В программе "Скрининг 40+" отменили привязку ко дню рождения, - Минздрав
Кабинет Министров Украины утвердил изменения в порядке реализации национальной программы "Скрининг здоровья 40+", которые упрощают участие граждан в ней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию предоставило Министерство здравоохранения.
Отныне для участия в программе не нужно ждать 30 дней после дня рождения. Если человеку уже исполнилось 40 лет, он может подать заявку в любое удобное время через приложение "Дія" или обратиться в ЦНАП.
Упрощение участия и новые сроки использования средств
Также изменены правила использования средств, предоставляемых в рамках программы. После их зачисления у участника есть два месяца, чтобы оплатить скрининг в медицинском учреждении, участвующем в программе.
Если средства не будут использованы вовремя, они автоматически возвращаются в государственный бюджет. Граждане, которые уже получили финансовую поддержку, смогут воспользоваться ею до конца июня.
Программа "Скрининг здоровья 40+" предусматривает базовые медицинские обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем.
Ранее мы сообщали
- По данным Министерства здравоохранения, в рамках программы "Скрининг 40+" более 200 тысяч украинцев подали заявки на участие. В то же время фактически медицинские обследования прошли около 18 тысяч человек.
Нафіга взагалі ця мулька?
І відразу "Скрінінг+", перетворився на "Скрінінг-" з можливістю потрапити у статус "Солдат резерву" до Резерв+!