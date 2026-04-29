ФСБ заявила про "зірваний теракт" "українським агентом" у Криму - правозахисники побачили неузгодженості

У тимчасово окупованому Криму російські спецслужби заявили про затримання 49-річного чоловіка, якого звинувачують у підготовці теракту та диверсій на об’єктах інфраструктури півострова.

про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ТАСС із посиланням на ФСБ РФ.

Версія ФСБ

Затриманий нібито планував атаку на одного з керівників правоохоронних органів Росії, а також підриви об’єктів газо- та електропостачання.

У спецслужбі стверджують, що чоловік був завербований у 2025 році через месенджер Telegram і виконував завдання куратора – збирав інформацію про військові частини, системи ППО та інші об’єкти критичної інфраструктури.

Російська сторона також заявляє, що він передавав координати цілей і готувався до здійснення диверсійно-терористичних актів, після чого мав залишити територію РФ.

Проти нього відкрито кримінальні справи за кількома статтями, пов’язаними з підготовкою теракту та незаконним обігом вибухових речовин.

Слідство "шите білими нитками"

Втім, ця історія має ознаки сумнівності. У правозахисній ініціативі "Трибунал. Кримський епізод" звернули увагу на суперечності у викладеній версії. Зокрема, у повідомленнях російських медіа плутається логіка дій – від послідовності підготовки диверсій до деталей нібито запланованого замаху.

Такі неузгодженості, за оцінкою правозахисників, можуть свідчити про можливу фабрикацію обвинувачень проти мешканців окупованих територій.

