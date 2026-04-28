Європарламент позбавив імунітету депутатку Шошоаке з Румунії, яка погрожувала Зеленському, - ЗМІ

Європейський парламент 28 квітня проголосував за позбавлення імунітету румунської депутатки Діани Шошоаке.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Digi24.

Що вирішив Європарламент

Рішення ухвалили на пленарному засіданні більшістю голосів після рекомендації профільного комітету. Це відкриває можливість для румунських правоохоронців проводити процесуальні дії у межах кримінальних проваджень щодо депутатки.

Сама Шошоаке заявила, що оскаржуватиме рішення у суді Європейського Союзу та назвала ситуацію "безпрецедентною".

У чому її підозрюють

За даними румунської сторони, депутатку підозрюють у низці правопорушень, зокрема: незаконному позбавленні волі, пропаганді ідей, пов’язаних із фашизмом, расизмом і ксенофобією, поширенні антисемітських заяв, а також запереченні або виправданні Голокосту.

Окремо зазначається, що раніше щодо неї подавали скаргу через пропаганду культу комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску.

Антиукраїнські заяви та позиція

Діана Шошоаке відома системними антиукраїнськими заявами. У 2025 році Служба безпеки України заборонила їй в’їзд до України на три роки.

Вона також зверталася до керівництва РФ із закликами щодо перегляду кордонів та виступала за відновлення відносин Румунії з Росією. Крім того, політикиня подавала ініціативи щодо перегляду договорів із Україною та висловлювала претензії на окремі українські території.

Погрози Зеленському

У жовтні 2025 року під час виступу в Москві Шошоаке публічно погрожувала президенту України Володимиру Зеленському, заявивши, що "переламає йому ноги" у разі виступу в румунському парламенті.

Також раніше вона виступала проти участі Зеленського в засіданнях парламенту Румунії та робила різкі заяви на його адресу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Румунії суд зняв проросійську кандидатку Шошоаке з президентських перегонів