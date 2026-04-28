"Слуга народу" Гетманцев звернувся до журналістки Цензор.НЕТ Ніколаєнко щодо "організованого угруповання" міністра оборони Федорова

У "Слузі народу" публічно розкритикували міністра оборони Михайла Федорова, звинувативши його у провалі реформ у сфері грального бізнесу та заявивши про можливі корупційні схеми, що, нібито завдають державі мільярдних збитків.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Гетманцева

"За мого друга, прогресивного реформатора Мішу Федорова, раптово вступилася відома журналістка Тетяна Ніколаєнко та пояснила людям конфлікт між мною і Федоровим тим, що "структури, створені в ігорці Гетманцевим були визнані неефективними та замінені на ефективні структури Федорова", - зазначив він.

При цьому, він називає Федорова "борцем за ефективність" в лапках та радить журналістці "врахувати матчастину" і ознайомитися з його власною позицією.

Звинувачення на адресу Федорова

"Готовий надати факти та допомогти з донесенням збалансованої позиції. Зокрема, з урахуванням, що згідно з розпорядженням КМ від далекого 2022 року ігоркою у всіх її проявах опікується не Гетманцев, а ефективний реформатор Міша, серед здобутків якого поза роздачею ліцензій лотерейним операторам-монополістам шляхом проведення фіктивного конкурсу, уникненням лімітів на гру, продажем пакету "захист від штрафів" ігровикам та успішним зривом в інтересах ігровиків впровадження протягом 4 років ДСОМ, стало створення організованого угруповання, що значно перевищує за масштабами відомий міндічгейт, на чолі з його аватарами Борняковим і Новіковим, про яке не знає тільки той, хто насправді не має ані очей, ані вух", - запевняє нардеп.

За його словами, цьому угрупованню вдалося організувати безперешкодну роботу нелегального грального ринку, що в купі з відсутністю ДСОМ та схемою ефективних розрахунків в Сенсбанку вартує державі понад 20 млрд грн щороку.

"Тих саме гривень, які неефективний Гетманцев намагається знайти по копійці, аби профінансувати армію, за добробут і обороноздатність якої нині відповідає реформатор. Але з цієї точки зору - так, реформатор Федоров виявився ефективним.

Ефективність його і його молодої команди крадіїв отримала високу оцінку від Офісу Генерального прокурора, який порушив вже три кримінальні справи за фактами злочинної діяльності. При цьому, Боже збав, я не піддаю сумніву сам факт ефективності Федорова. Але його ефективність має назву пронирливість - особлива якість, що дає змогу йому і його жулікам, роблячи те ж саме, що і сумнозвісний Міндіч, безсовісно провалюючи ввірені ділянки роботи, викликати замість невідворотної кримінальної кваліфікації, захоплення та оплески громадськості.

Але це тимчасово. Адже цей принц, що має нестримне бажання стати королем - голий", - продовжує Гетманцев.

"І ігорка, зірвані еАкциз, ситуація з бусифікацією, єЯсла та навіть реформа розлучення в Дії, як і багато чого іншого - є тому свідченням. Переконаний, Ви, Тетяно, це знаєте вже і на прикладі Міноборони, з якого я чую багато цікавих історій про ефективність, але не коментую, бо звик коментувати лише ті сфери, в яких є фахівцем", - звертається він до журналістки Цензор.НЕТ.



