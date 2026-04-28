С начала суток враг 59 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

С начала суток вторника, 28 апреля, российские оккупационные войска 59 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Искрисковщина, Рыжевка, Атинское, в Черниговской области – Хриновка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив четыре управляемые бомбы.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и в направлении Червоной Зари. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском и Краматорском направлениях противник сегодня не проводил активных действий.

Бои на востоке

В районе населенного пункта Дробышево наши защитники отражают вражеский штурм на Лиманском направлении.

На Славянском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в районе Ямполя и в направлении населенного пункта Рай-Александровка.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Плещиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новопавловка, Софиевка, Вольное, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Муравка и Новоподогородное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград, Степовое и Красногорское. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах Зализнычного, Гуляйпольского, Доброполья, Святопетровки и Староукраинки. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Зеленое, Ривное, Чаривное, Долинка, Гуляйпольское и Любицкое. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоалександровка и Орехов.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили одну вражескую штурмовую операцию в районе Антоновского моста, еще одна атака противника продолжается до сих пор.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

