182 боевых столкновения с начала суток: больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 182 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 26 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 43 авиаудара – сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3637 дронов-камикадзе и осуществил 1570 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из них – из РСЗО.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Старицы и в сторону Терновой, Охримовки, Бочкового. Две из этих атак еще продолжаются.

На Купянском направлении враг атаковал четыре раза, в районах Новоосиново, Кондрашовки и в сторону Купянска.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять штурмов оккупантов в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.



На Славянском направлении противник четыре раза атаковал в районе Закитного и в сторону Рай-Александровки.



На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.



На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и Вольное. Одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Затышок, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее, Новопавловка, Новый Донбасс и Покровск. Одна из этих штурмовых операций врага продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 62 оккупанта и 21 – ранено, уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники и одно укрытие противника. Также повреждены две пушки, восемь единиц автомобильной техники и 18 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 190 БПЛА различных типов.



На Александровском направлении оккупанты четыре раза атаковали недалеко от Новогригоровки и в Вербовом.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении, по уточненной информации, зафиксировано 22 атаки оккупантов в районах Доброполья, Прилук, Оленоконстантиновки, Зализнычного, Святопетровки, Мирного, Цветкового, Чаривного. Четыре атаки продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в сторону района Степового.



На Приднепровском направлении противник провел четыре атаки в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.



На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.