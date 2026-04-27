Психологічна стійкість армії: в Україні триває проєкт НАТО, - Генштаб. ФОТОрепортаж

За підтримки НАТО, у рамках Комплексного пакета допомоги Україні, успішно триває реалізація проєкту з психологічної підтримки, відновлення стійкості та боєздатності військовослужбовців Сил оборони України.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

"У березні – квітні 2026 року, в межах четвертого циклу поточного етапу проєкту, було проведено 36 тренінгових семінарів, що дозволило надати фахову психологічну підтримку майже 1100 військовослужбовцям – учасникам бойових дій", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: У ЗСУ підготували тренерів із запобігання самогубствам серед військових

Що передбачає програма тренінгів

Програма тренінгів спрямована на:

подолання наслідків бойового стресу,

відновлення психологічної стійкості та

підтримку боєздатності підрозділів.

Слід зазначити, що заняття не обмежуються лише рамками навчальної програми, а й додатково забезпечують виконання цільових запитів командування військових частин у питаннях психологічного забезпечення.









Дивіться: У ЗСУ завершили третій цикл етапу проєкту з психологічної підтримки військових, - Генштаб

Хто реалізує програму?

Реалізація тренінгів відбувається у тісній взаємодії з офіцерами структур психологічної підтримки персоналу ЗС України.

Поточний етап ініціативи НАТО триває з серпня 2025 року по грудень 2026 року.

Загальну координацію проєкту у військах (силах) здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України.

Практичну реалізацію забезпечує ГО "Ліга офіцерів", яка з 2014 року ефективно працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців Сил оборони України.









Також читайте: Міноборони запроваджує систему збереження психічного здоров’я військових за стандартами НАТО