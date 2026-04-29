ФСБ заявила про "зірваний теракт" "українським агентом" у Криму - правозахисники побачили неузгодженості
У тимчасово окупованому Криму російські спецслужби заявили про затримання 49-річного чоловіка, якого звинувачують у підготовці теракту та диверсій на об’єктах інфраструктури півострова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ТАСС із посиланням на ФСБ РФ.
Версія ФСБ
Затриманий нібито планував атаку на одного з керівників правоохоронних органів Росії, а також підриви об’єктів газо- та електропостачання.
У спецслужбі стверджують, що чоловік був завербований у 2025 році через месенджер Telegram і виконував завдання куратора – збирав інформацію про військові частини, системи ППО та інші об’єкти критичної інфраструктури.
Російська сторона також заявляє, що він передавав координати цілей і готувався до здійснення диверсійно-терористичних актів, після чого мав залишити територію РФ.
Проти нього відкрито кримінальні справи за кількома статтями, пов’язаними з підготовкою теракту та незаконним обігом вибухових речовин.
Слідство "шите білими нитками"
Втім, ця історія має ознаки сумнівності. У правозахисній ініціативі "Трибунал. Кримський епізод" звернули увагу на суперечності у викладеній версії. Зокрема, у повідомленнях російських медіа плутається логіка дій – від послідовності підготовки диверсій до деталей нібито запланованого замаху.
Такі неузгодженості, за оцінкою правозахисників, можуть свідчити про можливу фабрикацію обвинувачень проти мешканців окупованих територій.
казкарі...