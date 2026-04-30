Ветеранский корпус проводит открытые учения по тактической медицине для гражданских лиц в Киеве

2-3 мая с 13:00 до 18:00 в Киеве, возле станции метро "Голосеевская", "Ветеранский корпус" проведет открытые бесплатные занятия по тактической медицине для гражданского населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инициатива возникла как ответ на события 18 апреля, когда в столице произошло вооруженное нападение на гражданских лиц. Трагедия в очередной раз продемонстрировала: в критический момент решающими становятся первые минуты и действия людей, оказавшихся рядом.

Целью мероприятия является передача базовых навыков, которые позволяют спасать жизни до прибытия экстренных служб.

В программе обучения:

остановка критических кровотечений

первая помощь при ранениях

алгоритм действий в первые минуты после травмы

основные принципы поведения в опасных ситуациях

Обучение будут проводить ветераны боевых подразделений, имеющие практический опыт оказания помощи в условиях боевых действий.

"Мы не теоретики. Мы работали с этим в реальности. Наша задача - передать эти знания людям, чтобы в критический момент они могли действовать, а не растеряться", - отмечают в Ветеранском корпусе.

Формат мероприятия предусматривает короткие практические сессии, доступные для всех желающих.

Дата: 2-3 мая

Время: 13:00-18:00

Место: г. Киев, возле станции метро "Голосеевская"

Участие бесплатное по предварительной регистрации:

Организаторы рекомендуют участникам одеваться удобно.

Ветеранский корпус подчеркивает: формирование навыков оказания первой помощи - это не только вопрос безопасности, но и ответственности общества друг за друга.

Контакты для СМИ:

Инна, руководитель медиа-службы Ветеранского корпуса

0671304774

