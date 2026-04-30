В программе "Скрининг 40+" отменили привязку ко дню рождения, - Минздрав

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в порядке реализации национальной программы "Скрининг здоровья 40+", которые упрощают участие граждан в ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию предоставило Министерство здравоохранения.

Отныне для участия в программе не нужно ждать 30 дней после дня рождения. Если человеку уже исполнилось 40 лет, он может подать заявку в любое удобное время через приложение "Дія" или обратиться в ЦНАП.

Упрощение участия и новые сроки использования средств

Также изменены правила использования средств, предоставляемых в рамках программы. После их зачисления у участника есть два месяца, чтобы оплатить скрининг в медицинском учреждении, участвующем в программе.

Если средства не будут использованы вовремя, они автоматически возвращаются в государственный бюджет. Граждане, которые уже получили финансовую поддержку, смогут воспользоваться ею до конца июня.

Программа "Скрининг здоровья 40+" предусматривает базовые медицинские обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем.

