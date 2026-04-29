19-летняя украинская военнослужащая Алина Грузина погибла во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО

Погибла военнослужащая Алина Грузина

22 апреля 2026 года при выполнении боевого задания в Донецкой области погибла 19-летняя военнослужащая Алина Грузина.

Об этом пишет в Facebook пользовательница сети Вера Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о погибшей?

Жизнь украинской защитницы оборвалась в результате вражеского удара дроном по автомобилю. Девушка погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Военнослужащая родилась в селе Вильшана Сумской области.

"Она мужественно выполняла свой воинский долг, защищая свободу и независимость нашего государства. Но, к сожалению, домой Алина возвращается "на щите". Вся громада склоняет головы в глубокой скорби", - сообщили на Facebook-странице "Вильшана культура".

29.04.2026 10:58 Ответить
Честь...
29.04.2026 11:15 Ответить
Смерть маскалям.
29.04.2026 11:33 Ответить
Світла памʼять нашій захисниці і Герою Украіни Аліні Грузіній 😪😪😪
29.04.2026 11:49 Ответить
Таки красунечкі гинуть, а здоровані під спідницями ховаються, ще й пишаються тим
29.04.2026 11:51 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
29.04.2026 12:01 Ответить
29.04.2026 12:07 Ответить
Слава Героїні Воїну Аліні Грузіної !!!🙏🇺🇦😢
29.04.2026 14:39 Ответить
 
 