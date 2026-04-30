У програмі "Скринінг 40+" скасували прив’язку до дня народження, - МОЗ
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку реалізації національної програми "Скринінг здоров’я 40+", якими спрощено участь громадян у ній.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку інформацію надало Міністерство охорони здоров'я.
Відтепер для участі в програмі не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Якщо людині вже виповнилося 40 років, вона може подати заявку у будь-який зручний час через застосунок "Дія" або звернутися до ЦНАПу.
Спрощення участі та нові терміни використання коштів
Також змінено правила використання коштів, які надаються в межах програми. Після їх зарахування учасник має два місяці, щоб оплатити скринінг у закладі охорони здоров’я, який бере участь у програмі.
Якщо кошти не використати вчасно, вони автоматично повертаються до державного бюджету. Громадяни, які вже отримали фінансову підтримку, зможуть скористатися нею до кінця червня.
Програма "Скринінг здоров’я 40+" передбачає базові медичні обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.
- За даними Міністерства охорони здоров’я, у межах програми "Скринінг 40+" понад 200 тисяч українців подали заявки на участь. Водночас фактично медичні обстеження пройшли близько 18 тисяч осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
