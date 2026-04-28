Европарламент лишил иммунитета депутата Шошоаке из Румынии, которая угрожала Зеленскому, - СМИ

28 апреля Европейский парламент проголосовал за снятие иммунитета с румынского депутата Дианы Шошоаке.

Что решил Европарламент

Решение было принято на пленарном заседании большинством голосов после рекомендации профильного комитета. Это открывает возможность для румынских правоохранительных органов проводить процессуальные действия в рамках уголовных производств в отношении депутата.

Сама Шошоаке заявила, что будет обжаловать решение в суде Европейского Союза и назвала ситуацию "беспрецедентной".

В чем ее подозревают

По данным румынской стороны, депутата подозревают в ряде правонарушений, в частности: незаконном лишении свободы, пропаганде идей, связанных с фашизмом, расизмом и ксенофобией, распространении антисемитских заявлений, а также отрицании или оправдании Холокоста.

Отдельно отмечается, что ранее на нее подавали жалобу из-за пропаганды культа коммунистического диктатора Николае Чаушеску.

Антиукраинские заявления и позиция

Диана Шошоаке известна системными антиукраинскими заявлениями. В 2025 году Служба безопасности Украины запретила ей въезд в Украину на три года.

Она также обращалась к руководству РФ с призывами о пересмотре границ и выступала за восстановление отношений Румынии с Россией. Кроме того, политик подавала инициативы о пересмотре договоров с Украиной и высказывала претензии на отдельные украинские территории.

Угрозы Зеленскому

В октябре 2025 года во время выступления в Москве Шошоаке публично угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что "сломает ему ноги" в случае выступления в румынском парламенте.

Также ранее она выступала против участия Зеленского в заседаниях парламента Румынии и делала резкие заявления в его адрес.

+5
Вона хоч одна ...Ау нас половина монобільшості така.
28.04.2026 20:50 Ответить
+5
Такі люди не просто "безбашенні"... Вони "безбашенні" на зарплаті"...
28.04.2026 20:53 Ответить
+5
А ну - хто кого???

28.04.2026 21:01 Ответить
===========
Тепер її можна бусифікувати.
28.04.2026 20:47 Ответить
Така безбашена і депутат
28.04.2026 20:47 Ответить
"мудрі наріти усіх країн єднайтесь !"

на нашого бомшу бєзумну схожа

.
28.04.2026 20:50 Ответить
28.04.2026 20:59
Безугла ше той фрукт - але такі фОртелі вона не викидала
28.04.2026 20:59 Ответить
28.04.2026 21:04
ця свиноматка тричі виходила заміж,хвора кацапська лярва
28.04.2026 21:04 Ответить
28.04.2026 20:53
Такі люди не просто "безбашенні"... Вони "безбашенні" на зарплаті"...
28.04.2026 20:53 Ответить
Так - їм за це шей платять
28.04.2026 21:00 Ответить
28.04.2026 21:02
Так у тому й справа... Не платили-б - вони-б не були "безбашенними"...
28.04.2026 21:02 Ответить
все безпрецедентне стає прецедентним.

цій шушаці варто було б знати

.
28.04.2026 20:48 Ответить
28.04.2026 20:50
Вона хоч одна ...Ау нас половина монобільшості така.
28.04.2026 20:50 Ответить
28.04.2026 21:00
Не стоит обращать внимание на всяких чучундр).
28.04.2026 21:00 Ответить
А шо їй Зеленський зробив?
28.04.2026 21:56 Ответить
28.04.2026 21:58
Кто знает, возможно не ответил взаимностью).
28.04.2026 21:58 Ответить
Шо шо таке?
28.04.2026 21:00 Ответить
А ну - хто кого???

28.04.2026 21:01 Ответить
28.04.2026 21:59
Який герой,навіть на Тр.кидався з кулаками в його Овальному.
Та,все продукт ші,в реалі боїться тіні свого хазяїна і його посередника козиря,по одягу немає смаку, без папірця і екрану може наговорити всяких дурниць, дотепер немає стратегії закінчення війни,хоча на популістських лозунгах закінчення війни і взійшов на трон.
28.04.2026 21:59 Ответить
28.04.2026 21:02
Така насправді змогла би "переломати йому ноги".
По великому рахунку - не так вже й багато ми би втратили..
28.04.2026 21:02 Ответить
28.04.2026 21:08
Згодом би отримала почесного громадянина України.
28.04.2026 21:08 Ответить
28.04.2026 21:28
А "йому" УБД за каліцтво на румунських фронтах
28.04.2026 21:28 Ответить
28.04.2026 21:46
Аброхамія, той їй ще і листа зварганить до ЄС, з підписами моноШобли, щоб її простили!!!
28.04.2026 21:46 Ответить
Ого, хлебоприёмник!
28.04.2026 21:03 Ответить
28.04.2026 21:11
Таку "тендітну кралю" якщо ввечері у підворотні зустрінеш, то і обісратися можна
28.04.2026 21:11 Ответить
У нашій політиці теж таких з єдиною опцією стерво*ність постійно включеною багато.

Їх спеціально тримають. Що у лідера на думці ті і викажуть і обгавкують
28.04.2026 21:11 Ответить
28.04.2026 21:11
чому всі хто підримує москолвитів виглядає так жахливо?
28.04.2026 21:11 Ответить
А що в неї з клешнями?
28.04.2026 21:20 Ответить
28.04.2026 21:38
У нас бы ей теперь вообще 8 лет впаяли, так что она ещё легко отделалась.
28.04.2026 21:38 Ответить
28.04.2026 21:57
Щось я не зрозуміла. Шошоаке, це циганський матюк? Чи як?
28.04.2026 21:57 Ответить
28.04.2026 22:04
Ну схоже, що Зеленський тут нідочого. Хоч він і "старався".
28.04.2026 22:04 Ответить
28.04.2026 23:12
У циганки ротяка, що спокійно може коню відсмоктувати, бо чоловічий там згубиться, як у джунглях.
28.04.2026 23:12 Ответить
 
 