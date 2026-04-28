"Слуга народу" Гетманцев звернувся до журналістки Цензор.НЕТ Ніколаєнко щодо "організованого угруповання" міністра оборони Федорова
У "Слузі народу" публічно розкритикували міністра оборони Михайла Федорова, звинувативши його у провалі реформ у сфері грального бізнесу та заявивши про можливі корупційні схеми, що, нібито завдають державі мільярдних збитків.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Гетманцева
"За мого друга, прогресивного реформатора Мішу Федорова, раптово вступилася відома журналістка Тетяна Ніколаєнко та пояснила людям конфлікт між мною і Федоровим тим, що "структури, створені в ігорці Гетманцевим були визнані неефективними та замінені на ефективні структури Федорова", - зазначив він.
При цьому, він називає Федорова "борцем за ефективність" в лапках та радить журналістці "врахувати матчастину" і ознайомитися з його власною позицією.
Звинувачення на адресу Федорова
"Готовий надати факти та допомогти з донесенням збалансованої позиції. Зокрема, з урахуванням, що згідно з розпорядженням КМ від далекого 2022 року ігоркою у всіх її проявах опікується не Гетманцев, а ефективний реформатор Міша, серед здобутків якого поза роздачею ліцензій лотерейним операторам-монополістам шляхом проведення фіктивного конкурсу, уникненням лімітів на гру, продажем пакету "захист від штрафів" ігровикам та успішним зривом в інтересах ігровиків впровадження протягом 4 років ДСОМ, стало створення організованого угруповання, що значно перевищує за масштабами відомий міндічгейт, на чолі з його аватарами Борняковим і Новіковим, про яке не знає тільки той, хто насправді не має ані очей, ані вух", - запевняє нардеп.
За його словами, цьому угрупованню вдалося організувати безперешкодну роботу нелегального грального ринку, що в купі з відсутністю ДСОМ та схемою ефективних розрахунків в Сенсбанку вартує державі понад 20 млрд грн щороку.
"Тих саме гривень, які неефективний Гетманцев намагається знайти по копійці, аби профінансувати армію, за добробут і обороноздатність якої нині відповідає реформатор. Але з цієї точки зору - так, реформатор Федоров виявився ефективним.
Ефективність його і його молодої команди крадіїв отримала високу оцінку від Офісу Генерального прокурора, який порушив вже три кримінальні справи за фактами злочинної діяльності. При цьому, Боже збав, я не піддаю сумніву сам факт ефективності Федорова. Але його ефективність має назву пронирливість - особлива якість, що дає змогу йому і його жулікам, роблячи те ж саме, що і сумнозвісний Міндіч, безсовісно провалюючи ввірені ділянки роботи, викликати замість невідворотної кримінальної кваліфікації, захоплення та оплески громадськості.
Але це тимчасово. Адже цей принц, що має нестримне бажання стати королем - голий", - продовжує Гетманцев.
"І ігорка, зірвані еАкциз, ситуація з бусифікацією, єЯсла та навіть реформа розлучення в Дії, як і багато чого іншого - є тому свідченням. Переконаний, Ви, Тетяно, це знаєте вже і на прикладі Міноборони, з якого я чую багато цікавих історій про ефективність, але не коментую, бо звик коментувати лише ті сфери, в яких є фахівцем", - звертається він до журналістки Цензор.НЕТ.
Чому цей ватний підор та агент Кремля досі не сидить?
Почти все, с кем фоткается президент, впоследствии перебежчики, казнокрады и люди 5-й колонны.
Неужели верно выражение: "подобное тянется к подобному?"
І мабуть "з перших рук"?
за такое должны заплатить. приятно читать.
не плохо звучит про реформы тцк, жалко только что это бред.
Наверное Сивкович по заданию генштаба москалей дал Гетьманцеву любым способом свалить МО Федорова.
Который активно развивает дроновые системы.
А чего только стоит тесная связь Федорова с Макском, в результате их совместных действий вся армия лаптестана осталась без Старлинков, а значит и связи.
5 колона в українській владі робить все, щоб зупинити Федорова.
Хоч я і не його прихильник, але визнаю: його досягнення на посаді міноборони значні і важливі для нашої перемоги.
Тому прокацапські депутати і казяться.
москаль Гетьманцев не може поділити мільярдні фінансові потоки з москалем Федоровим.
Посварилися два москаля - хто має більше право більше грабувати Українців.
Ось таку владу обрав ''мудрий'' Український народ в 2019році.
Хотіли Українці ''па-ржать'' і дружби з москалями - тепер кров'ю вмиваються.