В программе "Скрининг 40+" отменили привязку ко дню рождения, - Минздрав

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в порядке реализации национальной программы "Скрининг здоровья 40+", которые упрощают участие граждан в ней.

Отныне для участия в программе не нужно ждать 30 дней после дня рождения. Если человеку уже исполнилось 40 лет, он может подать заявку в любое удобное время через приложение "Дія" или обратиться в ЦНАП.

Упрощение участия и новые сроки использования средств

Также изменены правила использования средств, предоставляемых в рамках программы. После их зачисления у участника есть два месяца, чтобы оплатить скрининг в медицинском учреждении, участвующем в программе.

Если средства не будут использованы вовремя, они автоматически возвращаются в государственный бюджет. Граждане, которые уже получили финансовую поддержку, смогут воспользоваться ею до конца июня.

Программа "Скрининг здоровья 40+" предусматривает базовые медицинские обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем.

Читайте также: Коррупция в медицине: что стало поводом для масштабных обысков в больницах Украины

  • По данным Министерства здравоохранения, в рамках программы "Скрининг 40+" более 200 тысяч украинцев подали заявки на участие. В то же время фактически медицинские обследования прошли около 18 тысяч человек.

здоровье медицина Минздрав
За вимір ваги, пульсу і тиску йде відмивання 2 тис грн. Дякуємо. А чому не можна використати ці кошти на будь-які медобстеження або ліки? Сама тупа програма
Це що за новий схематоз? Народу поменшало по приватним поліклініках керманичем бізнесс пропадає?
30.04.2026 01:40 Ответить
Нет. Наивные уже поумирали, а то что сейчас осталось от медицины мало кого интересует!
30.04.2026 01:44 Ответить
таку дурню зробили, що слів немає. Якщо ДР в грудні, треба було чекати ще місяць, щоб подати заяву....
30.04.2026 01:50 Ответить
За вимір ваги, пульсу і тиску йде відмивання 2 тис грн. Дякуємо. А чому не можна використати ці кошти на будь-які медобстеження або ліки? Сама тупа програма
30.04.2026 02:03 Ответить
*****, те що вже є - я знаю. А те, що знайдуть - за що лікувати?
Нафіга взагалі ця мулька?
30.04.2026 03:04 Ответить
Ха-ха-ха-ха!
І відразу "Скрінінг+", перетворився на "Скрінінг-" з можливістю потрапити у статус "Солдат резерву" до Резерв+!
30.04.2026 06:21 Ответить
Черговий розпил бабла
30.04.2026 06:49 Ответить
На месяц раньше узнают,что скоро умрут,потому что операция стоит минимум десять штук баксов,отличный квартальный сервис.
30.04.2026 07:28 Ответить
Таке враження, що одні дурники прокоментували повідомлення.
30.04.2026 08:24 Ответить
Вигадують усіляку ******* , медицина розвалюється. Ліки за свої кошти у лікарнях практично всі, до лікаря комунального хер потрапиш ( при цьому вони всі у приватних поліклініка ), пройти обстеження -пройдеш після смерті дійде черга. Підари у МОЗ ?
30.04.2026 11:06 Ответить
 
 