В результате вражеских ударов по Херсонщине 7 человек получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Надднепрянское, Приднепровское, Молодежное, Камышаны, Белозерка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Днепровское, Томина Балка, Новодмитровка, Молодецкое, Надиевка, Кизомыс, Дарьевка, Ингулец, Никольское, Токаревка, Понятовка, Ивановка, Берислав, Золотая Балка, Новая Кубань, Тягинка, Дудчаны, Львово, Михайловка, Отрадокаменка, Саблуковка, Тягинка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили эвакуатор и частные автомобили.

В результате российской агрессии 7 человек получили ранения.

