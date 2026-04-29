ФСБ заявила о "сорванном теракте" в Крыму "украинским агентом" - правозащитники увидели нестыковки
Во временно оккупированном Крыму российские спецслужбы заявили о задержании 49-летнего мужчины, которого обвиняют в подготовке теракта и диверсий на объектах инфраструктуры полуострова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности - ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.
Версия ФСБ
Задержанный якобы планировал нападение на одного из руководителей правоохранительных органов России, а также взрывы объектов газо- и электроснабжения.
В спецслужбе утверждают, что мужчина был завербован в 2025 году через мессенджер Telegram и выполнял задания куратора – собирал информацию о воинских частях, системах ПВО и других объектах критической инфраструктуры.
Российская сторона также заявляет, что он передавал координаты целей и готовился к совершению диверсионно-террористических актов, после чего должен был покинуть территорию РФ.
Против него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, связанным с подготовкой теракта и незаконным оборотом взрывчатых веществ.
Следствие "сшито белыми нитками"
Впрочем, эта история имеет признаки сомнительности. В правозащитной инициативе "Трибунал. Крымский эпизод" обратили внимание на противоречия в изложенной версии. В частности, в сообщениях российских СМИ путается логика действий – от последовательности подготовки диверсий до деталей якобы запланированного покушения.
Такие несоответствия, по оценке правозащитников, могут свидетельствовать о возможной фабрикации обвинений против жителей оккупированных территорий.
казкарі...