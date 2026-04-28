С начала суток враг 59 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб
С начала суток вторника, 28 апреля, российские оккупационные войска 59 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Искрисковщина, Рыжевка, Атинское, в Черниговской области – Хриновка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив четыре управляемые бомбы.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и в направлении Червоной Зари. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Купянском и Краматорском направлениях противник сегодня не проводил активных действий.
Бои на востоке
В районе населенного пункта Дробышево наши защитники отражают вражеский штурм на Лиманском направлении.
На Славянском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в районе Ямполя и в направлении населенного пункта Рай-Александровка.
На Константиновском направлении захватчики совершили десять атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Плещиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новопавловка, Софиевка, Вольное, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Муравка и Новоподогородное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград, Степовое и Красногорское. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах Зализнычного, Гуляйпольского, Доброполья, Святопетровки и Староукраинки. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Зеленое, Ривное, Чаривное, Долинка, Гуляйпольское и Любицкое. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоалександровка и Орехов.
На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили одну вражескую штурмовую операцию в районе Антоновского моста, еще одна атака противника продолжается до сих пор.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
