"Слуга народа" Гетманцев обратился к журналистке Цензор.НЕТ Николаенко по поводу "организованной группировки" министра обороны Федорова

Гетманцев обвинил Федорова

В партии "Слуга народа" публично раскритиковали министра обороны Михаила Федорова, обвинив его в провале реформ в сфере игорного бизнеса и заявив о возможных коррупционных схемах, которые, якобы, наносят государству миллиардные убытки.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Гетманцева

"За моего друга, прогрессивного реформатора Мишу Федорова, внезапно вступилась известная журналистка Татьяна Николаенко и объяснила людям конфликт между мной и Федоровым тем, что "структуры, созданные в игорке Гетманцевым, были признаны неэффективными и заменены на эффективные структуры Федорова", - отметил он.

При этом он называет Федорова "борцом за эффективность" в кавычках и советует журналистке "учесть матчастину" и ознакомиться с его собственной позицией.

Обвинения в адрес Федорова

"Готов предоставить факты и помочь с донесением сбалансированной позиции. В частности, с учетом того, что согласно распоряжению КМ от далекого 2022 года азартными играми во всех их проявлениях занимается не Гетманцев, а эффективный реформатор Миша, среди достижений которого, помимо раздачи лицензий лотерейным операторам-монополистам путем проведения фиктивного конкурса, обхода лимитов на игру, продажи пакета "защита от штрафов" игрокам и успешного срыва в интересах игроков внедрения в течение 4 лет ДСОМ, стало создание организованной группировки, значительно превосходящей по масштабам, известной как "Миндичгейт", во главе с его аватарами Борняковым и Новиковым, о которой не знает только тот, кто на самом деле не имеет ни глаз, ни ушей", - уверяет нардеп.

По его словам, этой группировке удалось организовать беспрепятственную работу нелегального игорного рынка, что в совокупности с отсутствием ДСОМ и схемой эффективных расчетов в Сенсбанке обходится государству более чем в 20 млрд грн ежегодно.

"Те самые гривны, которые неэффективный Гетманцев пытается найти по копейке, чтобы профинансировать армию, за благосостояние и обороноспособность которой сейчас отвечает реформатор. Но с этой точки зрения - да, реформатор Федоров оказался эффективным.

Эффективность его и его молодой команды воров получила высокую оценку от Офиса Генерального прокурора, который возбудил уже три уголовных дела по фактам преступной деятельности. При этом, Боже упаси, я не подвергаю сомнению сам факт эффективности Федорова. Но его эффективность называется пронырливостью - особым качеством, позволяющим ему и его мошенникам, делая то же самое, что и печально известный Миндич, бессовестно проваливая вверенные участки работы, вызывать вместо неминуемой уголовной квалификации восхищение и аплодисменты общественности.

Но это - временно. Ведь этот принц, имеющий неудержимое желание стать королем, - "голый", - продолжает Гетманцев.

"И "игорка", сорванный "Е-Акциз", ситуация с бусификацией, "Е-Ясли" и даже реформа разводов в действии, как и многое другое - тому свидетельство. Убежден, Татьяна, вы это уже знаете и на примере Минобороны, из которого я слышу много интересных историй об эффективности, но не комментирую, потому что привык комментировать только те сферы, в которых являюсь специалистом", - обращается он к журналистке Цензор.НЕТ.

Гетманцев скрин
Гетманцев скрин

Топ комментарии
+12
О, то Гетьманцев проінформований про справжні масштаби міндічгейту?
І мабуть "з перших рук"?
28.04.2026 15:28 Ответить
+11
Когда уже агентуру сивковича изолируют от общества,вся страна знает кто это,но все молчат и ничего не делают
28.04.2026 15:24 Ответить
+11
Схоже що ті, який Зеленський привів до влади вже перевершили команду Януковича. Можливо на дещо вищому інтелектуальному рівні.
28.04.2026 15:28 Ответить
"Мы все понимаем, что проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Украинский язык никаким образом не ущемляется. Наоборот, людям, говорящим на разных языках, предоставляются равные возможности. Поэтому я абсолютно поддерживаю этот законопроект. Он точно не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - сказал Гетманцев. Источник: https://censor.net/ru/v3208803
Чому цей ватний підор та агент Кремля досі не сидить?
28.04.2026 16:17 Ответить
Схоже що ті, який Зеленський привів до влади вже перевершили команду Януковича. Можливо на дещо вищому інтелектуальному рівні.
28.04.2026 15:35 Ответить
Это система.
Почти все, с кем фоткается президент, впоследствии перебежчики, казнокрады и люди 5-й колонны.
Неужели верно выражение: "подобное тянется к подобному?"
28.04.2026 15:47 Ответить
Мортал комбат в команді ефективних менеджерів за право щипати гусей
28.04.2026 15:32 Ответить
Виходить, що Федоров завалив ігорний бізнес і пішов валити міністерство оборони?
28.04.2026 15:34 Ответить
Просто тепер заводи і москальня почала частіше горіти от і кинувся хетьманцев гасити це полумя,бо це не умеров і яйця по17 тут креативом запахло а це для рашки просто катастрофа!Я досі не розумію як того мудака ще не копнули в одне місце!Вже навіть єрмака поперли а ця гнида сівковича досі сидить при владі.
28.04.2026 15:51 Ответить
Мабуть отримав шифровку - топити Федорова, бо дуже багато шкоди від нього рашистам - реформу ТЦК хоче провести і ще багато чого. Будьонівка на голові, триколор торчіть з відусіль, але ніхто цього не бачить, бо краситься в маскувальний колір патріотичної потужності і це працює вже багато років. Звісно, що Федоров не святий, але якщо є факти, то чому вони ще не в НАБУ, ДБР, прокуратурі, НАЗК? Це як в тому анекдоті про дочку простітутку якої немає, але спробуй виправдатися. Майстерно кидає лайно на вентилятор.
28.04.2026 15:40 Ответить
слушай, хорошо написал.
за такое должны заплатить. приятно читать.

не плохо звучит про реформы тцк, жалко только что это бред.
28.04.2026 22:33 Ответить
Идет 5-й год кровопролитной войны, а Гетьманцев все переживает за главную "проблему" Украины, без которой нельзя победить агрессора - развитие игрального бизнеса.
Наверное Сивкович по заданию генштаба москалей дал Гетьманцеву любым способом свалить МО Федорова.
Который активно развивает дроновые системы.
А чего только стоит тесная связь Федорова с Макском, в результате их совместных действий вся армия лаптестана осталась без Старлинков, а значит и связи.
28.04.2026 15:42 Ответить
дочитав тільки до "міші федорова" і згадав "мішу орбана" ))) геть_ианцев, це той, який у такого лева як федоров, мішою служить, акі золота риба, на посилках? ))
28.04.2026 15:44 Ответить
Консерва і агент кремля,піда..с Гетьманцев получив вказівку від кураторів мочити Федорова,бо за сто днів результати є і досить не малі,от і курвить кремльовську моль від таких результатів,ще сто днів і всі заводи згорять,буде одне велике туапсе!!Свого часу єрмак цим займався тепер це чучало!
28.04.2026 15:46 Ответить
Які результати у Федорова? Провалені закупівлі НРК і фінансові порушення на закупівлях дронів? Яке він має відношення до обстрілів заводів русні?
28.04.2026 16:29 Ответить
які результати хетьманцева,хоч один позитивний?
28.04.2026 17:03 Ответить
Ніяких. Боротьба агента Сивковича з жуліком Шашличного
28.04.2026 17:12 Ответить
Це лайно звісно можна було б слухати, якби воно не лилось з рота "білого і пухнастого" Гетманцева, на якому "клейма вже ніде ставити".
28.04.2026 16:09 Ответить
Тёрки и непонятки внутри одной банды это обычное явление...
28.04.2026 16:21 Ответить
Жабогадюкінг
28.04.2026 16:31 Ответить
У Сівковича руки довгі!
5 колона в українській владі робить все, щоб зупинити Федорова.
Хоч я і не його прихильник, але визнаю: його досягнення на посаді міноборони значні і важливі для нашої перемоги.
Тому прокацапські депутати і казяться.
28.04.2026 16:38 Ответить
... радник сівковича -- зрадника ,гетьманцев, продовжує роль диверсанта в економіці.
28.04.2026 17:48 Ответить
Федоров наладил игорный бизнес, наладит и МО. Принципы организации схожи).
28.04.2026 17:55 Ответить
В банді Зеленського звичайний ''жабо-гадюкінг''.
москаль Гетьманцев не може поділити мільярдні фінансові потоки з москалем Федоровим.
Посварилися два москаля - хто має більше право більше грабувати Українців.

Ось таку владу обрав ''мудрий'' Український народ в 2019році.
Хотіли Українці ''па-ржать'' і дружби з москалями - тепер кров'ю вмиваються.
28.04.2026 17:58 Ответить
Наївні думали, що наші кацапи домовляться з їхніми, щоб порішати все без війни... Але не так сталося як гадалося, бо кацап з кацапом через бабло тільки морду одне одному добре вміють бити, а не домовлятися.
28.04.2026 19:23 Ответить
Та коли ж вже приберуть цю кацапську контру гетьманцева? До портнова в компанію!
28.04.2026 19:18 Ответить
 
 