У програмі "Скринінг 40+" скасували прив’язку до дня народження, - МОЗ

медицина

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку реалізації національної програми "Скринінг здоров’я 40+", якими спрощено участь громадян у ній.

Міністерство охорони здоров'я повідомило таку інформацію.

Відтепер для участі в програмі не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Якщо людині вже виповнилося 40 років, вона може подати заявку у будь-який зручний час через застосунок "Дія" або звернутися до ЦНАПу.

Спрощення участі та нові терміни використання коштів

Також змінено правила використання коштів, які надаються в межах програми. Після їх зарахування учасник має два місяці, щоб оплатити скринінг у закладі охорони здоров’я, який бере участь у програмі.

Якщо кошти не використати вчасно, вони автоматично повертаються до державного бюджету. Громадяни, які вже отримали фінансову підтримку, зможуть скористатися нею до кінця червня.

Програма "Скринінг здоров’я 40+" передбачає базові медичні обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

  • За даними Міністерства охорони здоров’я, у межах програми "Скринінг 40+" понад 200 тисяч українців подали заявки на участь. Водночас фактично медичні обстеження пройшли близько 18 тисяч осіб.

За вимір ваги, пульсу і тиску йде відмивання 2 тис грн. Дякуємо. А чому не можна використати ці кошти на будь-які медобстеження або ліки? Сама тупа програма
30.04.2026 02:03 Відповісти
+5
*****, те що вже є - я знаю. А те, що знайдуть - за що лікувати?
Нафіга взагалі ця мулька?
30.04.2026 03:04 Відповісти
+3
Нет. Наивные уже поумирали, а то что сейчас осталось от медицины мало кого интересует!
30.04.2026 01:44 Відповісти
Це що за новий схематоз? Народу поменшало по приватним поліклініках керманичем бізнесс пропадає?
30.04.2026 01:40 Відповісти
30.04.2026 01:44 Відповісти
таку дурню зробили, що слів немає. Якщо ДР в грудні, треба було чекати ще місяць, щоб подати заяву....
30.04.2026 01:50 Відповісти
30.04.2026 02:03 Відповісти
*****, те що вже є - я знаю. А те, що знайдуть - за що лікувати?
Нафіга взагалі ця мулька?
30.04.2026 03:04 Відповісти
Ха-ха-ха-ха!
І відразу "Скрінінг+", перетворився на "Скрінінг-" з можливістю потрапити у статус "Солдат резерву" до Резерв+!
30.04.2026 06:21 Відповісти
Черговий розпил бабла
30.04.2026 06:49 Відповісти
На месяц раньше узнают,что скоро умрут,потому что операция стоит минимум десять штук баксов,отличный квартальный сервис.
30.04.2026 07:28 Відповісти
Таке враження, що одні дурники прокоментували повідомлення.
30.04.2026 08:24 Відповісти
Вигадують усіляку ******* , медицина розвалюється. Ліки за свої кошти у лікарнях практично всі, до лікаря комунального хер потрапиш ( при цьому вони всі у приватних поліклініка ), пройти обстеження -пройдеш після смерті дійде черга. Підари у МОЗ ?
