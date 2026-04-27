Психологічна стійкість армії: в Україні триває проєкт НАТО, - Генштаб. ФОТОрепортаж

За підтримки НАТО, у рамках Комплексного пакета допомоги Україні, успішно триває реалізація проєкту з психологічної підтримки, відновлення стійкості та боєздатності військовослужбовців Сил оборони України.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

"У березні – квітні 2026 року, в межах четвертого циклу поточного етапу проєкту, було проведено 36 тренінгових семінарів, що дозволило надати фахову психологічну підтримку майже 1100 військовослужбовцям – учасникам бойових дій", - ідеться в повідомленні.

Що передбачає програма тренінгів

Програма тренінгів спрямована на:

  • подолання наслідків бойового стресу,
  • відновлення психологічної стійкості та
  • підтримку боєздатності підрозділів.

Слід зазначити, що заняття не обмежуються лише рамками навчальної програми, а й додатково забезпечують виконання цільових запитів командування військових частин у питаннях психологічного забезпечення.

Проєкт спрямований на подолання бойового стресу
Проєкт спрямований на подолання бойового стресу
Проєкт спрямований на подолання бойового стресу
Проєкт спрямований на подолання бойового стресу

Хто реалізує програму?

Реалізація тренінгів відбувається у тісній взаємодії з офіцерами структур психологічної підтримки персоналу ЗС України.

Поточний етап ініціативи НАТО триває з серпня 2025 року по грудень 2026 року.

Загальну координацію проєкту у військах (силах) здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України.

Практичну реалізацію забезпечує ГО "Ліга офіцерів", яка з 2014 року ефективно працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців Сил оборони України.

Проєкт спрямований на подолання бойового стресу
Проєкт спрямований на подолання бойового стресу
Проєкт спрямований на подолання бойового стресу
Проєкт спрямований на подолання бойового стресу

Замість води, їжі і *********** - "трєнінґі па лічнаснаму росту".
27.04.2026 17:05 Відповісти
Ага, а ще можна естафети, стрибки в мішках і салочки, це дуже допомагає під час війни. Велике дякуємо НАТІ, як би ми без вас...
27.04.2026 18:12 Відповісти
І "КВН"! "КВН" забули!!
27.04.2026 18:20 Відповісти
Сподіваюсь ця дічь не вийде за межі Києва
27.04.2026 17:23 Відповісти
Брехлива показуха. Які можуть бути тренінги, за повсякчасної відсутності побутових та санітарно-гігієнічних умов?
27.04.2026 17:33 Відповісти
Психологічної стійкості натівці мають повчитися у наших, що по декілька місяців сидять на передку!
27.04.2026 19:04 Відповісти
 
 