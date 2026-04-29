19-річна українська військовослужбовиця Аліна Грузіна загинула під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО
22 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула 19-річна військовослужбовиця Аліна Грузіна.
Про це пише у фейсбуку користувачка мережі Віра Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Що про загиблу відомо?
Життя української захисниці обірвалось внаслідок ворожого удару дроном по автомобілю. Дівчина загинула від травм, несумісних з життям.
Військовослужбовиця народилася у селі Вільшана Сумської області.
"Вона мужньо виконувала свій військовий обов’язок, захищаючи волю і свободу нашої держави. Але, на жаль, додому Аліна повертається "на щиті". Всією громадою схиляємо голови у глибокій скорботі", - повідомили на Facebook-сторінці "Вільшана культура".
