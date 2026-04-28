Європарламент позбавив імунітету депутатку Шошоаке з Румунії, яка погрожувала Зеленському, - ЗМІ

Європарламент позбавив імунітету депутатку з Румунії Діану Шошоаке

Європейський парламент 28 квітня проголосував за позбавлення імунітету румунської депутатки Діани Шошоаке.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Digi24. 

Що вирішив Європарламент

Рішення ухвалили на пленарному засіданні більшістю голосів після рекомендації профільного комітету. Це відкриває можливість для румунських правоохоронців проводити процесуальні дії у межах кримінальних проваджень щодо депутатки.

Сама Шошоаке заявила, що оскаржуватиме рішення у суді Європейського Союзу та назвала ситуацію "безпрецедентною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50 нардепів є підозрюваними у кримінальних справах, - ЧЕСНО

У чому її підозрюють

За даними румунської сторони, депутатку підозрюють у низці правопорушень, зокрема: незаконному позбавленні волі, пропаганді ідей, пов’язаних із фашизмом, расизмом і ксенофобією, поширенні антисемітських заяв, а також запереченні або виправданні Голокосту.

Окремо зазначається, що раніше щодо неї подавали скаргу через пропаганду культу комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску.

Читайте: Держдума РФ підтримала в першому читанні законопроєкт про довічну недоторканність Путіна

Антиукраїнські заяви та позиція

Діана Шошоаке відома системними антиукраїнськими заявами. У 2025 році Служба безпеки України заборонила їй в’їзд до України на три роки.

Вона також зверталася до керівництва РФ із закликами щодо перегляду кордонів та виступала за відновлення відносин Румунії з Росією. Крім того, політикиня подавала ініціативи щодо перегляду договорів із Україною та висловлювала претензії на окремі українські території.

Також читайте: Недоторканність, довічне забезпечення та охорона: Лукашенко підписав гарантії для себе та своєї родини після відставки

Погрози Зеленському

У жовтні 2025 року під час виступу в Москві Шошоаке публічно погрожувала президенту України Володимиру Зеленському, заявивши, що "переламає йому ноги" у разі виступу в румунському парламенті.

Також раніше вона виступала проти участі Зеленського в засіданнях парламенту Румунії та робила різкі заяви на його адресу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Румунії суд зняв проросійську кандидатку Шошоаке з президентських перегонів

Вона хоч одна ...Ау нас половина монобільшості така.
28.04.2026 20:50 Відповісти
Такі люди не просто "безбашенні"... Вони "безбашенні" на зарплаті"...
28.04.2026 20:53 Відповісти
ця свиноматка тричі виходила заміж,хвора кацапська лярва
28.04.2026 21:04 Відповісти
Європарламент позбавив імунітету депутатку Шошоаке з Румунії, яка погрожувала Зеленському, - ЗМІ
Тепер її можна бусифікувати.
28.04.2026 20:47 Відповісти
Така безбашена і депутат
28.04.2026 20:47 Відповісти
"мудрі наріти усіх країн єднайтесь !"

на нашого бомшу бєзумну схожа

28.04.2026 20:50 Відповісти
Безугла ше той фрукт - але такі фОртелі вона не викидала
28.04.2026 20:59 Відповісти
ця свиноматка тричі виходила заміж,хвора кацапська лярва
28.04.2026 21:04 Відповісти
Такі люди не просто "безбашенні"... Вони "безбашенні" на зарплаті"...
28.04.2026 20:53 Відповісти
Так - їм за це шей платять
28.04.2026 21:00 Відповісти
Так у тому й справа... Не платили-б - вони-б не були "безбашенними"...
28.04.2026 21:02 Відповісти
все безпрецедентне стає прецедентним.

цій шушаці варто було б знати

28.04.2026 20:48 Відповісти
Вона хоч одна ...Ау нас половина монобільшості така.
28.04.2026 20:50 Відповісти
В "оплоті демократії" в США член Конгресу від МАГА Марджорі Тейлор-Грін запропонувала тодішньому міністру іноземних справ Великобританії Камерону(екс прем'єр міністру на той час) поцілувати її в дупу. Порівняно з Марджорі Тейлор-Грін Шошоаке - витончена інтелігентна людина.
29.04.2026 06:48 Відповісти
Не стоит обращать внимание на всяких чучундр).
28.04.2026 21:00 Відповісти
А шо їй Зеленський зробив?
28.04.2026 21:56 Відповісти
Кто знает, возможно не ответил взаимностью).
28.04.2026 21:58 Відповісти
Шо шо таке?
28.04.2026 21:00 Відповісти
А ну - хто кого???

28.04.2026 21:01 Відповісти
Який герой,навіть на Тр.кидався з кулаками в його Овальному.
Та,все продукт ші,в реалі боїться тіні свого хазяїна і його посередника козиря,по одягу немає смаку, без папірця і екрану може наговорити всяких дурниць, дотепер немає стратегії закінчення війни,хоча на популістських лозунгах закінчення війни і взійшов на трон.
28.04.2026 21:59 Відповісти
Така насправді змогла би "переломати йому ноги".
По великому рахунку - не так вже й багато ми би втратили..
28.04.2026 21:02 Відповісти
Згодом би отримала почесного громадянина України .
28.04.2026 21:08 Відповісти
А "йому" УБД за каліцтво на румунських фронтах
28.04.2026 21:28 Відповісти
Аброхамія, той їй ще і листа зварганить до ЄС, з підписами моноШобли, щоб її простили!!! Вона ж, баба да, баба… Готова корабельна соска для АНАЛтабу….
28.04.2026 21:46 Відповісти
Ого, хлебоприёмник!
28.04.2026 21:03 Відповісти
Таку "тендітну кралю" якщо ввечері у підворотні зустрінеш, то і обісратися можна😂🤣🤣🤣
28.04.2026 21:11 Відповісти
У нашій політиці теж таких з єдиною опцією стерво*ність постійно включеною багато.

Їх спеціально тримають. Що у лідера на думці ті і викажуть і обгавкують
28.04.2026 21:11 Відповісти
чому всі хто підримує москолвитів виглядає так жахливо?
28.04.2026 21:11 Відповісти
А що в неї з клешнями?
28.04.2026 21:20 Відповісти
У нас бы ей теперь вообще 8 лет впаяли, так что она ещё легко отделалась.
28.04.2026 21:38 Відповісти
Щось я не зрозуміла. Шошоаке, це циганський матюк? Чи як?
28.04.2026 21:57 Відповісти
Ну схоже, що Зеленський тут нідочого. Хоч він і "старався".
28.04.2026 22:04 Відповісти
У циганки ротяка, що спокійно може коню відсмоктувати, бо чоловічий там згубиться, як у джунглях.
28.04.2026 23:12 Відповісти
В нас є такий же аналог, котру САМ зє назвав "наша торпеда", котра з трибуни ВРУ закликала стерилізувати безробітних , наводячи приклад: "Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (експрем'єр Сінгапуру, - Ред.) згадують, що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Дуже жорстокими методами, навіть садистськими викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками" , - сказала пані Третьякова. і "діти низької якості".
Після того, як зєшобло ліквідувало однопартійця за розголошення фінансових порушень в СН, то третьякова радісно повідомила, що мовляв, - Одним ворогом менше! -
29.04.2026 07:23 Відповісти
*однопартієць по СН це депутат
Антон Поляков
29.04.2026 07:24 Відповісти
 
 