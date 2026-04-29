Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 7 людей дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Томина Балка, Новодмитрівка, Молодецьке, Надіївка, Кізомис, Дар'ївка, Інгулець, Микільське, Токарівка, Понятівка, Іванівка, Берислав, Золота Балка, Нова Кубань, Тягинка, Дудчани, Львове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили евакуатор та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Читайте: Антидронові сітки на Херсонщині облаштують до середини 2027 року, - ОВА