Ексзаступника міністра Польщі Толвінського засудили за образи українців та підбурювання до ненависті

Ексзаступника міністра фінансів Польщі Кшиштофа Толвінського визнали винним у розпалюванні національної ворожнечі через образливі заяви про українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Прокуратура двічі закривала справу Толвінського, не виявивши складу кримінального правопорушення. Однак український журналіст і громадський активіст Ігор Кравець за підтримки польського Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки подав нову заяву.

Суть справи

У ній наводилися висловлювання колишнього польського урядовця, які містили образливі та дискримінаційні оцінки щодо українців і, за версією заявників, мали характер розпалювання ненависті. Зокрема, "Бандерівська голота, примітиви, єдиною метою яких є знищення нашої культури й порядку!" та "Ми повинні позбутися їх, перш ніж ця українська зараза повністю інфікує наше суспільство!"

Білостоцький районний суд визнав Толвінського винним у злочинах, скоєних на ґрунті національної ненависті. Суд встановив, що в період із 30 березня до 10 травня 2022 року він публічно ображав українців через їхню національність і підбурював до ворожнечі.

Адвокатка Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки Магдалена Спісак заявила, що суд не прийняв аргументи захисту, який намагався виправдати висловлювання історичним контекстом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польська депутатка Цісонь порадила таксисту з України "повертатися до своєї країни": її відсторонили від роботи

"Важливо, що обвинувачений використовував термін "бандерівці" як взаємозамінний для позначення українців, що не можна прийняти. Цей вирок також слугує нагадуванням про те, що під час публікації контенту в інтернеті необхідно враховувати юридичну відповідальність за свої слова", - пояснює вона.

Позиція Толвінського

Толвінський заявив, що не погоджується з вироком, однак назвав його "політичним питанням", яке, за його словами, "покращує його політичне резюме", а сам факт рішення суду - "честю" для нього.

Він відомий як прихильник політики Білорусі під керівництвом Олександра Лукашенка, якого раніше називав "державним діячем і справжнім політиком", а саму країну - "однією з найкраще керованих". Також політик неодноразово поширював у соцмережах проросійські заяви.

Крім того, за день до оголошення вироку він повідомив про намір взяти участь у заходах у Варшаві на цвинтарі радянських солдатів, присвячених завершенню Другої світової війни, під гаслом "Польськість - це не русофобія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не має підтверджень про системні чи зростаючі випадки антиукраїнських дій, - посольство

дискримінація Польща Україна ворожнеча
+19
«Суд визнав винним» і що далі? Чому про вирок соромʼязливо забули написати? Штраф дві злотих? 🤣🤣🤣
28.04.2026 11:15 Відповісти
+9
От Степан Андрійович нажохав імперців шо кацапсячих шо пшековських. Він вже 67 років на небесах, а цих вилупків по сей день коробить від нього. Значить все правильно робив.
28.04.2026 11:36 Відповісти
+7
Ну на пожиттєвє точно не посадять. Визнали-то й добре. А у нас бужанський депутат ВР.
28.04.2026 11:21 Відповісти
28.04.2026 11:15 Відповісти
28.04.2026 11:21 Відповісти
😁 То як у Крилова, якого схоже цей підкацапник і аґент фсб обожнює, як і Пушкіна з Толстим і Достоєвським:
«Ах, я чем виноват?»
- «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и в темный лес Ягнёнка поволок." (басня "Волк і ягньонок")
Звичайно, перманентний кацап, як і вовк не винен у тому що він кацап - вовк. 🤣🤣🤣🤣😂
28.04.2026 11:25 Відповісти
тобі той строк важливий? мені визнання провини важливіше?
28.04.2026 11:50 Відповісти
до сраки визнання, якщо нема покарання. Це по перше. А по друге - де ти знайшов слово «строк» у моєму коментарі?
28.04.2026 11:58 Відповісти
конкретно, що ти хочеш " буквоїд"?
Порада дня - прийми ліки і відпочивай.
28.04.2026 12:00 Відповісти
Ти приперлося та висралося під коментом, а я щось хочу??? 😂 йди за відомим тобі напрямком
28.04.2026 12:23 Відповісти
тобі напрямок відомий - то й іди
28.04.2026 12:25 Відповісти
а бандерівець хіба образа ? )
28.04.2026 11:21 Відповісти
Для поляка - так. От я, українець теж образився б, якби мене назвали пілсудчииком. 😊
28.04.2026 11:27 Відповісти
В очах Толвінського - ТАК!
28.04.2026 11:37 Відповісти
То який вирок суду???
28.04.2026 11:29 Відповісти
28.04.2026 11:36 Відповісти
Мені цікаво одне - а після походів Хмельницького, на території історичних земель Польщі, українці, проти поляків, воювали? Річ Посполита втратила свою незалежність, в результаті поділу її між Росією, Австрією, та Прусією. Україна в цьому участь приймала? Чи вона ділила Польщу, з Німеччиною, у 1939 році?
Толвінський мостить шлях, для ТРЕТЬОГО "поділу" Польски? То який же він "патріот "Польскі непадлєглай"?!!!
28.04.2026 11:46 Відповісти
Сьогодні просто чудові новини.
28.04.2026 11:48 Відповісти
Я вважаю шо демократія це не коли кожний божевільний може йти у політику або займати якісь держ посади, демократія має мати імунітет проти такої навали - хоче облизувати педофілів - хай облизує з голови до п'ят але в політику зась
28.04.2026 11:59 Відповісти
Кто-то ненавидит кацапов, кто-то украинцев. В каждом народе есть разные люди. Тем более, самые уважаемые западные издания, эксперты, историки всегда писали что "историческая ненависть оправдана". Правда только когда дело касалось диких восточных народов, в основном все должны были "исторически ненавидеть" кацапов.
28.04.2026 12:09 Відповісти
28.04.2026 12:09 Відповісти
 
 