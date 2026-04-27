Психологическая устойчивость армии: в Украине продолжается проект НАТО, - Генштаб. ФОТОрепортаж

При поддержке НАТО, в рамках Комплексного пакета помощи Украине, успешно продолжается реализация проекта по психологической поддержке, восстановлению устойчивости и боеспособности военнослужащих Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

"В марте – апреле 2026 года, в рамках четвертого цикла текущего этапа проекта, было проведено 36 тренинговых семинаров, что позволило оказать профессиональную психологическую поддержку почти 1100 военнослужащим – участникам боевых действий", – говорится в сообщении.

Что предусматривает программа тренингов

Программа тренингов направлена на:

  • преодоление последствий боевого стресса,
  • восстановление психологической устойчивости и
  • поддержание боеспособности подразделений.

Следует отметить, что занятия не ограничиваются только рамками учебной программы, а также дополнительно обеспечивают выполнение целевых запросов командования воинских частей по вопросам психологического обеспечения.

Проект направлен на преодоление боевого стресса
Кто реализует программу?

Реализация тренингов происходит в тесном взаимодействии с офицерами структур психологической поддержки персонала ВС Украины.

Текущий этап инициативы НАТО длится с августа 2025 года по декабрь 2026 года.

Общую координацию проекта в войсках (силах) осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала Вооруженных Сил Украины.

Практическую реализацию обеспечивает ОО "Лига офицеров", которая с 2014 года эффективно работает в сфере психологической поддержки военнослужащих Сил обороны Украины.

Замість води, їжі і *********** - "трєнінґі па лічнаснаму росту".
27.04.2026 17:05 Ответить
Ага, а ще можна естафети, стрибки в мішках і салочки, це дуже допомагає під час війни. Велике дякуємо НАТІ, як би ми без вас...
27.04.2026 18:12 Ответить
І "КВН"! "КВН" забули!!
27.04.2026 18:20 Ответить
Сподіваюсь ця дічь не вийде за межі Києва
27.04.2026 17:23 Ответить
Брехлива показуха. Які можуть бути тренінги, за повсякчасної відсутності побутових та санітарно-гігієнічних умов?
27.04.2026 17:33 Ответить
Психологічної стійкості натівці мають повчитися у наших, що по декілька місяців сидять на передку!
27.04.2026 19:04 Ответить
 
 