термін "бандерівці" як взаємозамінний для позначення українців, що не можна прийняти. Цей вирок також слугує нагадуванням про те, що під час публікації контенту в інтернеті необхідно враховувати юридичну відповідальність за свої слова", - пояснює вона.
Позиція Толвінського
Толвінський заявив, що не погоджується з вироком, однак назвав його "політичним питанням", яке, за його словами, "покращує його політичне резюме", а сам факт рішення суду - "честю" для нього.
Він відомий як прихильник політики Білорусі під керівництвом Олександра Лукашенка, якого раніше називав "державним діячем і справжнім політиком", а саму країну - "однією з найкраще керованих". Також політик неодноразово поширював у соцмережах проросійські заяви.
Крім того, за день до оголошення вироку він повідомив про намір взяти участь у заходах у Варшаві на цвинтарі радянських солдатів, присвячених завершенню Другої світової війни, під гаслом "Польськість - це не русофобія".
«Ах, я чем виноват?»
- «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и в темный лес Ягнёнка поволок." (басня "Волк і ягньонок")
Звичайно, перманентний кацап, як і вовк не винен у тому що він кацап - вовк. 🤣🤣🤣🤣😂
Толвінський мостить шлях, для ТРЕТЬОГО "поділу" Польски? То який же він "патріот "Польскі непадлєглай"?!!!