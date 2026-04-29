19-летняя украинская военнослужащая Алина Грузина погибла во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО
22 апреля 2026 года при выполнении боевого задания в Донецкой области погибла 19-летняя военнослужащая Алина Грузина.
Об этом пишет в Facebook пользовательница сети Вера Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о погибшей?
Жизнь украинской защитницы оборвалась в результате вражеского удара дроном по автомобилю. Девушка погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью.
Военнослужащая родилась в селе Вильшана Сумской области.
"Она мужественно выполняла свой воинский долг, защищая свободу и независимость нашего государства. Но, к сожалению, домой Алина возвращается "на щите". Вся громада склоняет головы в глубокой скорби", - сообщили на Facebook-странице "Вильшана культура".
