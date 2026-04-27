Психологическая устойчивость армии: в Украине продолжается проект НАТО, - Генштаб. ФОТОрепортаж
При поддержке НАТО, в рамках Комплексного пакета помощи Украине, успешно продолжается реализация проекта по психологической поддержке, восстановлению устойчивости и боеспособности военнослужащих Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
"В марте – апреле 2026 года, в рамках четвертого цикла текущего этапа проекта, было проведено 36 тренинговых семинаров, что позволило оказать профессиональную психологическую поддержку почти 1100 военнослужащим – участникам боевых действий", – говорится в сообщении.
Что предусматривает программа тренингов
Программа тренингов направлена на:
- преодоление последствий боевого стресса,
- восстановление психологической устойчивости и
- поддержание боеспособности подразделений.
Следует отметить, что занятия не ограничиваются только рамками учебной программы, а также дополнительно обеспечивают выполнение целевых запросов командования воинских частей по вопросам психологического обеспечения.
Кто реализует программу?
Реализация тренингов происходит в тесном взаимодействии с офицерами структур психологической поддержки персонала ВС Украины.
Текущий этап инициативы НАТО длится с августа 2025 года по декабрь 2026 года.
Общую координацию проекта в войсках (силах) осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала Вооруженных Сил Украины.
Практическую реализацию обеспечивает ОО "Лига офицеров", которая с 2014 года эффективно работает в сфере психологической поддержки военнослужащих Сил обороны Украины.
