19-річна українська військовослужбовиця Аліна Грузіна загинула під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

22 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула 19-річна військовослужбовиця Аліна Грузіна.

Про це пише у фейсбуку користувачка мережі Віра Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Що про загиблу відомо?

Життя української захисниці обірвалось внаслідок ворожого удару дроном по автомобілю. Дівчина загинула від  травм, несумісних з життям.

Військовослужбовиця народилася у селі Вільшана Сумської області.

"Вона мужньо виконувала свій військовий обов’язок, захищаючи волю і свободу нашої держави. Але, на жаль, додому Аліна повертається "на щиті". Всією громадою схиляємо голови у глибокій скорботі", - повідомили на Facebook-сторінці "Вільшана культура".

29.04.2026 10:58 Відповісти
Честь...
29.04.2026 11:15 Відповісти
Смерть маскалям.
29.04.2026 11:33 Відповісти
Світла памʼять нашій захисниці і Герою Украіни Аліні Грузіній 😪😪😪
29.04.2026 11:49 Відповісти
Таки красунечкі гинуть, а здоровані під спідницями ховаються, ще й пишаються тим
29.04.2026 11:51 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
29.04.2026 12:01 Відповісти
29.04.2026 12:07 Відповісти
Слава Героїні Воїну Аліні Грузіної !!!🙏🇺🇦😢
29.04.2026 14:39 Відповісти
 
 