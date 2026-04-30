У програмі "Скринінг 40+" скасували прив’язку до дня народження, - МОЗ

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку реалізації національної програми "Скринінг здоров’я 40+", якими спрощено участь громадян у ній.

Відтепер для участі в програмі не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Якщо людині вже виповнилося 40 років, вона може подати заявку у будь-який зручний час через застосунок "Дія" або звернутися до ЦНАПу.

Спрощення участі та нові терміни використання коштів

Також змінено правила використання коштів, які надаються в межах програми. Після їх зарахування учасник має два місяці, щоб оплатити скринінг у закладі охорони здоров’я, який бере участь у програмі.

Якщо кошти не використати вчасно, вони автоматично повертаються до державного бюджету. Громадяни, які вже отримали фінансову підтримку, зможуть скористатися нею до кінця червня.

Програма "Скринінг здоров’я 40+" передбачає базові медичні обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

Також читайте: Корупція у медицині: що стало підставою для масштабних обшуків у лікарнях України

