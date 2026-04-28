"Слуга народа" Гетманцев обратился к журналистке Цензор.НЕТ Николаенко по поводу "организованной группировки" министра обороны Федорова
В партии "Слуга народа" публично раскритиковали министра обороны Михаила Федорова, обвинив его в провале реформ в сфере игорного бизнеса и заявив о возможных коррупционных схемах, которые, якобы, наносят государству миллиардные убытки.
Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Гетманцева
"За моего друга, прогрессивного реформатора Мишу Федорова, внезапно вступилась известная журналистка Татьяна Николаенко и объяснила людям конфликт между мной и Федоровым тем, что "структуры, созданные в игорке Гетманцевым, были признаны неэффективными и заменены на эффективные структуры Федорова", - отметил он.
При этом он называет Федорова "борцом за эффективность" в кавычках и советует журналистке "учесть матчастину" и ознакомиться с его собственной позицией.
Обвинения в адрес Федорова
"Готов предоставить факты и помочь с донесением сбалансированной позиции. В частности, с учетом того, что согласно распоряжению КМ от далекого 2022 года азартными играми во всех их проявлениях занимается не Гетманцев, а эффективный реформатор Миша, среди достижений которого, помимо раздачи лицензий лотерейным операторам-монополистам путем проведения фиктивного конкурса, обхода лимитов на игру, продажи пакета "защита от штрафов" игрокам и успешного срыва в интересах игроков внедрения в течение 4 лет ДСОМ, стало создание организованной группировки, значительно превосходящей по масштабам, известной как "Миндичгейт", во главе с его аватарами Борняковым и Новиковым, о которой не знает только тот, кто на самом деле не имеет ни глаз, ни ушей", - уверяет нардеп.
По его словам, этой группировке удалось организовать беспрепятственную работу нелегального игорного рынка, что в совокупности с отсутствием ДСОМ и схемой эффективных расчетов в Сенсбанке обходится государству более чем в 20 млрд грн ежегодно.
"Те самые гривны, которые неэффективный Гетманцев пытается найти по копейке, чтобы профинансировать армию, за благосостояние и обороноспособность которой сейчас отвечает реформатор. Но с этой точки зрения - да, реформатор Федоров оказался эффективным.
Эффективность его и его молодой команды воров получила высокую оценку от Офиса Генерального прокурора, который возбудил уже три уголовных дела по фактам преступной деятельности. При этом, Боже упаси, я не подвергаю сомнению сам факт эффективности Федорова. Но его эффективность называется пронырливостью - особым качеством, позволяющим ему и его мошенникам, делая то же самое, что и печально известный Миндич, бессовестно проваливая вверенные участки работы, вызывать вместо неминуемой уголовной квалификации восхищение и аплодисменты общественности.
Но это - временно. Ведь этот принц, имеющий неудержимое желание стать королем, - "голый", - продолжает Гетманцев.
"И "игорка", сорванный "Е-Акциз", ситуация с бусификацией, "Е-Ясли" и даже реформа разводов в действии, как и многое другое - тому свидетельство. Убежден, Татьяна, вы это уже знаете и на примере Минобороны, из которого я слышу много интересных историй об эффективности, но не комментирую, потому что привык комментировать только те сферы, в которых являюсь специалистом", - обращается он к журналистке Цензор.НЕТ.
Чому цей ватний підор та агент Кремля досі не сидить?
Почти все, с кем фоткается президент, впоследствии перебежчики, казнокрады и люди 5-й колонны.
Неужели верно выражение: "подобное тянется к подобному?"
І мабуть "з перших рук"?
за такое должны заплатить. приятно читать.
не плохо звучит про реформы тцк, жалко только что это бред.
Наверное Сивкович по заданию генштаба москалей дал Гетьманцеву любым способом свалить МО Федорова.
Который активно развивает дроновые системы.
А чего только стоит тесная связь Федорова с Макском, в результате их совместных действий вся армия лаптестана осталась без Старлинков, а значит и связи.
5 колона в українській владі робить все, щоб зупинити Федорова.
Хоч я і не його прихильник, але визнаю: його досягнення на посаді міноборони значні і важливі для нашої перемоги.
Тому прокацапські депутати і казяться.
москаль Гетьманцев не може поділити мільярдні фінансові потоки з москалем Федоровим.
Посварилися два москаля - хто має більше право більше грабувати Українців.
Ось таку владу обрав ''мудрий'' Український народ в 2019році.
Хотіли Українці ''па-ржать'' і дружби з москалями - тепер кров'ю вмиваються.