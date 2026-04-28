"Слуга народу" Гетманцев звернувся до журналістки Цензор.НЕТ Ніколаєнко щодо "організованого угруповання" міністра оборони Федорова

гетманцев звинуватив Федорова

У "Слузі народу" публічно розкритикували міністра оборони Михайла Федорова, звинувативши його у провалі реформ у сфері грального бізнесу та заявивши про можливі корупційні схеми, що, нібито завдають державі мільярдних збитків.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Гетманцева

"За мого друга, прогресивного реформатора Мішу Федорова, раптово вступилася відома журналістка Тетяна Ніколаєнко та пояснила людям конфлікт між мною і Федоровим тим, що "структури, створені в ігорці Гетманцевим були визнані неефективними та замінені на ефективні структури Федорова", - зазначив він.

При цьому, він називає Федорова "борцем за ефективність" в лапках та радить журналістці "врахувати матчастину" і ознайомитися з його власною позицією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров відзвітував за перші три місяці на посаді міністра оборони: ППО, дрони, втрати ворога

Звинувачення на адресу Федорова

"Готовий надати факти та допомогти з донесенням збалансованої позиції. Зокрема, з урахуванням, що згідно з розпорядженням КМ від далекого 2022 року ігоркою у всіх її проявах опікується не Гетманцев, а ефективний реформатор Міша, серед здобутків якого поза роздачею ліцензій лотерейним операторам-монополістам шляхом проведення фіктивного конкурсу, уникненням лімітів на гру, продажем пакету "захист від штрафів" ігровикам та успішним зривом в інтересах ігровиків впровадження протягом 4 років ДСОМ, стало створення організованого угруповання, що значно перевищує за масштабами відомий міндічгейт, на чолі з його аватарами Борняковим і Новіковим, про яке не знає тільки той, хто насправді не має ані очей, ані вух", - запевняє нардеп.

За його словами, цьому угрупованню вдалося організувати безперешкодну роботу нелегального грального ринку, що в купі з відсутністю ДСОМ та схемою ефективних розрахунків в Сенсбанку вартує державі понад 20 млрд грн щороку.

"Тих саме гривень, які неефективний Гетманцев намагається знайти по копійці, аби профінансувати армію, за добробут і обороноздатність якої нині відповідає реформатор. Але з цієї точки зору - так, реформатор Федоров виявився ефективним.

Ефективність його і його молодої команди крадіїв отримала високу оцінку від Офісу Генерального прокурора, який порушив вже три кримінальні справи за фактами злочинної діяльності. При цьому, Боже збав, я не піддаю сумніву сам факт ефективності Федорова. Але його ефективність має назву пронирливість - особлива якість, що дає змогу йому і його жулікам, роблячи те ж саме, що і сумнозвісний Міндіч, безсовісно провалюючи ввірені ділянки роботи, викликати замість невідворотної кримінальної кваліфікації, захоплення та оплески громадськості.

Але це тимчасово. Адже цей принц, що має нестримне бажання стати королем - голий", - продовжує Гетманцев.

Також читайте: "Е-Акциз" не можуть запустити роками через програмне забезпечення, яке фактично не працює, – Гетманцев

"І ігорка, зірвані еАкциз, ситуація з бусифікацією, єЯсла та навіть реформа розлучення в Дії, як і багато чого іншого - є тому свідченням. Переконаний, Ви, Тетяно, це знаєте вже і на прикладі Міноборони, з якого я чую багато цікавих історій про ефективність, але не коментую, бо звик коментувати лише ті сфери, в яких є фахівцем", - звертається він до журналістки Цензор.НЕТ.

Гетманцев скрін

Топ коментарі
+13
О, то Гетьманцев проінформований про справжні масштаби міндічгейту?
І мабуть "з перших рук"?
28.04.2026 15:28 Відповісти
+12
Когда уже агентуру сивковича изолируют от общества,вся страна знает кто это,но все молчат и ничего не делают
28.04.2026 15:24 Відповісти
+12
Схоже що ті, який Зеленський привів до влади вже перевершили команду Януковича. Можливо на дещо вищому інтелектуальному рівні.
28.04.2026 15:28 Відповісти
Коментувати
Когда уже агентуру сивковича изолируют от общества,вся страна знает кто это,но все молчат и ничего не делают
28.04.2026 15:24 Відповісти
"Мы все понимаем, что проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Украинский язык никаким образом не ущемляется. Наоборот, людям, говорящим на разных языках, предоставляются равные возможности. Поэтому я абсолютно поддерживаю этот законопроект. Он точно не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - сказал Гетманцев. Источник: https://censor.net/ru/v3208803
Чому цей ватний підор та агент Кремля досі не сидить?
28.04.2026 16:17 Відповісти
Схоже що ті, який Зеленський привів до влади вже перевершили команду Януковича. Можливо на дещо вищому інтелектуальному рівні.
показати весь коментар
28.04.2026 15:28 Відповісти
Это система.
Почти все, с кем фоткается президент, впоследствии перебежчики, казнокрады и люди 5-й колонны.
Неужели верно выражение: "подобное тянется к подобному?"
28.04.2026 15:47 Відповісти
О, то Гетьманцев проінформований про справжні масштаби міндічгейту?
І мабуть "з перших рук"?
показати весь коментар
28.04.2026 15:28 Відповісти
Мортал комбат в команді ефективних менеджерів за право щипати гусей
28.04.2026 15:32 Відповісти
Виходить, що Федоров завалив ігорний бізнес і пішов валити міністерство оборони?
28.04.2026 15:34 Відповісти
Просто тепер заводи і москальня почала частіше горіти от і кинувся хетьманцев гасити це полумя,бо це не умеров і яйця по17 тут креативом запахло а це для рашки просто катастрофа!Я досі не розумію як того мудака ще не копнули в одне місце!Вже навіть єрмака поперли а ця гнида сівковича досі сидить при владі.
28.04.2026 15:51 Відповісти
Мабуть отримав шифровку - топити Федорова, бо дуже багато шкоди від нього рашистам - реформу ТЦК хоче провести і ще багато чого. Будьонівка на голові, триколор торчіть з відусіль, але ніхто цього не бачить, бо краситься в маскувальний колір патріотичної потужності і це працює вже багато років. Звісно, що Федоров не святий, але якщо є факти, то чому вони ще не в НАБУ, ДБР, прокуратурі, НАЗК? Це як в тому анекдоті про дочку простітутку якої немає, але спробуй виправдатися. Майстерно кидає лайно на вентилятор.
28.04.2026 15:40 Відповісти
слушай, хорошо написал.
за такое должны заплатить. приятно читать.

не плохо звучит про реформы тцк, жалко только что это бред.
Идет 5-й год кровопролитной войны, а Гетьманцев все переживает за главную "проблему" Украины, без которой нельзя победить агрессора - развитие игрального бизнеса.
Наверное Сивкович по заданию генштаба москалей дал Гетьманцеву любым способом свалить МО Федорова.
Который активно развивает дроновые системы.
А чего только стоит тесная связь Федорова с Макском, в результате их совместных действий вся армия лаптестана осталась без Старлинков, а значит и связи.
28.04.2026 15:42 Відповісти
дочитав тільки до "міші федорова" і згадав "мішу орбана" ))) геть_ианцев, це той, який у такого лева як федоров, мішою служить, акі золота риба, на посилках? ))
28.04.2026 15:44 Відповісти
Консерва і агент кремля,піда..с Гетьманцев получив вказівку від кураторів мочити Федорова,бо за сто днів результати є і досить не малі,от і курвить кремльовську моль від таких результатів,ще сто днів і всі заводи згорять,буде одне велике туапсе!!Свого часу єрмак цим займався тепер це чучало!
28.04.2026 15:46 Відповісти
Які результати у Федорова? Провалені закупівлі НРК і фінансові порушення на закупівлях дронів? Яке він має відношення до обстрілів заводів русні?
які результати хетьманцева,хоч один позитивний?
Ніяких. Боротьба агента Сивковича з жуліком Шашличного
Це лайно звісно можна було б слухати, якби воно не лилось з рота "білого і пухнастого" Гетманцева, на якому "клейма вже ніде ставити".
Тёрки и непонятки внутри одной банды это обычное явление...
28.04.2026 16:21 Відповісти
Жабогадюкінг
У Сівковича руки довгі!
5 колона в українській владі робить все, щоб зупинити Федорова.
Хоч я і не його прихильник, але визнаю: його досягнення на посаді міноборони значні і важливі для нашої перемоги.
Тому прокацапські депутати і казяться.
... радник сівковича -- зрадника ,гетьманцев, продовжує роль диверсанта в економіці.
Федоров наладил игорный бизнес, наладит и МО. Принципы организации схожи).
В банді Зеленського звичайний ''жабо-гадюкінг''.
москаль Гетьманцев не може поділити мільярдні фінансові потоки з москалем Федоровим.
Посварилися два москаля - хто має більше право більше грабувати Українців.

Ось таку владу обрав ''мудрий'' Український народ в 2019році.
Хотіли Українці ''па-ржать'' і дружби з москалями - тепер кров'ю вмиваються.
28.04.2026 17:58 Відповісти
Наївні думали, що наші кацапи домовляться з їхніми, щоб порішати все без війни... Але не так сталося як гадалося, бо кацап з кацапом через бабло тільки морду одне одному добре вміють бити, а не домовлятися.
Та коли ж вже приберуть цю кацапську контру гетьманцева? До портнова в компанію!
