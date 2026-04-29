На фронте с начала суток 147 боевых столкновений: больше всего – на Покровском направлении, – Генштаб

С начала суток вторника, 28 апреля, на фронте произошло 147 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожая личный состав и истощая боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 55 авиационных ударов и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, противник задействовал для поражения 5272 дрона-камикадзе и осуществил 2091 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили одну вражескую атаку; оккупанты осуществили 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением реактивных систем залпового огня, нанесли один авиационный удар, применив четыре управляемые авиабомбы.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Старица и в сторону Червоной Зори и Бочкового.

На Купянском и Краматорском направлениях противник сегодня не проводил никаких активных действий.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться вблизи населенного пункта Дробишево. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины отразили пять штурмов оккупантов в районе Ямполя и в направлении населенного пункта Рай-Александровка.

Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультыного, Иванополья и Плещеевки.

На Покровском направлении враг совершил 42 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Софиевка, Вольное, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Муравка и Новоподогородное. Два боевіх столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 57 оккупантов и 23 – ранены; уничтожены 12 единиц автомобильной и 11 единиц специальной техники врага, повреждены три орудия, три единицы автомобильной техники и одно укрытие вражеской пехоты. Уничтожены или подавлены 254 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Александрограда, Степового и Красногорского. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семнадцать атак оккупантов в районах Зализничного, Гуляйпольского, Доброполья, Святопетровки, Варваровки, Староукраинки и в сторону Горкого и Чаривного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Зеленое, Ровно, Чаривное, Долинка, Гуляйпольское, Любицкое.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоалександровка и Орехов.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отразили три атаки в сторону Антоновки и вблизи острова Круглик.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

