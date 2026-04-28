"Слуга народа" Гетманцев обратился к журналистке Цензор.НЕТ Николаенко по поводу "организованной группировки" министра обороны Федорова

В партии "Слуга народа" публично раскритиковали министра обороны Михаила Федорова, обвинив его в провале реформ в сфере игорного бизнеса и заявив о возможных коррупционных схемах, которые, якобы, наносят государству миллиардные убытки.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Гетманцева

"За моего друга, прогрессивного реформатора Мишу Федорова, внезапно вступилась известная журналистка Татьяна Николаенко и объяснила людям конфликт между мной и Федоровым тем, что "структуры, созданные в игорке Гетманцевым, были признаны неэффективными и заменены на эффективные структуры Федорова", - отметил он.

При этом он называет Федорова "борцом за эффективность" в кавычках и советует журналистке "учесть матчастину" и ознакомиться с его собственной позицией.

Обвинения в адрес Федорова

"Готов предоставить факты и помочь с донесением сбалансированной позиции. В частности, с учетом того, что согласно распоряжению КМ от далекого 2022 года азартными играми во всех их проявлениях занимается не Гетманцев, а эффективный реформатор Миша, среди достижений которого, помимо раздачи лицензий лотерейным операторам-монополистам путем проведения фиктивного конкурса, обхода лимитов на игру, продажи пакета "защита от штрафов" игрокам и успешного срыва в интересах игроков внедрения в течение 4 лет ДСОМ, стало создание организованной группировки, значительно превосходящей по масштабам, известной как "Миндичгейт", во главе с его аватарами Борняковым и Новиковым, о которой не знает только тот, кто на самом деле не имеет ни глаз, ни ушей", - уверяет нардеп.

По его словам, этой группировке удалось организовать беспрепятственную работу нелегального игорного рынка, что в совокупности с отсутствием ДСОМ и схемой эффективных расчетов в Сенсбанке обходится государству более чем в 20 млрд грн ежегодно.

"Те самые гривны, которые неэффективный Гетманцев пытается найти по копейке, чтобы профинансировать армию, за благосостояние и обороноспособность которой сейчас отвечает реформатор. Но с этой точки зрения - да, реформатор Федоров оказался эффективным.

Эффективность его и его молодой команды воров получила высокую оценку от Офиса Генерального прокурора, который возбудил уже три уголовных дела по фактам преступной деятельности. При этом, Боже упаси, я не подвергаю сомнению сам факт эффективности Федорова. Но его эффективность называется пронырливостью - особым качеством, позволяющим ему и его мошенникам, делая то же самое, что и печально известный Миндич, бессовестно проваливая вверенные участки работы, вызывать вместо неминуемой уголовной квалификации восхищение и аплодисменты общественности.

Но это - временно. Ведь этот принц, имеющий неудержимое желание стать королем, - "голый", - продолжает Гетманцев.

"И "игорка", сорванный "Е-Акциз", ситуация с бусификацией, "Е-Ясли" и даже реформа разводов в действии, как и многое другое - тому свидетельство. Убежден, Татьяна, вы это уже знаете и на примере Минобороны, из которого я слышу много интересных историй об эффективности, но не комментирую, потому что привык комментировать только те сферы, в которых являюсь специалистом", - обращается он к журналистке Цензор.НЕТ.



