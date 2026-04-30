Ветеранський корпус проводить відкриті навчання з тактичної медицини для цивільних у Києві
2–3 травня з 13:00 до 18:00 у Києві, біля станції метро "Голосіївська", Ветеранський корпус проведе відкриті безкоштовні навчання з тактичної медицини для цивільного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ініціатива з’явилась як відповідь на події 18 квітня, коли у столиці стався збройний напад на цивільних. Трагедія вкотре продемонструвала: у критичний момент вирішальними стають перші хвилини та дії людей, які опинились поруч.
Метою заходу є передача базових навичок, які дозволяють рятувати життя до прибуття екстрених служб.
У програмі навчань:
- зупинка критичних кровотеч
- перша допомога при пораненнях
- алгоритм дій у перші хвилини після травми
- базові принципи поведінки у небезпечних ситуаціях
Навчання проводитимуть ветерани бойових підрозділів, які мають практичний досвід надання допомоги в умовах бойових дій.
"Ми не теоретики. Ми працювали з цим у реальності. Наше завдання — передати ці знання людям, щоб у критичний момент вони могли діяти, а не розгубитися", — зазначають у Ветеранському корпусі.
Формат заходу передбачає короткі практичні сесії, доступні для всіх охочих.
Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією:
Організатори рекомендують учасникам вдягатися зручно.
Ветеранський корпус наголошує: формування навичок першої допомоги — це не лише питання безпеки, а й відповідальності суспільства один за одного.
Контакти для медіа:
Інна, керівник медійної служби Ветеранського корпусу
0671304774
