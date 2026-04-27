Психологічна стійкість армії: в Україні триває проєкт НАТО, - Генштаб. ФОТОрепортаж
За підтримки НАТО, у рамках Комплексного пакета допомоги Україні, успішно триває реалізація проєкту з психологічної підтримки, відновлення стійкості та боєздатності військовослужбовців Сил оборони України.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.
"У березні – квітні 2026 року, в межах четвертого циклу поточного етапу проєкту, було проведено 36 тренінгових семінарів, що дозволило надати фахову психологічну підтримку майже 1100 військовослужбовцям – учасникам бойових дій", - ідеться в повідомленні.
Що передбачає програма тренінгів
Програма тренінгів спрямована на:
- подолання наслідків бойового стресу,
- відновлення психологічної стійкості та
- підтримку боєздатності підрозділів.
Слід зазначити, що заняття не обмежуються лише рамками навчальної програми, а й додатково забезпечують виконання цільових запитів командування військових частин у питаннях психологічного забезпечення.
Хто реалізує програму?
Реалізація тренінгів відбувається у тісній взаємодії з офіцерами структур психологічної підтримки персоналу ЗС України.
Поточний етап ініціативи НАТО триває з серпня 2025 року по грудень 2026 року.
Загальну координацію проєкту у військах (силах) здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України.
Практичну реалізацію забезпечує ГО "Ліга офіцерів", яка з 2014 року ефективно працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців Сил оборони України.
