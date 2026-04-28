Европарламент лишил иммунитета депутата Шошоаке из Румынии, которая угрожала Зеленскому, - СМИ
28 апреля Европейский парламент проголосовал за снятие иммунитета с румынского депутата Дианы Шошоаке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Digi24.
Что решил Европарламент
Решение было принято на пленарном заседании большинством голосов после рекомендации профильного комитета. Это открывает возможность для румынских правоохранительных органов проводить процессуальные действия в рамках уголовных производств в отношении депутата.
Сама Шошоаке заявила, что будет обжаловать решение в суде Европейского Союза и назвала ситуацию "беспрецедентной".
В чем ее подозревают
По данным румынской стороны, депутата подозревают в ряде правонарушений, в частности: незаконном лишении свободы, пропаганде идей, связанных с фашизмом, расизмом и ксенофобией, распространении антисемитских заявлений, а также отрицании или оправдании Холокоста.
Отдельно отмечается, что ранее на нее подавали жалобу из-за пропаганды культа коммунистического диктатора Николае Чаушеску.
Антиукраинские заявления и позиция
Диана Шошоаке известна системными антиукраинскими заявлениями. В 2025 году Служба безопасности Украины запретила ей въезд в Украину на три года.
Она также обращалась к руководству РФ с призывами о пересмотре границ и выступала за восстановление отношений Румынии с Россией. Кроме того, политик подавала инициативы о пересмотре договоров с Украиной и высказывала претензии на отдельные украинские территории.
Угрозы Зеленскому
В октябре 2025 года во время выступления в Москве Шошоаке публично угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что "сломает ему ноги" в случае выступления в румынском парламенте.
Также ранее она выступала против участия Зеленского в заседаниях парламента Румынии и делала резкие заявления в его адрес.
Тепер її можна бусифікувати.
бомшубєзумну схожа
цій шушаці варто було б знати
Та,все продукт ші,в реалі боїться тіні свого хазяїна і його посередника козиря,по одягу немає смаку, без папірця і екрану може наговорити всяких дурниць, дотепер немає стратегії закінчення війни,хоча на популістських лозунгах закінчення війни і взійшов на трон.
По великому рахунку - не так вже й багато ми би втратили..
Їх спеціально тримають. Що у лідера на думці ті і викажуть і обгавкують