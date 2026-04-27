Психологическая устойчивость армии: в Украине продолжается проект НАТО, - Генштаб. ФОТОрепортаж

При поддержке НАТО, в рамках Комплексного пакета помощи Украине, успешно продолжается реализация проекта по психологической поддержке, восстановлению устойчивости и боеспособности военнослужащих Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В марте – апреле 2026 года, в рамках четвертого цикла текущего этапа проекта, было проведено 36 тренинговых семинаров, что позволило оказать профессиональную психологическую поддержку почти 1100 военнослужащим – участникам боевых действий", – говорится в сообщении.

Что предусматривает программа тренингов

Программа тренингов направлена на:

преодоление последствий боевого стресса,

восстановление психологической устойчивости и

поддержание боеспособности подразделений.

Следует отметить, что занятия не ограничиваются только рамками учебной программы, а также дополнительно обеспечивают выполнение целевых запросов командования воинских частей по вопросам психологического обеспечения.









Кто реализует программу?

Реализация тренингов происходит в тесном взаимодействии с офицерами структур психологической поддержки персонала ВС Украины.

Текущий этап инициативы НАТО длится с августа 2025 года по декабрь 2026 года.

Общую координацию проекта в войсках (силах) осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала Вооруженных Сил Украины.

Практическую реализацию обеспечивает ОО "Лига офицеров", которая с 2014 года эффективно работает в сфере психологической поддержки военнослужащих Сил обороны Украины.









